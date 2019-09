Martedì 24 settembre comincia la nuova stagione di Serie A 2019-2020, presentando subito un turno infrasettimanale seguente la Supercoppa di Bari, in programma nel weekend tra sabato 21 e domenica 22 settembre. Rimasto "monco" per il fallimento della Sidigas Avellino, quest'anno il campionato schiera 17 squadre al via, con l'aggiunta delle neopromosse De'Longhi Treviso e Virtus Roma. Tutte le partite saranno trasmesse LIVE su Eurosport 2 (canale 211 di SKY) e in LIVE-Streaming e on-demand su Eurosport Player. Ecco i roster delle 17 squadre, con i nuovi acquisti scritti in maiuscolo.

ACQUA SAN BERNARDO CANTÙ

Playmaker: Wes CLARK, Yancarlos RODRIGUEZ

Wes CLARK, Yancarlos RODRIGUEZ Guardie: Biram Baparapè, Corban COLLINS, Andrea PECCHIA

Biram Baparapè, Corban COLLINS, Andrea PECCHIA Ali: Jason BURNELL, Andrea La Torre, Jeremiah WILSON, Cameron YOUNG

Jason BURNELL, Andrea La Torre, Jeremiah WILSON, Cameron YOUNG Centri: Kevarrius HAYES, Alessandro SIMIONI

Kevarrius HAYES, Alessandro SIMIONI Allenatore: Cesare Pancotto (nuovo)

AX ARMANI EXCHANGE MILANO

Playmaker: Shelvin MACK, Sergio RODRIGUEZ, Andrea Cinciarini

Shelvin MACK, Sergio RODRIGUEZ, Andrea Cinciarini Guardie: Amedeo Della Valle, Riccardo MORASCHINI, Nemanja Nedovic

Amedeo Della Valle, Riccardo MORASCHINI, Nemanja Nedovic Ali: Vladimir Micov, Michael ROLL, Aaron WHITE, Jeff Brooks.

Vladimir Micov, Michael ROLL, Aaron WHITE, Jeff Brooks. Centri: Paul BILIGHA, Arturas Gudaitis, Kaleb Tarczewski, Christian Burns

Paul BILIGHA, Arturas Gudaitis, Kaleb Tarczewski, Christian Burns Allenatore: Ettore Messina (nuovo)

Sergio Rodriguez arriva all'Olimpia Milano dal CSKA Mosca, dove ha vinto l'Eurolega nella scorsa stagione. Ha già lavorato con Messina al Real Madrid.Eurosport

BANCO DI SARDEGNA SASSARI

Playmaker: Marco Spissu, Stefano Gentile, Curtis JERRELLS

Marco Spissu, Stefano Gentile, Curtis JERRELLS Guardie: Lorenzo Bucarelli, Michele VITALI

Lorenzo Bucarelli, Michele VITALI Ali: Jamel MCLEAN, Giacomo Devecchi, Dwayne EVANS, Dyshawn Pierre, Paulius SOROKAS

Jamel MCLEAN, Giacomo Devecchi, Dwayne EVANS, Dyshawn Pierre, Paulius SOROKAS Centri: Miro BILAN, Marco MAGANZA, Daniele Magro

Miro BILAN, Marco MAGANZA, Daniele Magro Allenatore: Gianmarco Pozzecco (confermato)

Reduce dalla finale persa in 7 gare contro Venezia, Sassari ha rinforzato il reparto esterni inaggiando Curtis Jerrells, in uscita da Milano.LaPresse

CARPEGNA PROSCIUTTO BASKET PESARO

Playmaker: Jaylen BRADFORD, Federico MUSSINI, Vasa PUSICA

Jaylen BRADFORD, Federico MUSSINI, Vasa PUSICA Guardie: Henri DRELL, Federico MIASCHI

Henri DRELL, Federico MIASCHI Ali: Paul EBOUA, Zack THOMAS, Leonardo TOTÈ

Paul EBOUA, Zack THOMAS, Leonardo TOTÈ Centri: Simone Zanotti, Tautvydas LYDEKA

Simone Zanotti, Tautvydas LYDEKA Allenatore: Federico Perego (nuovo)

DE'LONGHI TREVISO

Playmaker: Aleksej NIKOLIC, Manuel Saladini, Matteo Imbrò

Aleksej NIKOLIC, Manuel Saladini, Matteo Imbrò Guardie: David Logan, Charles COOK III

David Logan, Charles COOK III Ali: Davide Alviti, Jordan PARKS, Lorenzo Uglietti, Isaac FOTU

Davide Alviti, Jordan PARKS, Lorenzo Uglietti, Isaac FOTU Centri : Amedeo Tessitori, Matteo Chillo, Luca SEVERINI

: Amedeo Tessitori, Matteo Chillo, Luca SEVERINI Allenatore: Massimiliano Menetti (confermato)

Prima di sbarcare a Treviso, Aleksej Nikolic ha giocato tre stagioni in Eurolega con la maglia del Brose Bamberg.Getty Images

