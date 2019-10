Secondo k.o. in fila per Milano, 4° successo consecutivo per Brindisi. Ok Cantù, Reggio e Roma

Vanoli Cremona - AX Armani Exchange Milano 82-78

A cura di Daniele Fantini. Come nella scorsa stagione, il binomio Vanoli Cremona-PalaRadi risulta molto indigesto per l'Olimpia Milano. La squadra di Ettore Messina incassa la seconda sconfitta consecutiva in campionato, la terza nelle prime cinque in stagione, mostrando ancora grossi limiti di efficacia offensiva e una sensazione diffusa di confusione nelle rotazioni e gerarchie: a differenza delle due vittorie in Eurolega, le difficoltà non vengono mascherate nella metacampo difensiva, squarciata da un bottino complessivo di 47 punti subito nei due quarti centrali che permette alla Vanoli di ribaltare completamente l'inerzia dopo il -8 del primo mini-riposo.

Il rientro di un super-volitivo Arturas Gudaitis dopo i nove mesi di stop per l'infortunio al crociato (5 punti e 4 rimbalzi con due schiacciate in 10' e un desiderio strabordante di inserirsi in ogni azione) non basta per colmare i vuoti aperti dalle assenze di Jeff Brooks (riposo cautelativo) e Luis Scola (turnover): senza il proprio leader difensivo (Brooks) e il giocatore su cui si sta spesso appoggiando l'attacco in questo inizio di gestione Messina (Scola), Milano appare spaesata su entrambi i fronti, soprattutto in una serata in cui Sergio Rodriguez non mostra particolare brillantezza di idee. Non servono i 26 punti di Vlado Micov, autore di un altro partitone dopo la già celebrata serata della vittoria corsara ad Atene di giovedì sera.

Video - Arturas Gudaitis torna dopo nove mesi e si presenta così: due schiacciate a Cremona 00:40

Dall'altra parte è giusto invece sottolineare i meriti di una Cremona capace di rispondere in maniera forte e corale alle difficoltà del primo periodo chiuso sul -8, e di riprendere il controllo della partita quando sembra sfuggire via alla metà dell'ultimo quarto, dopo un parzialone di 13-2 con cui l'Olimpia rimette la testa avanti. Nonostante i problemi di falli che costringono coach Sacchetti a rivedere le rotazioni, la Vanoli sfodera un'ottima difesa chiudendo l'area per togliere a Milano i vantaggi fisici sotto canestro, un piano-partita premiato da un'altra serata a salve dei tiratori biancorossi, fermi a un modesto 5/22 dall'arco (23%). Nella metacampo opposta, invece, Cremona ha la capacità continua di aprire il campo con ottime letture nei giochi in pick'n'roll, esponendo i lunghi avversari e pescando i tiratori appostati sul perimetro (11 triple a bersaglio), e di sfruttare la maggior versatilità quando Milano cerca di adattarsi abbassando e alleggerendo il quintetto.

A spezzare le ultime situazioni di equilibrio ci pensa Wesley Saunders, con una fiammata da campione: l'ala della Vanoli, top-scorer dei suoi con 19 punti, costruisce in solitaria un parziale-lampo di 7-0 per scompaginare il volto di un quarto periodo fino a quel momento totalmente incanalato su sponda Olimpia, restituendo il +8 (75-67) a meno di 3' dalla fine. Rimonta stroncata e chiusura di partita con il vento in poppa per Cremona.

Video - Wesley Saunders è il killer di Milano: è tutto suo il parziale decisivo di 7-0 per Cremona 00:58

Vanoli Cremona : Mathews 15, Diener 3, Saunders 19, Sobin 10, Tiby 2; De Vico 13, Palmi 11, Gazzotti, Akele 2, Stojanovic 7. N.e.: Zanotti, Sanguinetti. All. Sacchetti.

