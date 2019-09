Carpegna Prosciutto Basket Pesaro-Pompea Fortitudo Bologna 72-80

Inizia bene la Fortitudo, trascinata soprattutto dai giochi a due tra Leunen e Daniel (7 nel 1° quarto). I padroni di casa si affidano principalmente alle scorribande di Barford e Mussini ma con poca fortuna, mentre Robertson si presenta al pubblico italiano con penetrazioni sontuose e 7 punti consecutivi per dare il vantaggio (20-23) agli ospiti in chiusura di 1° quarto. Aradori e Mancinelli si caricano sulle spalle tutta la Pompea, specie in fase offensiva, ma è Barford a rubare a tutti la scena: il playmaker, classe 1996, prima piazza una grande schiacciata in campo aperto e poi, con le triple, arriva a 14 punti personali, permettendo alla Carpegna Prosciutto di ribaltare il punteggio e chiudere avanti (41-40) la prima metà di gara, complice anche il grande lavoro a rimbalzo (24 totali, ben 10 offensivi).

Daniel ricomincia da dove aveva lasciato nella prima frazione e piazza anche qualche schiacciata da highlights. Mancinelli si cala nel ruolo di assist-man aggiunto, armando il braccio di Fantinelli, il quale piazza anche giocate di pura tecnica. La Fortitudo scappa così sul +24, con un parziale complessivo di 7-26 nel 3° quarto; i padroni di casa tirano malissimo (1/6 da 3) nella frazione e commettono qualche infrazione di troppo, vanificando così il continuo buon lavoro a rimbalzo. Dellosto, guardia-ala classe 2000, esordisce in Serie A con 7 punti consecutivi per aprire l'ultimo quarto, mentre Pesaro ha un sussulto d'orgoglio coi soliti Totè e Barford, tornando anche a -10 (65-75), ma è ormai troppo tardi. Mancinelli e compagni festeggiano così il ritorno nella massima Serie con un successo conquistato d'autorità e di squadra. Miglior marcatore dell'incontro Barford, con 22; per Bologna cinque giocatori in doppia cifra (Daniel 17, Robertson 12, Aradori 11, 10 per Leunen e Mancinelli).

Il tabellino

Carpegna Prosciutto Basket Pesaro-Pompea Fortitudo Bologna 72-80 (20-23, 41-40; 48-66)

Pesaro: Barford 22, Drell 2, Mussini 8, Lydeka 4, Thomas 10; Calbini, Miaschi 6, Totè 12, Zanotti 8. N.e.: Pusica, Alessandrini, Basso. All.: Perego.

