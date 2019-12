Pistoia adesso è un fortino: la OriOra batte anche Pesaro, quinta vittoria interna consecutiva

OriOra Pistoia-Carpegna Prosciutto Pesaro 91-79

Trieste, Cantù, Venezia, Cremona e ora Pesaro. La OriOra Pistoia aggiunge un altro scalpo respingendo il quinto assalto consecutivo al PalaCarrara, spedisce Pesaro a un gelido -10 di distanza e alza la pressione sull'Allianz Trieste, godendosi momentaneamente una situazione di classifica molto più rassicurante dopo il complicatissimo inizio stagionale da 0-6. Pistoia risolve una partita delicata e molto emotiva pescando la miglior prestazione stagionale di un Terran Petteway infuocato: esaltato dalla sfida con Troy Williams, l'ex-Sassari scrive 32 punti con 6/9 da due e 6/10 dall'arco, facendo frusciare la retina con grande continuità e salendo di livello nei momenti topici della contesa. Nel ruolo di spalla si cala alla perfezione Zabian Dowdell, finalmente convincente anche in fase di realizzazione con 17 punti e un paio di canestri molto importanti nell'economia generale dell'incontro nelle fasi finali del terzo periodo. Doppia-doppia per Angus Brandt (11 punti, 11 rimbalzi), efficace con i suoi movimenti sul perno quando viene chiamato in causa in post-basso.

Pesaro, di contro, inzialmente rivitalizzata dall'innesto di Troy Williams (visto anche in NBA tra Memphis, Houston, New York e Sacramento), gioca per quasi tre quarti una delle sue migliori partite stagionali, ma evidenzia ancora importanti limiti di compattezza difensiva e di gestione dei possessi nei momenti decisivi della partita, com'è naturale per una squadra non abituata a vincere. Dopo il mini-allungo costruito nelle fasi finali del secondo periodo (41-46 all'intervallo lungo), Pesaro torna a faticare difensivamente nella ripresa (50 punti concessi) e perde fluidità in attacco, frenata dai problemi muscolari di Troy Williams (crampi alla fine del terzo periodo) e dalla ritrovata intensità di Pistoia nella propria metacampo.

Il già citato Williams chiuderà a quota 17 punti in 30' ma con percentuali sporcate da qualche forzatura di troppo (5/17 complessivo dal campo), mentre il più continuo è Vasa Pusica, autore di 21 punti con 8 assist e 4/7 dalla distanza. Onesta la prestazione di un Jaylen Barford più sotto controllo nella gestione Sacco (14 punti), positiva la coppia degli italiani Paul Eboua e Leonardo Totè (10 punti a testa), ma steccano Clint Chapman e la panchina, ancora incapace di contribuire in maniera sostanziale alla partita.

OriOra Pistoia: Petteway 32, D'Ercole 3, Brandt 11, Dowdell 17, Johnson 3; Della Rosa 7, Salumu 5, Landi 9, Wheatle 4. N.e.: Quarisa. All.: Carrea.

Carpegna Prosciutto Pesaro: Barford 14, Pusica 21, Eboua 10, Chapman 5, Williams 17; Dreall, Mussini, Miaschi, Totè 10, Zanotti 2. All.: Sacco.