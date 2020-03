Serie A, 24a giornata verso la sospensione: Treviso, Brindisi e Reggio Emilia tornano a casa

Ci risiamo. Dopo la bozza del nuovo Decreto governativo, che estende la zona rossa a tutta la Lombardia, vietando accessi ed uscite non autorizzare alla regione, oltre ad altre 11 province, il campionato di basket di Serie A rischia di saltare.

Dopo il ritorno in campo nella giornata di sabato 7 marzo con gli anticipi Trieste-Pistoia e Roma-Sassari, è a rischio il completamento della 24a giornata. Molti club hanno fatto richiesta a Lega basket e alla FIP di non giocare finché la situazione non sarà più sicura.

Addirittura, secondo le informazioni del portale Sportando, il pullman della Pallacanestro De' Longhi Treviso sta già rientrando a casa dalla trasferta di Pesaro. E si sarebbe dovuta giocare proprio nel pomeriggio di domenica 8 la sfida tra Pesaro e Treviso alla Vitrifrigo Arena.

Stesso discorso per l'Happy Casa Brindisi che ha comunicato l'imminente rientro 'a casa' da Venezia, dove avrebbe dovuto giocare contro l'Umana Reyer. Anche la Pallacanestro Reggiana sta rientrando da Bologna dove avrebbe giocato contro la Virtus.