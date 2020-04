Serie A a 20 squadre: la Lega Basket dice no! E le iscrizioni slittano al 31 luglio

Dal nostro partner OAsport.it

Futuro incerto per il basket italiano in vista della stagione 2020-21. Slittano le iscrizioni delle squadre al 31 luglio probabilmente ma quello che è uscito dall'Assemblea di Lega Basket è una posizione netta su una cosa: numero pari di partecipanti e no alla proposta di un campionato a 20 squadre con due gironi da 10.

No alle 20 squadre. Altre ipotesi in ballo

Dopo l'ultimo torneo a 17 squadre, legato alla sparizione dal basket che conta di Avellino, protagonista di un crack finanziario e di una doppia auto-retrocessione in Serie B, c'è la ferma volontà di avere un numero pari di formazioni e che questo numero non sia 20, almeno per ora. Il quadro lo si avrà dopo la chiusura delle iscrizioni: si parla del 31 luglio come data ultima, un termine molto più dilazionato rispetto a quello delle ultime stagioni, seppur di alcune settimane, che va incontro anche alle difficoltà delle società nel reperire liquidità. Si tratterebbe di un obiettivo comune tanto alla LBA quanto alla LNP, che sovraintende ai campionati di A2 e B.

Se saranno 16 (con un riposizionamento ma senza ripescaggi) o 18 (con le 17 aventi diritto iscritte o un solo ripescaggio), oppure 14 nel caso peggiore, lo si saprà tra qualche mese probabilmente. Molto dipenderà anche dalla questione delle porte chiuse: sono note le resistenze di molti a ricominciare senza pubblico, e per questo sarebbe stata istituita una commissione apposita per discutere dell’argomento con il CONI, anche in relazione alla data di ripartenza.

Il nodo italiani

Sarebbe partita una proposta di superare il format del 5+5 o 6+6, il che comporterebbe una diminuzione dei giocatori del nostro Paese in campo. Proposta, questa, che farebbe senza dubbio discutere, riproponendo tantissime discussioni, ma che potrebbe mettere molto facilmente sull’attenti FIP e GIBA, come già avvenuto più di una volta in passato.

