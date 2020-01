Sassari suona la nona sinfonia, Brindisi la spunta all'overtime su Roma. Ok Varese

Openjobmetis Varese - Allianz Pallacanestro Trieste 91-85

A cura di Davide Fumagalli. Dopo lo stop di Sassari condito da qualche polemica, l'OpenJobMetis Varese torna a Masnago e ritrova il sorriso con la vittoria sull'Allianz Trieste. Un successo non semplice, il settimo su nove gare casalinghe, che permette alla squadra di Attilio Caja di salire a quota 18 punti, in piena corsa per i playoff. E' il secondo ko consecutivo, il 13esimo in stagione per i ragazzi di Eugenio Dalmasson che restano fermi al penultimo posto a 10 punti. Eccellente prova balistica per la Openjobmetis che chiude con 14 su 35 da tre, con 8 triple nel terzo periodo che decide la sfida; sugli scudi Peak, 20 punti, e Tambone, 16 con 5 su 5 da due. Trieste, che vince la lotta a rimbalzo (39 a 33), ha 16 punti da Washington e Justice e 14 da Mitchell.

Video - Fernandez si libera e inventa il canestro allo scadere del primo tempo 00:30

La gara dell'Enerxenia Arena vede una gran partenza di Trieste che, dallo svantaggio 8-2, piazza un break di 14-0 e doppia Varese sul 16-8. Poi si sveglia Clark, anche Ferrero colpisce da tre e a fine primo quarto è parità sul 20-20. Nel secondo periodo c'è grande equilibrio, Clark riporta davanti l'Openjobmetis, poi Tambone e Peak colpiscono dall'arco per il +6 (37-31), e all'intervallo è 42-38 con Fernandez che segna allo scadere e tiene in vita l'Allianz, che tra l'altro ha un convincente impatto di Ricky Cervi, ex del match seppur per poco tempo. Nella ripresa Varese riparte forte, Vene insacca due bombe per il +8, poi ne mette due Peak e Trieste risponde con con Washington e Justice, sempre da tre. La squadra di Caja è bollente dall'arco, anche Tambone entra e segna per il 63-51. Gli ospiti faticano a restare a contatto, Washington e l'ultimo arrivato Hickman hanno due guizzi per il -10 ma l'Openjobmetis finisce alla grande e va al riposo sul +16, 75-59, con altre due missili firmati Clark e Jakovics allo scadere (14 su 28 da tre nei primi 30').

Video - Numero da funambolo di Deron Washington che segna in rovesciata 00:38

In avvio di quarto periodo Varese tocca il massimo vantaggio sul +20, 81-61, e sembra finita, ma Trieste non ci sta, approfitta del fatto che Varese non segna più da fuori (0 su 7 nel 4°) e piazza la rimonta: 9-0 per tornare a -11, poi triple di Justice e Fernandez per il -7, e ancora bomba del "Lobito" per il -4 sull'87-83. La squadra di Dalmasson però si ferma lì, Justice perde palla in penetrazione, poi Fernandez esagera con le proteste e incassa il tecnico, e Varese chiude il conto coi liberi di Mayo e Peak.

Nel prossimo turno, domenica 26 gennaio, Trieste riceverà l'Olimpia Milano (ore 17.30) mentre Varese giocherà alle 20.45 il posticipo del PalaDozza contro la Fortitudo Bologna (in streaming su Eurosport Player).

Openjobmetis Varese : Vene 10, Mayo 11, Tambone 16, Simmons 8, Peak 20, Clark 11, Ferrero 5, Jakovic 10, Gandini, Natali ne, Seck ne, De Vita ne. All. Caja.

: Vene 10, Mayo 11, Tambone 16, Simmons 8, Peak 20, Clark 11, Ferrero 5, Jakovic 10, Gandini, Natali ne, Seck ne, De Vita ne. All. Caja. Allianz Pallacanestro Trieste: Washington 16, Mitchell 14, Cooke 3, Cavaliero, Justice 16, Cervi 10, Fernandez 11, Hickman 5, Peric 8, Coronica 2, Janelidze ne, Strautins ne. All. Dalmasson.

