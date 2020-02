Sassari perde anche a Trieste sulla sirena, Cantù sgambetta Venezia, ok Trento e Treviso

S.Bernardo-Cinelandia Cantù - Umana Reyer Venezia 81-77

A cura di Marco Arcari. Impresa della S.Bernardo-Cinelandia Cantù, che al PalaBancoDesio miete un’altra vittima importante superando i campioni d’Italia in carica dell’Umana Reyer Venezia. Wes Clark non inizia certo nel migliore dei modi, spendendo 3 falli personali in meno di 3’ ed estromettendosi sostanzialmente da solo dalla sfida. Cantù fatica molto a trovare la via del canestro e a costruire gioco, ma piazza 2 bombe in fila e a metà 1° quarto il match è in perfetto equilibrio (10-10). La difesa a zona oro-granata e le giocate nel pitturato avversario da parte di Mitchell Watt (10 punti nella frazione) cominciano a fare la differenza, ma la S.Bernardo-Cinelandia trova i punti di Cameron Young e il primo canestro in Serie A di Gabriele Procida (una tripla) per chiudere avanti (22-21) i primi 10’ di gioco. La formazione di coach Pancotto piazza un break di 10-0, coronato proprio da un’altra bomba di Procida, e tenta la fuga sul 29-21 al 12’. Ancora Procida, on-fire da oltre l’arco dei 6.75, dà ai padroni di casa il massimo vantaggio (35-24), nonché primo margine in doppia cifra. Austin Daye si carica sulle spalle tutto l’attacco dell’Umana Reyer e tiene a galla gli ospiti nel momento di maggior difficoltà, ma è la tripla di Michael Bramos a ristabilire nuovamente la parità (37-37) e a costringere la panchina biancoblu a chiamare timeout. Il parziale di Venezia si allunga fino allo 0-14 grazie al solito Watt, mentre Cantù non segna per oltre 4 minuti e mezzo, fino al potenziale gioco da 3 punti di Andrea Pecchia (39-41) che è anche l’ultimo canestro del 1° tempo.

Video - Gabriele Procida on-fire: 3/3 da 3 punti nella sfida contro Venezia 01:37

La formazione di coach De Raffaele inaugura la ripresa con una bomba di Valerio Mazzola, mentre Cantù fatica ancora in fase offensiva e scivola più volte a -5. Pecchia sale nuovamente in cattedra e, con 4 punti consecutivi, rimette la sfida in parità (50-50) e costringe la panchina avversaria al minuto di sospensione. Jeremiah Wilson (11 punti e 3 bombe nel 3° quarto) scardina sistematicamente la difesa oro-granata e conduce i biancoblu a un break di 11-2. Venezia sbaglia tantissimo al tiro e soffre la fisicità dei lunghi avversari a rimbalzo (7 le carambole offensive per Cantù nella frazione), ma ciò nonostante al 30’ chiude in ritardo di un solo possesso pieno (60-57). Clark interrompe il break di 0-4 avversario, con cui l’Umana Reyer aveva aperto l’ultimo quarto, ma è Jeremy Chappell a fare la differenza: prima piazza 2 canestri in rapida successione, poi serve a Watt un 2+1 che rilancia gli ospiti (64-66) a meno di 7’ dal termine dei tempi regolamentari. La sfida vive alcuni momenti in cui le due squadre affrettano fin troppo le scelte offensive e poi si trasforma in un duello a distanza tra Burnell e Watt. Kevarrius Hayes non vuole certo rimanere escluso e continua a macinare rimbalzi offensivi a profusione, trovando però anche i canestri e i liberi (nonostante tanti personali sbagliati) che ridanno vantaggio a Cantù (74-73 a 1’ dalla fine e 78-73 a 30’’). Chappell e Watt tentano di riaprire la sfida, ma Clark è glaciale a cronometro fermo e regala il successo alla formazione di coach Pancotto. Hayes mattatore con una doppia-doppia (14 punti e altrettanti rimbalzi), mentre Wilson chiude con 13 punti e 10 rimbalzi. A Venezia non bastano Watt (25 punti e 10 rimbalzi) e la regia sontuosa di De Nicolao (14 assist a fronte di 1 sola palla persa); per gli ospiti pesano anche le precarie condizioni fisiche di alcuni giocatori (Julyan Stone, su tutti) e alcune pesanti assenze.

