Reggio Emilia spezza la mini-striscia negativa: battuta Varese nell'anticipo del sabato

Grissin Bon Reggio Emilia-Openjobmetis Varese 81-74

Spezzata la striscia di due sconfitte consecutive che avevano bruscamente interrotto il periodo magico con cui era balzata nelle zone altissime della classifica, Reggio Emilia si riaffaccia nella zona playoff recuperando una parte di quelle certezze che le avevano permesso di costruire la maxi-striscia di quattro vittorie in fila.

La Grissin Bon getta le basi del successo su Varese nell'ottimo lavoro espresso nel secondo tempo nella metacampo difensiva, dove concede soltanto 26 punti (13 per quarto) alla formazione di coach Attilio Caja dopo un primo tempo giocato all'arma bianca da entrambe le squadre, con ritmi alti e percentuali scintillanti dall'arco. Varese arriva all'intervallo lungo con un margine di cinque lunghezze (43-48), frutto dell'ottima vena offensiva di Jason Clark (top-scorer della serata con 23 punti, 19 dei quali nel solo primo tempo) e alle mitragliate dalla distanza (7/15 di squadra), ma non riesce a mantenere lo stesso livello di eccellenza offensiva nella seconda metà della partita: la Grissin Bon toglie punti di riferimento sul perimetro, le percentuali iniziano a calare (8/29 alla fine), e Varese dimostra di non avere altre opzioni affidabili in area cui affidarsi nel momento di difficoltà.

Video - Intercetto, recupero e schiacciata: Simone Fontecchio si scatena in campo aperto 00:57

Uno squillo di Reggie Upshaw e David Vojvoda firma il primo allungo nelle fasi iniziali del quarto periodo, ed è poi Simone Fontecchio ad allargare la forbice sul +7 (74-67) tornando a martellare dopo un primo tempo superlativo da 15 punti (chiuderà a quota 19, sua miglior prestazione offensiva dal febbraio del 2018). In una serata orribile nel tiro da fuori (0/9), Josh Mayo riapre i conti con tre canestri quasi consecutivi in penetrazione cui aggiunge anche una stoppata su Gal Mekel (76-74), quando un errore dalla lunetta di Vojvoda lascia a Varese il tiro per forzare il possibile overtime con una quarantina di secondi sul cronometro: la Openjobmetis sbaglia due volte con Clark e Mayo, e Darius Johnson-Odom può poi mettere in ghiaccio la vittoria con due tiri liberi per coronare una buona prestazione personale da 16 punti.

Video - Fioccano stoppate tra Reggio Emilia e Varese: prima Fontecchio, poi risponde Simmons 00:45