: Mathews 15, Diener 3, Saunders 19, Sobin 10, Tiby 2; De Vico 13, Palmi 11, Gazzotti, Akele 2, Stojanovic 7. N.e.: Zanotti, Sanguinetti. All. Sacchetti. AX Armani Exchange Milano: Tarczewski 6, Roll 7, Micov 26, Rodriguez 12, White 3; Moraschini 4, Cinciarini, Gudaitis 5, Della Valle 10, Biligha, Burns 5. N.e.: Gravaghi. All. Messina.

Video - Highlights: Vanoli Basket Cremona-AX Armani Exchange Milano 82-78 07:54

Vota l'Eurosport Player MVP della 5a giornata di basket Sondaggio 5794 voti Milos Teodosic (Virtus Bologna) Dequan Jones (Trieste) Aleksej Nikolic (Treviso) Wesley Saunders (Cremona) Amar Alibegovic (Virtus Roma) Jeremiah Wilson (Cantù) David Vojvoda (Reggio Emilia) John Brown (Brindisi)

Virtus Roma-Pompea Fortitudo Bologna 79-65

A cura di Davide Fumagalli. Gran momento per la Virtus Roma che al PalaEur vince la sfida contro la Pompea Fortitudo Bologna e conquista la terza vittoria consecutiva; per la "Effe" è invece la seconda sconfitta, ancora in trasferta dopo il ko di Varese. Un successo strameritato per i capitolini di Piero Bucchi che tengono praticamente sempre la testa avanti e nel terzo periodo spaccano il match grazie soprattutto ai canestri di Amar Alibegovic che chiude con 17 punti, 9 rimbalzi e 21 di valutazione, suoi primati personali in A; bene anche Jefferson, 21 punti, Dyson, 14 con 5 assist, Buford, 12, e Kyzlink, 11 punti, da sottolineare il dominio a rimbalzo, 48 a 31 (20 a 7 in attacco). Per Bologna ci sono 16 punti di Robertson e i 10 con 7 rimbalzi e 4 stoppate di Stephens.

Video - Amar Alibegovic MVP della sfida tra Virtus Roma e Fortitudo Bologna 01:03

La partita del PalaEur vede un inizio sprint di Roma che vola a +9 spinta dagli 11 di un indemoniato Jefferson. La Pompea, sotto 21-16 al 10', si sveglia nel secondo periodo, Dellosto pareggia dall'arco e poi Robertson firma il +3. La fiammata della Fortitudo si spegne lì e torna in auge la Virtus che torna a +6 con Buford e chiude il primo tempo sul 41-36 col tap in sulla sirena di Davon Jefferson. Il terzo periodo si apre con un netto cambio di marcia di Roma: 9-0 con Dyson e Alibegovic e +14 Roma. La squadra di Bucchi vola fino a +17 con uno scatenato Alibegovic e chiude il quarto sul 61-45 col canestro allo scadere di Kyzlink. La musica non cambia nell'ultimo parziale, Kyzlink apre con una tonante schiacciata in testa a Dellosto, poi è ancora Alibegovic con due canestri in fila a mandare la Virtus a +23. Nel finale c'è una piccola reazione di Bologna che riduce lo scarto finale a -14.

Domenica prossima la Virtus Roma giocherà ancora al PalaEur, alle 14 contro Milano (LIVE su Eurosport Player) mnetre la Fortitudo Bologna giocherà al PalaDozza contro Pistoia alle 19 (LIVE su Eurosport Player).

Video - Highlights: Virtus Roma-Pompea Fortitudo Bologna 79-65 07:33

Virtus Roma : Kyzlink 11, Moore 2, Baldasso 2, Dyson 14, Jefferson 21, Buford 12, Pini, Alibegovic 17, Rullo ne, Cusenza ne, Farley ne, Spinosa ne. All. Bucchi.

: Kyzlink 11, Moore 2, Baldasso 2, Dyson 14, Jefferson 21, Buford 12, Pini, Alibegovic 17, Rullo ne, Cusenza ne, Farley ne, Spinosa ne. All. Bucchi. Pompea Fortitudo Bologna: Cinciarini 11, Stephens 10, Fantinelli 2, Dellosto 6, Robertson 16, Mancinelli 2, Aradori 9, Stipcevic 5, Daniel 4, Sims ne. All. Martino.