DOLOMITI ENERGIA TRENTINO

Playmaker: Aaron Craft, Toto Forray

Aaron Craft, Toto Forray Guardie: James BLACKMON, Fabio Mian, Alesandro Voltolini

James BLACKMON, Fabio Mian, Alesandro Voltolini Ali: Rashard KELLY, Davide Pascolo, Andrea Mezzanotte, George KING

Rashard KELLY, Davide Pascolo, Andrea Mezzanotte, George KING Centri: Justin KNOX, Maximilian LADURNER, Luca Lechthaler

Justin KNOX, Maximilian LADURNER, Luca Lechthaler Allenatore: Nicola Brienza (nuovo)

GERMANI BASKET BRESCIA

Playmaker: Luca Vitali, Tommaso Laquintana

Luca Vitali, Tommaso Laquintana Guardie: Marco Ceron, DeAndre LANSDOWNE, Bronson KOENIG

Marco Ceron, DeAndre LANSDOWNE, Bronson KOENIG Ali: Awudu Abass, David Moss, Brian Sacchetti

Awudu Abass, David Moss, Brian Sacchetti Centri: Tyler CAIN, Andrea Zerini, Tommaso GUARIGLIA

Tyler CAIN, Andrea Zerini, Tommaso GUARIGLIA Allenatore: Vincenzo Esposito (nuovo)

GRISSIN BON REGGIO EMILIA

Playmaker: Giuseppe POETA, Alessando Cipolla, Gal MEKEL

Giuseppe POETA, Alessando Cipolla, Gal MEKEL Guardie: Darius Johnson-Odom, Leonardo Candi, David VOJVODA

Darius Johnson-Odom, Leonardo Candi, David VOJVODA Ali: Simone FONTECCHIO, Reggie UPSHAW, Mouhamet Diouf

Simone FONTECCHIO, Reggie UPSHAW, Mouhamet Diouf Centri : Derek PARDON, Luca INFANTE, Josh OWENS

: Derek PARDON, Luca INFANTE, Josh OWENS Allenatore: Maurizio Buscaglia (nuovo)

Peppe Poeta è arrivato a Reggio Emilia dopo una stagione terminata in malo modo, con la penalizzazione che ha retrocesso la FIAT Torino.LaPresse

HAPPY CASA BRINDISI

Playmaker: Alessandro Zanelli, Darius THOMPSON

Alessandro Zanelli, Darius THOMPSON Guardie : Adrian Banks, Luca CAMPOGRANDE

: Adrian Banks, Luca CAMPOGRANDE Ali: Kelvin MARTIN, Raphael GASPARDO, Iris IKANGI, Tyler STONE

Kelvin MARTIN, Raphael GASPARDO, Iris IKANGI, Tyler STONE Centri: John Brown, Antonio IANNUZZI, Riccardo CATTAPAN, Bogdan RADOSAVLJEVIC

John Brown, Antonio IANNUZZI, Riccardo CATTAPAN, Bogdan RADOSAVLJEVIC Allenatore: Frank Vitucci (confermato)

OPENJOBMETIS VARESE

Playmaker: Ingus JAKOVICS, Josh MAYO, Matteo Tambone

Ingus JAKOVICS, Josh MAYO, Matteo Tambone Guardie: Milenko TEPIC, Jason CLARK, Omar Seck, Nicolò Virginio

Milenko TEPIC, Jason CLARK, Omar Seck, Nicolò Virginio Ali: LJ PEAK, Gianmarco DE VITA, Nicola Natali, Siim-Sander VENE, Giancarlo Ferrero, Lorenzo Naldini

LJ PEAK, Gianmarco DE VITA, Nicola Natali, Siim-Sander VENE, Giancarlo Ferrero, Lorenzo Naldini Centri: Jeremy SIMMONS, Luca GANDINI

Jeremy SIMMONS, Luca GANDINI Allenatore: Attilio Caja (confermato)

ORIORA PISTOIA

Playmaker: Gianluca Della Rosa, Lorenzo D'ERCOLE, Zabian DOWDELL

Gianluca Della Rosa, Lorenzo D'ERCOLE, Zabian DOWDELL Guardie: Jean SALUMU

Jean SALUMU Ali: Terran PETTEWAY, Aristide LANDI, Justin JOHNSON, Carl WHEATLE

Terran PETTEWAY, Aristide LANDI, Justin JOHNSON, Carl WHEATLE Centri: Andrea QUARISA, Angus BRANDT

Andrea QUARISA, Angus BRANDT Allenatore: Michele Carrea (nuovo)

PALLACANESTRO TRIESTE

Playmaker: Juan Manuel Fernandez, Daniele Cavaliero, Jon ELMORE, Matteo Schina

Juan Manuel Fernandez, Daniele Cavaliero, Jon ELMORE, Matteo Schina Guardie: Arturs Strautins, Kodi JUSTICE

