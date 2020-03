Sacchetti: "Ripartenza di Serie A e Preolimpico? Sarebbe bello, ma non a tutti i costi"

Ricominciare a tutti i costi? Non è l’idea di Meo Sacchetti, coach della Nazionale italiana che pure è in una certa misura direttamente interessato dai problemi legati allo stop al basket (oltre che a tutto lo sport) determinato dalla pandemia di Coronavirus. Intervistato da Vincenzo Di Schiavi per La Gazzetta dello Sport, Sacchetti sottolinea:

" Guardiamo alla realtà dei fatti: la risposta non spetta a noi e nemmeno alla federazione o al CIO. Comanda la scienza, gli esperti ci diranno quando potremo tornare. Ricominciare è un auspicio, ma decide la scienza, non la FIP o il CIO. Certo, l’auspicio è quello di far ripartire il campionato di Serie A e giocare il Preolimpico. Sarebbe un messaggio positivo, ma non dobbiamo ripartire a tutti i costi. Questo no. Certi discorsi, al momento, hanno veramente poco senso "

C’è anche un pensiero per il presidente della sua Cremona, Aldo Vanoli, ricoverato da alcuni giorni in ospedale:

" L’ho sentito martedì. Il timbro della voce e il morale mi sembrano buoni. Ogni tanto si aiuta con l’ossigeno, ma l’ho trovato bene. Abbiamo parlato di noi, delle famiglie, non di pallacanestro "

Sulla pausa degli allenamenti fino al 30 marzo:

" Abbiamo preso questa decisione lasciando a tutti la facoltà di scegliere se tornare a casa o meno. Non ce la siamo sentita di decidere per gli altri. Sobin, per esempio, ha la compagna incinta. Spero solo di rivederli, non siamo ancora riusciti a fare la solita grigliata tutti assieme e sono molto arrabbiato per questo "

Sulla possibilità che qualcuno non torni:

" Non me la prenderei. La salute viene prima di tutto. Chi non se la sente rimanga pure a casa. Non mi arrabbio e non lo giudico. Ho sentito troppa gente pontificare senza avere la qualifica per farlo. Ognuno faccia il proprio mestiere. Nel club le decisioni che riguardano il campo le prendo io, poi ci sono i medici, i preparatori fisici e il general manager che organizza le trasferte. Ciascuno parli in base alle proprie competenze, altrimenti stia zitto. A me il tuttologo mi fa andare in bestia "

federico.rossini@oasport.it