Video - Jason Burnell decolla verso il soffitto del PalaBancoDesio: incredibile tap-in schiacciato 00:37

Settimana importante per l'Umana Reyer Venezia, anche in ottica Europa. Mercoledì 5 febbraio, alle ore 20:15, gli oro-granata affronteranno tra le mura amiche del Taliercio i tedeschi dell'EWE Baskets Oldenburg, in una sfida fondamentale delle Top 16 di EuroCup. La gara sarà trasmessa su Eurosport Player. In Serie A, la squadra di coach De Raffaele affronterà invece la De' Longhi Treviso, sempre in casa, domenica 9 febbraio (palla a due ore 18:00). Per la S.Bernardo-Cinelandia Cantù trasferta invece alla BLM Group Arena di Trento contro la Dolomiti Energia (palla a due ore 17:30). Entrambe queste partite di campionato saranno trasmesse su Eurosport Player.

S. Bernardo-Cinelandia Cantù : Young 11, Procida 9, Clark 10, La Torre, Hayes 14, Lanzi n.e., Wilson 13, Ragland 4, Burnell 11, Baparapè n.e., Simioni, Pecchia 9. All. Pancotto.

Umana Reyer Venezia: Casarin, Stone, Bramos 10, Daye 17, De Nicolao 6, Filloy, Vidmar, Chappell 14, Mazzola 3, Pellegrino n.e., Cerella 2, Watt 25. All. De Raffaele.

* * *

Dolomiti Energia Trentino - Germani Basket Brescia 63-56

A cura di Davide Fumagalli. Settimana da dimenticare per la Germani Brescia che perde la terza partita di fila alla BLM Group di Trento contro la Dolomiti Energia. Senza Luca Vitali e Moss, acciaccati, la squadra di Enzo Esposito lotta fino alla fine ma poi deve cedere proprio negli ultimi due minuti all'Aquila padrona di casa, più lucida e intraprendente, e forse anche desiderosa di riscattare il ko di Bologna che ha sancito l'eliminazione dall'Eurocup. Sono cinque i giocatori in doppia cifra per Trento: spicca Kelly, 14 punti e 10 rimbalzi, compresa la giocata decisiva nel finale. A Brescia, che tira piuttosto male dal campo (38% da due, 30% da tre) non bastano 11 punti di Abass (nel primo tempo) e 10 a testa di Laquintana e Cain.

La partita del PalaTrento si gioca su ritmi e punteggio bassi fin dall'inizio, in avvio è un botta e risposta tra Ale Gentile e Abass, e alla prima pausa è 19-15 per Trento che domina a rimbalzo. Nel secondo quarto l'equilibrio prosegue, la Germani mette la testa avanti con un break di 7-0 chiuso dalla schiacciata di Cain, poi Gentile segna due canestri in fila per il 33-29 ma all'intervallo è perfetta parità, 33-33, con Laquintana che vola al ferro e segna a fil di sirena. Nella ripresa è la squadra di Esposito che tenta l'allungo e arriva a +5 con una tripla di Lansdowne, l'Aquila però resta in corsa, rimonta e al 30' conduce 48-45 con una tripla di Knox. Tutto è rimandato agli ultimi 10' e infatti è battaglia. Sacchetti firma il sorpasso con una bomba, replica Blackmon con la tripla del 55-53, poi le giocate decisive di Trento: Craft ruba e regala a Blackmon il gioco da tre punti per il +4, poi Kelly prende il rimbalzo e segna dopo due errori ai liberi di Gentile, infine ancora Craft va al ferro per il +6 a 1' dal termine che chiude il discorso.

Video - Ale Gentile arriva dal nulla e pulisce tutto con la schiacciata 00:24

Nella settimana di Eurocup la Dolomiti Energia ospiterà il Darussafaka Martedì mentre mercoledì Brescia avrà una trasferta decisiva a Patrasso col Promitheas; nel weekend di campionato domenica 9 febbraio Trento riceve Cantù (alle 17.30) mentre Brescia ospita Trieste (alle 19).

