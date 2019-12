Germani Basket Brescia - Oriora Pistoia 86-74

Quarta vittoria in cinque gare al PalaLeonessa per la Germani Brescia che supera nettamente Pistoia e aggancia la Fortitudo Bologna a 14 punti, insieme al gruppone che insegue la capolista Virtus Segafredo. La squadra di Esposito, reduce dal ko di Sassari, conduce dal match fin dall'inizio, poi nel finale piazza la fiammata decisiva: sugli scudi Lansdowne, 20 punti, Vitali, 16 con 8 assist, e Abass, 13 punti. La Germani chiude con con ottime percentuali, 33 su 57 dal campo e 8 su 18 da tre. Meno bene va all'OriOra che, senza il centro australiano Brandt, soffre l'inferiorità fisica e resta in corsa finchè le percentuali al tiro la assistono: nella ripresa c'è poco per la formazione di Carrea, si salvano solo Johnson e Salumu, i migliori con 21 punti ciascuno. I toscani restano al penultimo posto a 6 punti e ancora a secco in trasferta.

Video - Terran Petteway brucia la sirena e la retina: triplona allo scadere del primo quarto 00:33

Il match del PalaLeonessa vede un avvio lanciato della Germani che sfrutta la superiorità fisica e si porta sul 10-2 con 6 punti di Cain! L'OriOra si arrangia come può e in attacco si affida al tiro da tre: Johnson e D'Ercole ne mettono tre per il -4 sul 15-11. Da lì però Brescia rimette il piede sull'acceleratore, break di 10-0 firmato Vitali, Abass e Zerini, e +14 sul 25-11. Gli ospiti hanno il merito di non mollare e ancora con le triple, di Landi e Petteway allo scadere, valgono il -9 a fine primo quarto (28-19). Nel secondo periodo c'è maggior equilibrio, Pistoia completa un controbreak di 10-0 con Salumu e torna a -4, poi Wheatle si invola per il -2 (30-28). La squadra di Michele Carrea non chiude lo strappo e così la Germani scappa di nuovo, arrivando a +11 grazie ad Abass, Lansdowne e una tripla di Sacchetti. All'intervallo è 48-39 con Petteway che segna ancora allo scadere per mantenere un margine inferiore alla doppia cifra, al netto di un pessimo 7 su 23 da due, compensato in parte dal 7 su 13 dall'arco (6-13 da fuori ma 11 su 15 da due per Brescia).

Video - Awudu Abass cancella tutto: che stoppata su Jean Salumu contro Pistoia 00:35

Nella ripresa la Germani inizia con le polveri bagnate, viceversa Pistoia è in palla, Petteway e Dowdell fanno -5, poi Johnson trova un canestro più libero aggiuntivo per il -4 (50-46). La Germani qui si aggrappa a Vitali che è una sentenza col tiro dalla media distanza e riporta i suoi a +10, poi arriva il +12 coi liberi di Abass e un canestro di Moss dopo un fallo antisportivo fischiato a Della Rosa. Al 30' è 62-53, il match sembra aperto ma la realtà è che l'OriOra fa una fatica mostruosa a mettere punti a tabellone e infatti è il solo Salumu a tenere in vita i suoi, una volta affiancato da Wheatle per il -10, un'altra da Dowdell con la tripla del -8 (69-61). Qui la gara si spezza definitivamente perchè Lansdowne mette la tripla del +11, poi Abass e Silins volano con le schiacciate del +15 e di fatto cala il sipario sul match, chiuso dal canestro di Warner per il +17 sull'86-69.

Video - Pistoia decolla in contropiede: Jean Salumu fa volare Justin Johnson sopra al ferro 00:28

La Germani tornerà in campo martedì sera in Eurocup per il match di Istanbul col Darussafacka (ore 18.15) mentre in campionato osserverà il turno di riposo; l'OriOra Pistoia invece tornerà in campo domenica prossima alle 20:45 per il posticipo contro Cremona (tutto live su Eurosport Player).

Video - La schiacciata entra e poi esce dal canestro: Awudu Abass come James Harden 00:32

Germani Basket Brescia : Zerini 3, Warner 2, Abass 13, Cain 12, Vitali 16, Laquintana 6, Lansdowne 20, Dalco, Silins 2, Guariglia, Moss 4, Sacchetti 8. All. Esposito.

: Zerini 3, Warner 2, Abass 13, Cain 12, Vitali 16, Laquintana 6, Lansdowne 20, Dalco, Silins 2, Guariglia, Moss 4, Sacchetti 8. All. Esposito. Oriora Pistoia: Della Rosa 2, Mati ne, Petteway 13, D'Ercole 3, Guarisa ne, Salumu 21, Landi 3, Dowdell 5, Johnson 21, Wheatle 6. All. Carrea.

Video - Highlights: Germani Basket Brescia-OriOra Pistoia 86-74 06:10