Video - Highlights: Openjobmetis Varese-Allianz Pallacanestro Trieste 91-85 07:58

* * *

Happy Casa Brindisi - Virtus Roma 88-81 OT

A cura di Daniele Fantini. Con due zampate, una alla fine dei regolamentari, l'altra nei secondi conclusivi dell'overtime, la Happy Casa Brindisi (11-7) infila la seconda vittoria consecutiva (quarta nelle ultime cinque) e spegne il sogno della Virtus Roma di piazzare il primo colpo esterno del girone di ritorno, condannandola a incassare il quinto ko consecutivo con annesso stallo nella zona medio-bassa della classifica (7-11). Se prima è Kelvin Martin a forzare l'overtime con una tripla mandata a bersaglio a 1"4 dalla sirena (con enorme complicità della difesa della Virtus che non spende un fallo in maniera misteriosa nell'azione), è poi Adrian Banks a firmare definitivamente il successo rubando palla su rimessa laterale seguente un time-out di coach Bucchi e depositando al ferro il canestro decisivo a una manciata di secondi dal termine del prolungamento.

Video - Magata di Kelvin Martin: segna la tripla che manda Brindisi all'overtime contro la Virtus Roma 00:34

Due episodi, due grandi giocate ma anche due grandi errori a spianarne la strada. Si decide così una partita combattuta punto-a-punto per 45 minuti con rotazioni ridotte all'osso su entrambi i fronti, giocata a basso ritmo e terminata con la maggior parte degli interpreti ormai sfiancata e sulle gambe (43' per Banks e Martin più 39' di Brown da una parte, 42' per Buford, 38' per Dyson e 35' per Jefferson dall'altra): se Roma demerita per l'incapacità di conservare quella minima inerzia raccolta a cavallo dei due quarti centrali, Brindisi dimostra grandi attributi mentali che le permettono di rimanere sempre in scia e fiduciosa di un possibile colpo di coda conclusivo.

Video - Furto e canestro in contropiede: Adrian Banks firma così il successo di Brindisi su Roma in overtime 00:46

Difficile trovare un MVP in una serata con andamento sinusoidale: se le giocate di Kelvin Martin (8 punti, 8 rimbalzi) e Adrian Banks (22 ma 2/11 dall'arco) si rivelano decisive, è giusto anche sottolineare il grande avvio e l'improvviso risveglio in overtime di Darius Thompson (18 punti, cinque dei quali nelle prime due azioni del prolungamento). La Virtus si aggrappa, come sempre, alle giocate del suo asse play-pivot: Jerome Dyson piazza 23 punti alternando momenti di strapotenza tecnica a letture di bassa qualità (1/7 dalla distanza e 7 palle perse), mentre Davon Jefferson chiude a quota 21 con 13 rimbalzi, fungendo da vero perno costante offensivo per la squadra. In generale, Roma paga le scarse percentuali dal perimetro (3/19) e la mancanza di un terzo violino efficace, considerando anche il regresso di James White (6 punti in 23') rispetto alla gara di esordio della scorsa settimana.

Happy Casa Brindisi : Banks 22, Brown 14, Martin 8, Sutton n.e., Zanelli n.e., Epifania n.e., Gaspardo 6, Campogrande, Thompson 18, Cattapan n.e., Stone 18, Ikangi 2. All. Vitucci.

: Banks 22, Brown 14, Martin 8, Sutton n.e., Zanelli n.e., Epifania n.e., Gaspardo 6, Campogrande, Thompson 18, Cattapan n.e., Stone 18, Ikangi 2. All. Vitucci. Virtus Roma: Cusenza n.e., Alibegovic 2, Rullo, Dyson 23, Baldasso 7, White 6, Pini 2, Farley n.e., Spinosa n.e., Jefferson 21, Buford 11, Kyzlink 6. All. Bucchi.

Video - Highlights: Happy Casa Brindisi-Virtus Roma 88-81 08:01

***

Carpegna Prosciutto Basket Pesaro - Banco di Sardegna Sassari 82-107

A cura di Marco Arcari. L’orchestra Banco di Sardegna Sassari suona la nona sinfonia. Sono infatti 9 i successi consecutivi in campionato per la formazione di coach Pozzecco, che espugna anche la Vitrifrigo Arena. Pesaro dura un tempo, ma nella ripresa Paul Eboua e Federico Miaschi non bastano per evitare l’imbarcata. Partono subito forte gli ospiti, capaci di creare tiri apertissimi da oltre l’arco dei 6.75 e di sfruttare il solito, spettacolare, gioco spalle a canestro di Miro Bilan (8-15 al 5’). Dyshawn Pierre comincia a macinare punti, rimbalzi e assist, regalando anche giocate spettacolari, ma Simone Zanotti gli risponde con 5 punti consecutivi e tiene così a contatto la Carpegna Prosciutto, peraltro con la collaborazione di un ottimo Eboua. Il lavoro a rimbalzo offensivo è simile per entrambe le due formazioni (5-6 il computo delle carambole in attacco), ma il Banco di Sardegna beneficia di migliori percentuali da 3 (5/9) e chiude così avanti il 1° quarto (19-25). Curtis Jerrells è protagonista in 5 dei 7 punti che Sassari trova di parziale (7-0) per inaugurare la frazione successiva, mentre Pesaro si affida unicamente alle sfuriate offensive di Miaschi (6 punti nei primi 5’ del 2° quarto), ma rientra sul -5 (35-40) grazie anche al lavoro di Leonardo Totè in entrambe le fasi e agli assist di Vasa Pusica. Sassari piazza però un altro strappo (0-7), con Michele Vitali sugli scudi e col solito lavoro di Bilan (12 punti a metà gara), ma Pusica risponde con 2 bombe in fila per chiudere il 1° tempo e accorciare un po’ le distanze (44-53).