Dolomiti Energia Trentino : Craft 10, Blackmon 10, Kelly 14, Gentile 10, Knox 10, Pascolo 4, Forray 5, Mian, Mezzanotte ne, Voltolini ne, Ladurner ne, Lechtaler ne. All. Buscaglia.

Germani Basket Brescia: Horton 2, Lansdowne 7, Zerini, Abass 11, Laquintana 10, Sacchetti 8, Trice 6, Cain 10, Warner 2, Guariglia ne, Veronesi ne. All. Esposito.

* * *

Virtus Roma - OriOra Pistoia 80-81

A cura di Davide Fumagalli. Prima vittoria esterna della stagione per l'OriOra Pistoia che sbanca il PalaEur, casa della Virtus Roma, e conquista due punti importanti in chiave salvezza. Decisivo il canestro di Justin Johnson ad una manciata di secondi dalla sirena in risposta alla bomba di William Buford del momentaneo sorpasso capitolino. Per la squadra di Michele Carrea si chiude una striscia di cinque stop filati, nove in trasferta, mentre per Roma sono sette le sconfitte consecutive (la Virtus non ha ancora vinto nel 2020). Justin Johnson, oltre al canestro della vittoria, chiude con 20 punti, gli stessi di Petteway, mentre Salumu ne aggiunge 14. In casa Virtus brilla Buford, 25 punti, bene Jefferson e Pini, 15 e 14 rispettivamente, mentre va male Dyson, solo 3 con 1 su 8 dal campo.

Video - Finale pazzesco a Roma: Johnson risponde a Buford e Pistoia fa il colpaccio 01:06

Il match del PalaEur è equilibrata in avvio come dice il 21-21 del primo quarto, ma poi la Virtus Roma cambia marcia, prende vantaggio e arriva fino al +13 sia nel secondo quarto (40-27), sia in avvio di ripresa (51-38). Pistoia però non ci sta, rimonta, impatta sul 61-61 prima dell'ultimo riposo e nel quarto periodo risponde ogni volta a Roma. Il finale è incredibile, l'OriOra trova il primo vantaggio dopo tanto tempo con la tripla di Salumu per il 79-77, poi Roma risponde con Buford per la bomba dell'80-79 ma Justin Johnson si inventa il canestro dell'81-80. Con due secondi da giocare Roma costruisce un ultimo tiro per Buford ma l'americano non vede nemmeno il ferro.

Nel prossimo turno la Virtus Roma giocherà sabato sera nell'anticipo sul campo della Fortitudo Bologna mentre Pistoia ospiterà Reggio Emilia nel posticipo di domenica alle 20.45.

Virtus Roma : Cusenza ne, Alibegovic 2, Rullo 3, Dyson 3, Baldasso 5, White, Pini 14, Farley ne, Spinosa ne, Jefferson 15, Buford 25, Kyzlink 13. All. Bucchi.

OriOra Pistoia: Cusenza ne, Alibegovic 2, Rullo 3, Dyson 3, Baldasso 5, White, Pini 14, Farley ne, Spinosa ne, Jefferson 15, Buford 25, Kyzlink 13. All. Bucchi.
OriOra Pistoia: Della Rosa, Mati ne, Petteway 20, D'Ercole 3, Quarisa ne, Brandt 12, Salumu 14, Dowdell 7, Johnson 20, Wheatle 5. All. Carrea.

* * *

Allianz Pallacanestro Trieste-Banco di Sardegna Sassari 83-82

A cura di Daniele Fantini. Juan Manuel Fernandez si ricorderà di questa serata a lungo. La sua tripla della vittoria a fil di sirena incornicia la sua seconda miglior prestazione in carriera in Serie A e un secondo tempo da 19 punti (sul suo season-high di 23) in cui è cuore, anima e polvere da sparo per la sua Trieste, protagonista di una delle rimonte più improbabili delle ultime settimane. L'83-82 finale permette alla squadra di coach Dalmasson di spezzare una striscia negativa di tre ko consecutivi e di tenersi agganciata alla OriOra Pistoia al penultimo posto in classifica in una lotta-salvezza che risucchia ora anche la Virtus Roma: è un risultato che certifica il ritrovato spirito dell'Allianz in versione new-look (tra i nuovi elementi, fondamentale il finale tignoso di Deron Washington) ma che evidenzia, contemporaneamente, qualche crepa nella macchina della Dinamo, alla seconda sconfitta in fila timbrata proprio da una tripla sulla sirena (la settimana scorsa fu Alessandro Gentile il mattatore).

