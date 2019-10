Sassari espugna Trento ed è prima per una notte, Brindisi ferma la corsa di Brescia

Dolomiti Energia Trentino-Banco di Sardegna Sassari 73-76

a cura di Davide Fumagalli. La vince Curtis Jerrells! Una tripla a fil di sirena del mancino texano vale il 76-73 con cui il Banco di Sardegna Sassari si aggiudica il big match sul campo della Dolomiti Energia Trentino, anticipo della terza giornata di Serie A. La Dinamo di Pozzecco resta così imbattuta mentre per l'Aquila è il primo stop, il secondo di fila dopo quello di martedì in Eurocup contro il Galatasaray.

Partita bellissima e piena di emozioni alla BLM Group Arena, un match a fiammate tra due squadre destinate a finire nella parte alta della classifica. In avvio è 12-5 Aquila, poi Spissu segna il contropiede il 20-15 (15-3 di break) e alla prima pausa è 23-22 con Ale Gentile che va fino in fondo. Il secondo periodo si apre col nuovo +7 di Trento, Gentile, Knox e King poi fanno 36-28 per i padroni di casa ma lì clamorosamente l'Aquila si pianta. E arriva la replica di Sassari: la squadra di Pozzecco piazza un clamoroso parziale di 19-0 e va all'intervallo avanti 47-36, con la ciliegina del canestro sulla sirena di Bucarelli.

Nella ripresa si va ancora a strappi, Evans in contropiede firma il +13 per la Dinamo (56-43) ma la Dolomiti Energia non cede e con la difesa resta lì: al 30' è 53-59 fissato da un gran canestro di King. L'ultimo periodo è una battaglia totale, Ale Gentile segna in contropiede il -6, poi Pozzecco viene espulso dopo il secondo fallo tecnico per proteste e Trento addirittura sorpassa sul 65-64 con due bombe del capitano Forray. Da lì è un botta e risposta, il finale è incandescente: Spissu fa 73-70, Knox replica per il 73-73 e poi sale in cattedra Curtis Jerrells che, con 21" da giocare, si prende il pallone e lo gestisce al meglio, prendendosi la bomba da posizione centrale e infilandola proprio a fil di sirena. Restano poco più di 2 decimi e Trento non fa in tempo a costruire un ultimo tiro. E' vittoria per il Banco di Sardegna, tre su tre in questo inizio di campionato: sugli scudi Evans, 14 punti, Vitali e McLean, 12 a testa, mentre Jerrells chiude con 5 punti e una sola tripla a segno, quella decisiva. Alla Dolomiti Energia non bastano i 16 punti con 3 stoppate di Knox, i 12 di Kelly e gli 11 punti di Ale Gentile.

Dolomiti Energia Trento: Kelly 12, Blackmon 7, Craft 5, A. Gentile 11, Pascolo 5, Mian 3, Forray 8, Knox 16, Mezzanotte, Voltolini ne, King 6, Lechthaler. All. Brienza.

Happy Casa Brindisi-Germani Basket Brescia 88-78

a cura di Daniele Fantini. Il momento magico della Leonessa Brescia, reduce da una settimana esaltante con i successi al Forum contro l'Olimpia e al debutto casalingo in Eurocup con Kazan, evapora sul parquet del Palapentassuglia, spento da una Brindisi che infila invece la seconda vittoria consecutiva dopo quella a Roma.

È un successo meritato per la squadra di Frank Vitucci, che approccia la partita con una carica energetica maggiore rispetto a quella di una Leonessa forse un po' fiacca dopo le fatiche delle due gare precedenti, tenendo sempre in mano l'inerzia grazie alle ottime prestazioni dei suoi americani: Adrian Banks scava il primo break (49-39 all'intervallo lungo) con un primo tempo da bombardiere vero in cui segna 24 dei suoi 31 punti complessivi con una scarica di triple, ed è poi Tyler Stone (15) a indossare il mantello nel quarto periodo, quando Brescia si riavvicina in due occasioni fino al -3 con le triple di Brian Sacchetti e il buon impatto di Tommaso Laquintana dalla panchina (11 punti e 4 palle recuperate). Chiudono il quadro i 18 punti di Darius Thompson, mortifero ogni volta in cui si alza per tirare da fuori (7/11 dal campo) e i 15 di John Brown, probabilmente il più continuo (come spesso accade) per la truppa di Frank Vitucci sui 40 minuti.

Mentre Brindisi festeggia, Brescia perde l'occasione di rimanere agganciata a Sassari e guardare tutti dall'alto della classifica almeno per una nottata nel gruppetto delle imbattute. Dopo un inizio molto complicato in cui coach Vincenzo Esposito opera addirittura un quadruplo cambio di puro stampo minors, la Leonessa si affossa con un primo tempo in cui manca la solidità difensiva vista nelle partite precedenti: in ribasso DeAndre Lansdowne, ben contenuto e autore di soli 6 punti con 3/9 dal campo.

Brindisi: Stone 15, Brown 15, Martin 4, Thompson 18, Banks 31; Gaspardo, Zanelli 2, Iannuzzi, Campogrande, Ikangi 3. N.e.: Cattapan. Marzo. All.: Vitucci.

Stone 15, Brown 15, Martin 4, Thompson 18, Banks 31; Gaspardo, Zanelli 2, Iannuzzi, Campogrande, Ikangi 3. N.e.: Cattapan. Marzo. All.: Vitucci. Brescia: Abass 15, Lansdowne 6, Horton 14, Vitali 6, Cain 13; Laquintana 11, Zerini 5, Moss 2, Warner, Sacchetti 6, Naoni. N.e.: Guariglia. All.: Esposito.