Rivivi il match tra Roma e Fortitudo Bologna per intero su Eurosport Player!

Acqua S. Bernardo Cantù - Dolomiti Energia Trentino 78-72

A cura di Marco Arcari. Dopo 2 k.o. consecutivi, l’Acqua S. Bernardo Cantù ritorna al successo e lo fa proprio contro il suo ex-allenatore, quel Nicola Brienza calorosamente riaccolto dal PalaDesio. Andrea Pecchia è subito assoluto protagonista, realizzando 9 dei primi 11 punti dei padroni di casa. Andrea Mezzanotte risponde con un 2/2 dall’arco dei 6.75 e mantiene a contatto la Dolomiti Energia, ma commette troppo prematuramente 2 falli personali e viene richiamato in panchina da coach Brienza. L’Acqua S. Bernardo lavora benissimo vicino a canestro (8/10 da 2 nel 1° quarto) e limita al meglio gli errori in fase di costruzione del gioco, mentre Rashard Kelly permette agli ospiti di rimanere comunque a contatto dopo 10’ di gara (26-23). In apertura di 2° periodo Alessandro Simioni prende il posto di Pecchia come realizzatore di striscia, infilando 10 punti consecutivi e dando il provvisorio +13 a Cantù (38-25). Il lungo è però costretto a lasciare provvisoriamente il parquet per problemi di falli (3 fino a quel momento) e i bianconeri piazzano contestualmente un break di 0-9, con Kelly ancora assoluto protagonista (6 punti realizzati nel parziale). Trento non riesce però a contenere l’esplosività e l’atletismo di Kevarrius Hayes sotto i tabelloni e il centro biancoblu piazza le giocate che fruttano il nuovo vantaggio in doppia cifra (45-34) a metà sfida.

Video - I giovani Pecchia e Simioni grandi protagonisti contro Trento 02:12

Nella ripresa è Toto Forray a cercare di evitare la definitiva fuga dei padroni di casa. Questi ultimi, trascinati ancora una volta dalle giocate di Hayes e Pecchia, toccano anche il +17 (57-40), ma in chiusura di 3° quarto perdono qualche pallone di troppo e non riescono a chiudere la contesa con 10’ di anticipo anche a causa dell’1/8 da 3 nella frazione (61-49 al 30’). Le difficoltà offensive della formazione ospite proseguono anche nel 4° quarto: dal 30’ al 35’ Trento segna infatti solamente 6 punti. Le due triple consecutive di Aaron Craft e James Blackmon riaprono però inaspettatamente la sfida (71-63), costringendo coach Pancotto al timeout tattico. Il finale di gara è concitato e caratterizzato da un alternarsi incredibile di turnovers e recuperi. Blackmon si scatena con 5 punti in 30’’, ma Jeremiah Wilson piazza un’altra bomba, la quarta di serata, per chiudere definitivamente i conti. Grande prestazione di Hayes (12 punti e 15 rimbalzi), ma ottime anche le prove di Wilson (17 punti con 4/8 da 3) e degli italiani Pecchia (12 punti e 4 rimbalzi) e Simioni (12 punti con 5/6 al tiro). All’Aquila Basket non bastano i 24 di Kelly e la prova a 360° di Craft (9 punti, 8 rimbalzi e 7 assist).

Video - Highlights: Acqua S. Bernardo Cantù-Dolomiti Energia Trentino 78-72 07:01

Cantù : Young 4, Collin 15, Clark 2, La Torre, Hayes 12, Di Giuliomaria n.e., Wilson 17, Burnell 2, Baparapè n.e., Simioni 12, Rodriguez 2, Pecchia 12. All. Pancotto.

