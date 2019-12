Pozzecco: "Dopo l'abbraccio dei miei potevo anche smettere di allenare"

" Quando ho preso il tecnico e i miei ragazzi sono venuti ad abbracciarmi avrei anche potuto smettere di allenare: questi segnali contano più di una vittoria per me, sono straordinari e non ho altre parole per loro. Li ringrazio tanto". "

Sono le parole rilasciate da Gianmarco Pozzecco in occasione della conferenza stampa post partita contro Treviso: rabbia per il tecnico, gioia per il supporto dei propri giocatori

Video - Coach Pozzecco non è d'accordo con la gestione arbitrale e non la prende bene... 00:50

" Treviso ha messo l’anima in campo oggi: è sempre emozionante tornare qui per me, qui ho esordito in Serie A. Sono contento per la città e la pallacanestro in generale avere Treviso nel massimo campionato è una cosa molto positiva. Per noi la transizione difensiva è ancora un aspetto da migliorare ed è molto importante: abbiamo giocato molto bene da quel punto di vista, abbiamo continuato sempre a giocare nello stesso modo e con la stessa faccia. Oggi siamo stati molto bravi dal perimetro senza dimenticare il gioco interno. Treviso ha fatto una scelta di raddoppiare in area e noi siamo stati bravi con i lunghi a passare il pallone fuori: c’è molto altruismo tra di noi, i giocatori vogliono passare sempre la palla. Quando difendiamo con grande attenzione abbiamo fisicità per diventare redditizi. Oggi lo abbiamo fatto con costanza e siamo andati subito avanti. "