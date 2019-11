Banco di Sardegna Sassari-Virtus Roma 108-72

Si stanno abituando bene i tifosi del PalaSerradimigni di Sassari: due vittorie in quattro giorni per il Banco di Sardegna di Gianmarco Pozzecco che, dopo il netto successo in Champions League contro Ostenda, travolge la Virtus Roma nell'anticipo che apre la settima giornata di Serie A. Sfida che dura sostanzialmente un quarto, chiuso sul 25-24, dopo di che la Dinamo scala le marce nel secondo periodo, piazza un parziale di 32-11, va al riposo avanti 57-35 e di fatto si chiude lì un match che nel quarto periodo vede i sardi dilagare fino al +44. Per Sassari è la quinta vittoria in campionato, la seconda di fila, e vale il momentaneo secondo posto alle spalle dell'imbattuta Virtus Bologna; per Roma è invece il secondo stop di fila, il quarto a fronte di tre successi. La Dinamo ha sei uomini in doppia cifra e chiude con 15 su 31 da tre: il migliore è Dyshawn Pierre, 19 punti e 10 rimbalzi. Nella Virtus Roma l'unico degno di menzione è Tomas Kyzlink, 23 punti, 13 dei quali in avvio.

Video - Ormai è un classico: Curtis Jerrells con la tripla allo scadere 00:49

La sfida del PalaSerradimigni vede una partenza sprint di Sassari che vola sul 14-2 grazie ad un pimpante Evans. Sembra tutto facile e invece la Virtus Roma si sveglia guidata da Kyzlink che segna 10 punti filati e fa -3, poi McLean e Jefferson si scambiano due schiacciate per il 25-24 con cui si va al primo riposo. Nel secondo periodo Roma impatta di nuovo con Kyzlink per il 27-27, poi da lì è solo Dinamo: la squadra di Pozzecco vola fino a +10 con due canestri in fila di Bilan, la Virtus sbanda e viene punita dalle triple di Jerrells, Gentile, Pierre e Vitali che griffa il +20 sul 53-33. La ciliegina sullo straordinario secondo quarto del Banco di Sardegna la mette Curtis Jerrells con la bomba allo scadere per il 57-35 con cui si torna negli spogliatoi. Gli ospiti sono al tappeto e la ripresa è una lunga agonia fino al 40': Sassari fa +33 con le bombe di Bilan e Vitali (70-37), poi nel quarto periodo arriva il massimo vantaggio sul +44, 104-60, con due liberi di Bucarelli.

Video - Bilan stoppa, Pierre lancia, Vitali schiaccia: spettacolo Sassari 00:26

Per il Banco di Sardegna si chiude al meglio il doppio impegno interno settimanale mentre le prossime sfide saranno in trasferta: martedì alle 18:30 in Polonia col Torun (anche un TV su Eurosport 2) e domenica alle 20:45 il big match al Taliercio contro la Reyer Venezia, la rivincita dell'ultima finale Scudetto e della finale di Supercoppa (diretta streaming su Eurosport Player). La Virtus Roma giocherà domenica alle 17 al PalaBancoDesio contro Cantù (LIVE su Eurosport 2 e Eurosport Player).

Banco di Sardegna Sassari: Spissu 13, Mclean 7, Bilan 16, Re, Bucarelli 4, Devecchi, Evans 11, Magro 6, Pierre 19, Gentile 8, Vitali 12, Jerrells 12. All. Pozzecco.

Virtus Roma: Cusenza ne, Moore, Alibegovic 2, Rullo 5, Dyson 8, Baldasso 10, Pini 8, Farley, Spinosa, Jefferson 13, Buford 3, Kyzlink 23. All. Bucchi.

Video - Highlights: Banco di Sardegna Sassari-Virtus Roma 108-72 06:27