: Young 4, Collin 15, Clark 2, La Torre, Hayes 12, Di Giuliomaria n.e., Wilson 17, Burnell 2, Baparapè n.e., Simioni 12, Rodriguez 2, Pecchia 12. All. Pancotto. Trentino: Kelly 24, Blackmon 11, Craft 9, Gentile 2, Pascolo, Mian, Forray 10, Knox 6, Mezzanotte 6, King 4, Lechthaler n.e. All. Brienza

Rivivi il match tra Cantù e Trento per intero su Eurosport Player!

Grissin Bon Reggio Emilia - OriOra Pistoia 84-72

A cura di Davide Fumagalli. Resta ferma a zero punti l'OriOra Pistoia che cade al PalaBigi contro la Grissin Bon Reggio Emilia, al terzo successo consecutivo dopo quelli di Desio con Cantù e in casa contro Cremona. La squadra di Buscaglia è costretta ad inseguire per larghi tratti del match ma a cavallo di terzo e quarto periodo ribalta la frittata con i canestri dell'ungherese Vojvoda, autore di 20 punti e secondo miglior marcatore dietro ai 21, conditi da 5 assist di Gal Mekel. A Pistoia non bastano i 21 di Justin Johnson e i 16 di Terran Petteway.

Video - David Vojvoda prende fuoco e Reggio Emilia ribalta Pistoia 01:19

Al PalaBigi il primo periodo è equilibrato e al 10' l'OriOra conduce 23-20 con una bomba di Aristide Landi. Nel secondo periodo la squadra di Carrea prova a scappare e arriva a +8 (27-35) con un canestro di Johnson e una tripla di Salumu, la Grissin Bon resta in corsa, torna anche a -2 e all'intervallo +6 per i toscani sul 43-37. Nella ripresa l'OriOra si fa ancora preferire e arriva il massimo vantaggio sul +13 (41-54) con una bomba di Petteway. La spinta di Pistoia però non prosegue, Reggio Emilia riordina le idee e rimonta: Mekel, Owens e Landi riducono il divario, poi entra Vojvoda e infila la bomba del sorpasso per il 57-56 al 30'. Nel quarto periodo l'ungherese è devastante, segna 12 punti consecutivi e firma il +10 della Reggiana (71-61), un break che taglia le gambe all'OriOra e consegna la vittoria ai padroni di casa. Nel prossimo turno, domenica, impegni esterni per Reggio Emilia e Pistoia: la Grissin Bon giocherà a Pesaro alle 17:30 (LIVE su Eurosport Player), l'OriOra sarà di scena al PalaDozza contro la Fortitudo Bologna alle 19 (LIVE su Eurosport Player).

Video - Highlights: Grissin Bon Reggio Emilia-OriOra Pistoia 84-72 07:44

Reggio Emilia : Johnson-Odom 8, Fontecchio 5, Pardon 2, Candi 2, Poeta 3, Vojvoda 20, Infante, Owens 12, Upshaw 11, Cipolla, Diouf, Mekel 21. All. Buscaglia.

: Johnson-Odom 8, Fontecchio 5, Pardon 2, Candi 2, Poeta 3, Vojvoda 20, Infante, Owens 12, Upshaw 11, Cipolla, Diouf, Mekel 21. All. Buscaglia. Pistoia: Della Rosa 3, Petteway 16, D’Ercole, Quarisa, Brandt 6, Salumu 9, Landi 8, Dowdell, Johnson 9, Wheatle. All. Carrea.

Rivivi il match tra Reggio Emilia e Pistoia per intero su Eurosport Player!

