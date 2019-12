Vanoli Cremona-Openjobmetis Varese 93-72

Immediato riscatto per la Vanoli Cremona che archivia il brutto scivolone di Pistoia superando nettamente la Openjobmetis Varese nel derby valido come anticipo della 14esima giornata di Serie A, l'ultima prima di Natale. La squadra di Meo Sacchetti conquista il quarto successo di fila al PalaRadi e si porta al quarto posto solitario con 16 punti mentre per i biancorossi di Attilio Caja, fermi a 12 punti, si tratta del sesto stop esterno consecutivo. Grande prova della Vanoli che domina a rimbalzo (43-26) e tira molto bene (63% da due, 14 su 29 da tre), soprattutto ha un grande contributo degli italiani: brilla Nicola Akele con 21 punti, bene anche De Vico, 14, e Ruzzier, 12, mentre va sottolineato il solito Ethan Happ da 13 punti, 12 rimbalzi, 5 assist e 6 falli subiti. Per la Openjobmetis ci sono 15 punti con 5 triple di Jakovics e 13 di Simmons.

Video - Gara tutta sostanza per Ethan Happ: 33 di valutazione e anche giocate spettacolari 01:11

Al PalaRadi c'è un avvio di gara equilibrato, Happ la fa da padrone con canestri e assist, dall'altra parte rispondono Mayo e Peak, poi Varese piazza un 7-0 e allunga per il 24-18 del 10' firmato dalla prima tripla di Jakovics. Nel secondo periodo il lettone mette altre due bombe per il +9 Openjobmetis (21-30) e lì si risveglia Cremona grazie a De Vico. Il monzese, prodotto di Biella, segna 12 punti praticamente filati e firma il sorpasso della Vanoli, poi Happ a rimbalzo, Ruzzier e Sanguinetti danno il +7 ai padroni di casa. All'intervallo è 47-41 per la squadra di Sacchetti.

Nella ripresa Varese inizia meglio, il solito Jakovics da tre firma un 8-0 che riporta davanti gli ospiti, Cremona replica con Palmi e poi prende il controllo del match: Happ, Ruzzier e il solito De Vico confezionano un 10-0 per il +8, poi l'ultimo arrivato Malachi Richardson e Akele allargano la forbice fino al +16 (71-55). L'Openjobmetis non ha risposte alle fiammate di Cremona che non smette nemmeno nell'ultimo quarto, prosegue col suo show dall'arco con palmi e due bombe di Sanguinetti, e poi il finale è tutto di Akele che fissa il risultato sul 93-72.

Si tratta dell'ottava vittoria in 23 sfide per Cremona che interrompe una striscia di tre sconfitte contro Varese in stagione regolare. Nel prossimo turno, giovedì 26 dicembre, giorno di Santo Stefano, la Vanoli sarà di scena a Brescia alle 20 mentre Varese ospiterà Pistoia alle 18 (in streaming su Eurosport Player).

Vanoli Cremona : Marchetti ne, De Vico 14, Saunders 6, Akele 21, Ruzzier 12, Sobin 2, Happ 13, Sanguinetti 10, Richardson 9, Zanotti ne, Palmi 6. All. Sacchetti.

: Marchetti ne, De Vico 14, Saunders 6, Akele 21, Ruzzier 12, Sobin 2, Happ 13, Sanguinetti 10, Richardson 9, Zanotti ne, Palmi 6. All. Sacchetti. Openjobmetis Varese: Natali, Simmons 13, Vene 12, Tambone 5, Mayo 8, Gandini ne, Ferrero 8, Cervi, Peak 9, Jakovics 15, De Vita ne, Clark 2. All. Caja.