Seconda sconfitta consecutiva per Milano in campionato: ko a Cremona 82-78

Vanoli Cremona - AX Armani Exchange Milano 82-78

A cura di Daniele Fantini. Come nella scorsa stagione, il binomio Vanoli Cremona-PalaRadi risulta molto indigesto per l'Olimpia Milano. La squadra di Ettore Messina incassa la seconda sconfitta consecutiva in campionato, la terza nelle prime cinque in stagione, mostrando ancora grossi limiti di efficacia offensiva e una sensazione diffusa di confusione nelle rotazioni e gerarchie: a differenza delle due vittorie in Eurolega, le difficoltà non vengono mascherate nella metacampo difensiva, squarciata da un bottino complessivo di 47 punti subito nei due quarti centrali che permette alla Vanoli di ribaltare completamente l'inerzia dopo il -8 del primo mini-riposo.

Il rientro di un super-volitivo Arturas Gudaitis dopo i nove mesi di stop per l'infortunio al crociato (5 punti e 4 rimbalzi con due schiacciate in 10' e un desiderio strabordante di inserirsi in ogni azione) non basta per colmare i vuoti aperti dalle assenze di Jeff Brooks (riposo cautelativo) e Luis Scola (turnover): senza il proprio leader difensivo (Brooks) e il giocatore su cui si sta spesso appoggiando l'attacco in questo inizio di gestione Messina (Scola), Milano appare spaesata su entrambi i fronti, soprattutto in una serata in cui Sergio Rodriguez non mostra particolare brillantezza di idee. Non servono i 26 punti di Vlado Micov, autore di un altro partitone dopo la già celebrata serata della vittoria corsara ad Atene di giovedì sera.

Cremona : Mathews 15, Diener 3, Saunders 19, Sobin 10, Tiby 2; De Vico 13, Palmi 11, Gazzotti, Akele 2, Stojanovic 7. N.e.: Zanotti, Sanguinetti. All. Sacchetti.

Milano: Tarczewski 6, Roll 7, Micov 26, Rodriguez 12, White 3; Moraschini 4, Cinciarini, Gudaitis 5, Della Valle 10, Biligha, Burns 5. N.e.: Gravaghi. All. Messina.