Video - Juan Fernandez segna la tripla della vittoria sulla sirena: Trieste batte Sassari rimontando dal -16 00:55

Già, perché sul 41-57 alla metà del terzo periodo, la partita sembra parlare una lingua del tutto differente, con il Banco in pieno controllo tecnico-tattico ed emotivo, sorretto dalla forza dei lunghi a rimbalzo e da una difesa che non lascia nulla a Trieste nel verniciato, dal canto suo incapace di variare lo spartito con il tiro pesante. Allentata la pressione sul manubrio, Sassari si lascia sorprendere da un paio di fiammate a cavallo dei due quarti finali: la prima, targata Fernandez, ricuce parzialmente il gap fino al -11 del 30' (53-64), la seconda, un 6-0 corale per il 64-70 all'inizio del quarto periodo, soffia sulle braci per riaccendere il fuoco sopito. E, quasi d'improvviso, c'è ancora partita vera. Trieste cavalca l'attimo, allunga la difesa, alza la fisicità e, sulle ali delle triple di Fernandez si riavvicina per tre occasioni fino al -1, sfruttando una strana e lunga serie di imprecisioni, indecisioni e palle perse avversarie. La Dinamo sembra poter reggere l'urto finale dalla lunetta, ma Spissu sbaglia il suo secondo libero della stagione lasciando l'ultimo possesso in mano all'Allianz con una decina di secondi da giocare. La scelta di raddoppiare il pallone senza spendere fallo, però, non paga: il Lobito elude lo show di Bilan e scaglia la bomba della vittoria.

Video - Tutto l'atletismo di Akill Mitchell: inchioda una grande schiacciata a rimbalzo offensivo 00:54

Detto di Fernandez e Washington, Trieste pesca anche una buona serata di DeQuan Jones (17 punti, per lunghi tratti anima offensiva nonostante l'1/7 dall'arco) e di Akill Mitchell (11 punti, 8 rimbalzi), fondamentale per tamponare il dominio sassarese a rimbalzo (50-30 con ben 18 offensivi). Sassari ha 15 punti a testa da Miro Bilan e Curtis Jerrells, ma paga un DyShawn Pierre poco preciso in attacco (13 punti ma 4/11 al tiro) e una brutta gestione del ritmo, dei possessi e in generale della partita una volta toccato il massimo vantaggio: l'impressione di una vittoria fin troppo facile si schianta sul muro delle 22 palle perse e apre la rimonta triestina.

Allianz Pall. Trieste: Peric 3, Fernandez 3, Cavaliero 5, Mitchell 11, Jones 17; Washington 8, Da Ros 2, Cervi 2,, Hickman 10, Justice 2. N.e.: Janelidze, Coronica. All.: Dalmasson.

Banco di Sardegna Sassari: Spissu 4, Bilan 15, Evans 12, Pierre 13, Vitali 12, Gentile 9, Bucarelli, Jerrells 15, Coleby 2. N.e.: Magro, Devecchi. All.: Pozzecco.