Happy Casa Brindisi - Carpegna Prosciutto Basket Pesaro 108-99

A cura di Marco Arcari. Non si ferma la corsa dell’Happy Casa Brindisi che, superando Pesaro, rimane in scia alla capolista Virtus Bologna e conquista il 4° successo consecutivo in LBA. Partono meglio gli ospiti, trascinati soprattutto dai canestri dei lunghi (3-10 dopo 2’). L’Happy Casa ci mette però pochissimo a trovare le misure e a registrare la fase offensiva, con un John Brown semplicemente immarcabile nel 1° quarto (13 punti e nemmeno un errore al tiro). Henri Drell e Zach Thomas inaugurano un duello personale con lo stesso Brown, rispondendosi vicendevolmente colpo su colpo, ma i padroni di casa beneficiano anche della regia di Adrian Banks e della versatilità di Kelvin Martin per chiudere sul +5 (32-37) la frazione. Nel 2° quarto le percentuali al tiro delle due formazioni rimangono altissime, complici anche difese che concedono davvero troppo nel gioco interno e nelle transizioni offensive avversarie. Darius Thompson sale in cattedra, realizzando 7 punti nel volgere di pochi possessi e aggiungendovi anche un coast-to-coast concluso con un’inchiodata al ferro stupenda. Vasa Pusica risponde con 2 bombe in fila, ma Brindisi tocca anche il +10 (59-49) con le giocate del solito, incontenibile, Brown.

Video - John Brown show nella vittoria di Brindisi su Pesaro: 32 punti e 7 rimbalzi 01:17

La Carpegna Prosciutto rientra bene sul parquet e, complice qualche persa di troppo da parte dei padroni di casa, rientra anche a -2 con le triple di Jaylen Barford, dopo che Pusica aveva inaugurato la ripresa. Qualche incomprensione difensiva e qualche ritardo nella transizione in fase di non possesso non permette però alla formazione di coach Perego di rientrare pienamente. Banks fiuta l’occasione, realizza canestri (11 punti, con 3 triple nel 3° quarto) e smazza assist ai compagni, riportando Brindisi sul +9 (78-69), prima della lacrima di Barford che brucia la sirena della frazione. Nell’ultimo periodo Brown torna a macinare canestri e punti, ma sono le triple degli esterni biancoblu che impediscono sostanzialmente a Pesaro di far fruttare i tentativi di rimonta, guidati soprattutto da un ottimo Pusica. Banks arriva alla doppia-doppia (18 punti e 10 assist) innescando le transizioni di Thompson e Martin, ma è Brown a prendersi la scena e la palma di MVP: 32 punti, 7 rimbalzi e 2 assist per un sontuoso 40 di valutazione. A Pesaro non bastano 5 giocatori in doppia cifra per punti realizzati, con i 22 di Barford e i 20 di Pusica, e nemmeno ottime percentuali di squadra (65% da 2 e 38% da 3).

Video - Highlights: Happy Casa Brindisi-Carpegna Prosciutto Pesaro 108-99 06:47

Brindisi : Banks 18, Brown 32, Martin 12, Zanelli 7, Iannuzzi n.e., Guido n.e., Gaspardo 2, Campogrande 11, Thompson 17, Cattapan n.e., Stone 9, Ikangi. All. Vitucci.

: Banks 18, Brown 32, Martin 12, Zanelli 7, Iannuzzi n.e., Guido n.e., Gaspardo 2, Campogrande 11, Thompson 17, Cattapan n.e., Stone 9, Ikangi. All. Vitucci. Pesaro: Barford 22, Drell 16, Mussini 3, Pusica 20, Eboua, Chapman 18, Basso n.e., Thomas 18, Zanotti 2. All. Perego.

Rivivi il match tra Brindisi e Pesaro per intero su Eurosport Player!

Torna il grande basket LIVE su Eurosport Player: tutta la Serie A, Eurolega, Eurocup e Champions!

Il grande basket torna su Eurosport Player per la terza stagione consecutiva, con un’offerta completa comprendente tutte le partite di Serie A, Eurolega, Eurocup, Champions League, Supercoppa e Coppa Italia. Con una partita per ogni giornata di campionato italiano e un big-match per ogni giornata di Eurolega su Eurosport 2 che sarà il canale dedicato al basket, visibile sulle piattaforme SKY (canale 211), DAZN e Now TV. Su Eurosport Player, la piattaforma OTT di Eurosport, sarà invece possibile vedere in LIVE-streaming HD e in re-LIVE on-demand TUTTE le partite di Serie A, Eurolega, Eurocup, Champions League, Supercoppa e Coppa Italia; il servizio su Eurosport Player è disponibile anche su TIM Vision.