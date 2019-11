Happy Casa Brindisi-Umana Reyer Venezia 75-71

Quinta vittoria in campionato per la Happy Casa Brindisi che si aggiudice l'anticipo di mezzogiorno contro l'Umana Reyer Venezia, si prende la rivincita per la sconfitta nella semifinale di Supercoppa a Bari e aggancia Sassari al secondo posto con 10 punti. La squadra di Vitucci riscatta lo scivolone di Digione in Champions League mentre la Reyer, reduce dal successo di Vilnius col Rytas in Eurocup, prosegue con le difficoltà in trasferta dato che in campionato non ha ancora raccolto punti lontano dal Taliercio. Brindisi ha quattro uomini in doppia cifra: il migliore è banks con 21. Gli orogranata, con ben 19 palle perse, hanno 13 punti e 9 rimbalzi da Watt e 12 di Daye e dell'ex Chappell.

Video - Devastante schiacciata di Julyan Stone che mette Gaspardo nel poster 00:35

Happy Casa Brindisi: Brown 10, Martin 6, Banks 21, Stone 7, Thompson 7, Cattapan ne, Campogrande 2, Gaspardo 12, Serra ne, Iannuzzi, Zanelli 10, Ikangi ne. All. Vitucci.

Umana Reyer Venezia: Bramos 5, Watt 13, De Nicolao 9, Chappell 12, Filloy 3, Casarin ne, Stone 8, Pellegrino ne, Cerella, Vidamr 5, Daye 12, Tonut 4. All. De Raffaele.

Video - Brindisi fa spettacolo in campo aperto: Banks alza per l'affondata di Martin 00:42

Video - Darius Thompson estrae il "coniglione dal cilindrone"! E Brindisi vola 00:50