* * *

De' Longhi Treviso - Pompea Fortitudo Bologna 78-66

A cura di Marco Arcari. Amedeo Tessitori show al PalaVerde! Il lungo della De’ Longhi pareggia il suo career-high in Serie A (18 punti) e trascina i compagni al successo contro la Pompea Fortitudo Bologna, soprattutto grazie a un’ultima frazione stellare. Pietro Aradori apre subito le danze con una bomba, ma Isaac Fotu replica prontamente con 4 punti in fila e la tripla di Aleksej Nikolic lancia la De’ Longhi sul 9-5 dopo 4’ di gioco. Le due formazioni lavorano molto bene a rimbalzo offensivo, ma i padroni di casa riescono a capitalizzare meglio gli extra-possessi così conquistati e a trovare percentuali migliori vicino al ferro avversario. Al 10’ della sfida Treviso è però avanti solamente di 3 lunghezze (18-15). Kassius Robertson si conferma uno dei migliori tra le file degli ospiti, piazzando un incredibile 2+1 che inaugura il 2° quarto, ma successivamente la Pompea piazza una serie infinita di palle perse e il punteggio stenta sostanzialmente a cambiare. Matteo Imbrò lavora bene in regia e regala a Tessitori un bellissimo alley-oop: il lungo italiano inchioda a una mano e allunga un parziale (0-7) che viene ulteriormente coronato dalla tripla con cui David Logan garantisce il +10 a Treviso (28-18) al 15’. Con un’altra bomba, stavolta di Jordan Parks, i padroni di casa trovano il provvisorio massimo vantaggio (33-20), mentre gli ospiti proseguono nell’ecatombe di turnovers (10 solamente nel 2° quarto) e solamente Aradori (9 punti nel periodo) impedisce che le distanze assumano proporzioni importantissime (39-29 a fine 1° quarto).

Video - Matteo Fantinelli cancella Isaac Fotu con una tremenda stoppata 00:28

Aradori continua a martellare anche in apertura di ripresa, piazzando 7 punti in fila e riportando la Fortitudo a -6 (44-38) dopo 3 minuti e mezzo. Nikolic riprende a macinare canestri, mentre Fotu carica di falli la difesa avversaria e Logan ridà il +11 (52-41) alla squadra allenata da Max Menetti, costringendo coach Martino al timeout nel tentativo di riordinare le idee, specie in fase offensiva. Parks piazza la tripla del nuovo massimo vantaggio biancoverde (+15), ma la Pompea risponde con un mini-break di 0-5 in cui Leunen è protagonista, prima del 4° fallo personale che lo relega nuovamente in panchina. Nonostante le ormai consuete palle perse degli ospiti (6 nel 3° quarto) e i tanti liberi a disposizione, la De’ Longhi non riesce ad archiviare la pratica già nella frazione e, anzi, al 30’ di gioco vede ridursi un minimo il suo vantaggio (60-51). I biancoblu inaugurano l’ultimo periodo con un altro parziale (0-5) utile a rientrare ulteriormente in partita (60-56) quando mancano 8 minuti al termine della sfida. Tessitori torna a fare la differenza, realizzando 6 canestri consecutivi, producendo recuperi e risultando l’unico giocatore di Treviso in grado di trovare la via del canestro fino a 1’37’’ dal termine, quando Parks fa 1/2 a cronometro fermo per il +9 (73-64). Lo stesso Parks chiude la sfida, dopo aver conquistato un gran rimbalzo offensivo, a 24’’ dalla sirena, trascinando i biancoverdi al 2° successo consecutivo e centrando un’altra doppia-doppia (11 punti e altrettanti rimbalzi) dopo quella messa a referto domenica scorsa contro Pistoia. MVP però senza dubbio Tessitori (18 punti, di cui 12 nell’ultimo quarto) e buona prova di Nikolic (10 punti e 8 assist). Alla Fortitudo non bastano i 21 punti di Aradori, complici anche le 23 perse di squadra.

Video - Amedeo Tessitori show: career-high e schiacciatone contro la Fortitudo 01:31

De' Longhi Treviso : Tessitori 18, Logan 11, Alviti, Nikolic 10, Almeida 10, Parks 11, Imbrò 2, Chillo, Uglietti, Fotu 16. All. Menetti.

Pompea Fortitudo Bologna: Robertson 11, Aradori 21, Cinciarini 2, Mancinelli 2, Dellosto n.e., Leunen 6, Sims 10, Fantinelli, Daniel 11, Stipcevic 3. All. Martino.

* * *

Vanoli Cremona - Grissin Bon Reggio Emilia

A cura di Daniele Fantini. a breve il report completo...

Vanoli Cremona : All. Sacchetti.

Grissin Bon Reggio Emilia: All. Buscaglia.

* * *