Video - Paul Eboua ha la dinamite nelle gambe: 2 super-schiacciate contro Sassari 00:58

In meno di 3’ dall’inizio della ripresa gli ospiti segnano ben 13 punti, con Marco Spissu assoluto protagonista, e scappano sul +15 (51-66), sfruttando anche e soprattutto l’ottimo e continuativo feeling col tiro pesante. Ancora le bombe innescano un altro parziale del Banco di Sardegna (0-8) e lo proiettano sul vantaggio di 21 lunghezze (53-74) a metà 3° quarto, ma la scena se la prende ancora tutta Pierre. Il lungo di coach Pozzecco realizza 11 punti nel 3° quarto – come lui fa anche Vitali, complici i 4 liberi totalmente regalatigli da Totè al 29’ di gioco – e regala lampi di classe cristallina, anche in fase di non possesso. Sassari tocca anche il +30, producendo tantissimo in attacco (36 punti nella frazione e 20/26 da 2 al 30’) e a pochissimo valgono i canestri di Federico Mussini, se non a fissare il punteggio sul 63-89 alla vigilia dell’ultimo periodo. Gli ultimi 10’ del match servono unicamente a Eboua per piazzare una mostruosa schiacciata e 7 punti e per arrivare a una doppia-doppia importante (15 punti e 12 rimbalzi). I biancoblu proseguono nel macinare gioco e canestri, permettendo così anche a Daniele Magro di trovare gloria personale. Pierre suggella una prova stratosferica riscrivendo il proprio career-high in Serie A (29 punti) e aggiungendovi anche 13 rimbalzi e 4 assist: coach Pozzecco gli dà la possibilità di prendersi una meritatissima standing ovation, gesto che conferma ancora una volta il palato fino e la sportività del pubblico pesarese.

Video - Showtime Sassari, con una compilation di schiacciate stupende nella sfida con Pesaro 01:30

Carpegna Prosciutto Basket Pesaro : Barford 2, Drell 2, Mussini 6, Williams 15, Pusica 18, Miaschi 13, Eboua 15, Alessandrini n.e., Basso n.e., Thomas, Totè 4, Zanotti 7. All. Sacco.

: Barford 2, Drell 2, Mussini 6, Williams 15, Pusica 18, Miaschi 13, Eboua 15, Alessandrini n.e., Basso n.e., Thomas, Totè 4, Zanotti 7. All. Sacco. Banco di Sardegna Sassari: Spissu 11, Bilan 14, Bucarelli, Devecchi n.e., Sorokas 12, Evans n.e., Magro 6, Pierre 29, Gentile 12, Vitali 16, Jerrells 7. All. Pozzecco.

Video - Highlights: Carpegna Prosciutto Pesaro-Banco di Sardegna Sassari 82-107 07:04

Germani Basket Brescia - AX Armani Exchange Milano

A cura di Daniele Fantini.

Germani Basket Brescia : All. Esposito.

: All. Esposito. AX Armani Exchange MIlano: All. Messina.

Torna il grande basket LIVE su Eurosport Player: tutta la Serie A, Eurolega, Eurocup e Champions!

Il grande basket torna su Eurosport Player per la terza stagione consecutiva, con un’offerta completa comprendente tutte le partite di Serie A, Eurolega, Eurocup, Champions League, Supercoppa e Coppa Italia. Con una partita per ogni giornata di campionato italiano e un big-match per ogni giornata di Eurolega su Eurosport 2 che sarà il canale dedicato al basket, visibile sulle piattaforme SKY (canale 211), DAZN e Now TV. Su Eurosport Player, la piattaforma OTT di Eurosport, sarà invece possibile vedere in LIVE-streaming HD e in re-LIVE on-demand TUTTE le partite di Serie A, Eurolega, Eurocup, Champions League, Supercoppa e Coppa Italia; il servizio su Eurosport Player è disponibile anche su TIM Vision.