Arturs Strautins, Kodi JUSTICE Ali: Andrea Coronica, Hrvoje Peric, DeQuan JONES, Matteo Da Ros, Giga Janelidze,

Andrea Coronica, Hrvoje Peric, DeQuan JONES, Matteo Da Ros, Giga Janelidze, Centri: Akil MITCHELL, Derek COOKE, Dion Sheqiri

Akil MITCHELL, Derek COOKE, Dion Sheqiri Allenatore: Eugenio Dalmasson (confermato)

Daniele Cavaliero è rimasto alla Pallacanestro Trieste, ormai bandiera della società.LaPresse

POMPEA FORTITUDO BOLOGNA

Playmaker: Matteo Fantinelli, Rok STIPCEVIC

Matteo Fantinelli, Rok STIPCEVIC Guardie: Kassius ROBERTSON, Pietro ARADORI, Daniele Cinciarini, Nicolò DELLOSTO

Kassius ROBERTSON, Pietro ARADORI, Daniele Cinciarini, Nicolò DELLOSTO Ali: Stefano Mancinelli, Maarten Leunen

Stefano Mancinelli, Maarten Leunen Centri: Henry SIMS, Ed DANIEL, DeShawn STEPHENS

Henry SIMS, Ed DANIEL, DeShawn STEPHENS Allenatore: Antimo Martino (confermato)

VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA

Playmaker: Alessandro Pajola, Stefan MARKOVIC, Milos TEODOSIC

Alessandro Pajola, Stefan MARKOVIC, Milos TEODOSIC Guardie: Frank GAINES, David COURNOOH

Frank GAINES, David COURNOOH Ali: Filippo Baldi Rossi, Giampaolo RICCI, Kyle WEEMS, Stefan NIKOLIC

Filippo Baldi Rossi, Giampaolo RICCI, Kyle WEEMS, Stefan NIKOLIC Centri: Vince HUNTER, Julian GAMBLE

Vince HUNTER, Julian GAMBLE Allenatore: Sasha Djordjevic (confermato)

Milos Teodosic ha firmato un triennal con la Virtus Bologna: sarà l'uomo destinato a riportare le V nere in Eurolega dopo tanti anni di assenza.Eurosport

UMANA REYER VENEZIA

Playmaker: Julyan Stone, Andrea De Nicolao, Ariel FILLOY

Julyan Stone, Andrea De Nicolao, Ariel FILLOY Guardie: Davide Casarin, Stefano Tonut, Jeremy CHAPPELL, Bruno Cerella

Davide Casarin, Stefano Tonut, Jeremy CHAPPELL, Bruno Cerella Ali: Ike UDANOH, Michael Bramos, Austin Daye, Valerio Mazzola

Ike UDANOH, Michael Bramos, Austin Daye, Valerio Mazzola Centri: Gasper Vidmar, Francesco PELLEGRINO, Mitchell Watt

Gasper Vidmar, Francesco PELLEGRINO, Mitchell Watt Allenatore: Walter De Raffaele (confermato)

Austin Daye è rimasto all'Umana Reyer Venezia dopo il campionato vinto nello scorso anno: battuta Sassari in gara-7 dopo una serie entusiasmante.LaPresse

VANOLI CREMONA

Playmaker: Giacomo Sanguinetti, Travis Diener, Michele Ruzzier

Giacomo Sanguinetti, Travis Diener, Michele Ruzzier Guardie : Wesley Saunders, Jordan MATHEWS, Vojislav Stojanovic, Topias PALMI

: Wesley Saunders, Jordan MATHEWS, Vojislav Stojanovic, Topias PALMI Ali: Niccolò DE VICO, Matt TIBY, Nikola AKELE

Niccolò DE VICO, Matt TIBY, Nikola AKELE Centri: Josip SOBIN, Giulio Gazzotti

Josip SOBIN, Giulio Gazzotti Allenatore: Romeo Sacchetti (confermato)

VIRTUS ROMA

Playmaker: Jerome DYSON, Tommaso Baldasso

Jerome DYSON, Tommaso Baldasso Guardie: Roberto RULLO, William FARLEY, Giovanni SPINOSA, Tomas KYZLINK

Roberto RULLO, William FARLEY, Giovanni SPINOSA, Tomas KYZLINK Ali: Kevin CUSENZA, Michael MOORE, Amar Alibegovic, Giovanni PINI, William BUFORD

Kevin CUSENZA, Michael MOORE, Amar Alibegovic, Giovanni PINI, William BUFORD Centri: Devon JEFFERSON

Devon JEFFERSON Allenatore: Piero Bucchi (confermato)

Il grande basket torna su Eurosport

Da sabato 21 settembre, con la Supercoppa italiana, il grande basket italiano ed europeo è pronto a tornare sugli schermi di Eurosport ed Eurosport Player: abbonati subito per non perdere nemmeno una partita di Supercoppa, Serie A, Coppa Italia, Eurolega, Eurocup e Champions League!