Sergio Rodriguez, qual è stata la partita più bella della sua stagione?

Un allenatore con esperienza e trionfi internazionali non può fare a meno di un playmaker altrettanto vincente e di livello. Coach Ettore Messina e Sergio Rodriguez si sono ritrovati a Milano per gettare le basi del nuovo progetto volto a riportare l'AX Armani Exchange ad alto livello anche in Europa. Conosciuto con il soprannome di "El Chacho", Rodriguez ha un curriculum che parla da solo: due volte campione d'Europa (2015, 2019), MVP di Eurolega nel 2014, cinque stagioni in NBA e perno del Real Madrid e della nazionale spagnola per tanti anni. Giocatore di personalità, tecnica e intelligenza cestistica sopraffine, Rodriguez è un playmaker-superstar moderno, capace di trovare il canestro con la stessa facilità con cui mette in ritmo i compagni di squadra.

Qui sotto vi presentiamo quattro delle sue migliori partite giocate tra Serie A ed Eurolega (abbiamo omesso il suo season-high di 28 punti contro Brindisi perché Milano perse quella gara):

AX Armani Exchange Milano-Panathinaikos OPAP Atene 96-87

Nella vittoria con più punti segnati di squadra in stagione in Eurolega (96), Sergio Rodriguez mostra la sua miglior veste di realizzatore: il Chacho scrive 22 punti (season-high in Europa) con 5/8 da due e 4/8 dall'arco, vincendo il duello con un altro playmaker di assoluta classe come Nick Calathes.

Video - Highlights: AX Armani Exchange Milano-Panathinaikos OPAP Atene 96-87 03:44

Umana Reyer Venezia-AX Armani Exchange Milano 70-71

Non è la miglior partita della stagione in Serie A per il Chacho a livello statistico, ma è probabilmente la vittoria più importante dal punto di vista mentale: Sergio Rodriguez guida l'Olimpia nel successo al Taliercio con 19 punti e 3 assist, compreso quello per la tripla decisiva a una manciata di secondi dalla sirena di Vlado Micov.

Video - Highlights: Umana Reyer Venezia-AX Armani Exchange Milano 70-71 07:03

AX Armani Exchange Milano-FC Bayern Monaco 79-78

Nella partita più rocambolesca della stagione di Eurolega, l'Olimpia Milano supera il Bayern Monaco rimontando dal -20 accusato alla metà del terzo periodo. Sergio Rodriguez è decisivo nell'orchestrare il recupero: con una regia straordinaria (9 punti, 10 assist), il Chacho rimette in ritmo offensivo tutta la squadra e stravolge l'inerzia di una partita che sembrava già segnata.

Video - Highlights: AX Armani Exchange Milano-FC Bayern Monaco 79-78 03:39

AX Armani Exchange Milano-Maccabi FOX Tel Aviv 92-88

Uno dei momenti migliori dell'annata europea dell'Olimpia coincide anche con una delle più belle prestazioni di Sergio Rodriguez. Contro il Maccabi Tel Aviv di Scottie Wilbekin, il Chacho sfodera una serata da 18 punti e 11 assist per 26 di valutazione: le ultime due statistiche sono massimi in stagione.

Video - Highlights: AX Armani Exchange Milano-Maccabi FOX Tel Aviv 92-88 03:36

Vota: qual è stata la partita più bella dell'anno di Sergio Rodriguez?