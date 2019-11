Germani Basket Brescia-Openjobmetis Varese 91-74

La Germani Brescia rientra a casa dopo la trasferta in Russia (ko sul campo dell'Unics Kazan, ndr) e conquista un'importante successo nel derby contro l'OpenJobMetis Varese, secondo anticipo dell'ottava giornata di Serie A. Una partita sostanzialmente a senso unico, con la Leonessa che scappa nel secondo quarto e non si volta più indietro per la seconda vittoria consecutiva dopo quella del PalaDozza con la Fortitudo Bologna: è il quinto successo in campionato della squadra di Enzo Esposito che sale a 10 punti e aggancia momentaneamente Sassari e Brindisi al secondo posto. Viceversa è il secondo ko filato per la squadra di Caja dopo quello del Forum contro Milano, il terzo di fila in trasferta: Varese resta così ferma a 6 punti.

Il match vede un buon avvio di Varese che, a suon di triple, allunga sul 14-10, poi alla prima pausa è 21-18 per gli ospiti guidati dal trio Mayo-Vene-Peak. Brescia si sveglia nel secondo periodo, Moss realizza il sorpasso sul 28-26, poi la squadra di Esposito cambia marcia, Abass inchioda la schiacciata in contropiede per il +7 e successivamente Lansdowne dall'arco e Laquintana firmano il +11 sul 43-32. L'ultimo sussulto del primo tempo è di Jakovics che insacca la tripla per il -8 Varese sul 43-35. Nella ripresa la partita resta saldamente nelle mani della Germani, l'ex di turno Cain e Zerini con due canestri firmano il +14 e sembra chiusa. L'OpenJobMetis tra l'altro perde LJ Peak per 5 falli ma ha la forza fi tornare a -8 grazie a Mayo, rimonta subito stoppata da Lansdwone per il 66-54 al 30'. La musica è la stessa nel quarto periodo, Lansdowne dall'arco fa +15, Natali e Mayo riportano Varese a -8 ma poi la Germani dà l'ultima spallata con Abass e Laquintana per il +19 (89-70) e cala il sipario sul derby.

La Germani domina a rimbalzo (40 a 31), tira male da tre (6 su 21) ma chiude col 67% da due e addirittura 33 liberi a bersaglio su 35 tentativi (13 su 17 per Varese): sono cinque i giocatori in doppia cifra con Abass, 19 punti, e Lansdowne, 18, sugli scudi. Per la OpenJobMetis ci sono 21 punti di Mayo e 14 di Jakovics. La prossima settimana Brescia ospiterà Badalona in Eurocup e poi giocherà al PalaVerde contro Treviso mentre Varese domenica alle 17 riceverà Venezia (tutto LIVE su Eurosport Player).

Germani Basket Brescia: Laquintana 11, Lansdowne 18, Moss 12, Warner 2, Guariglia, Zerini 8, Vitali 7, Sacchetti, Abass 19, Cain 4, Horton 10, Dalco. All. Esposito.

Openjobmetis Varese: Peak 11, Natali 3, Clark 2, Ferrero 2, Mayo 21, Tambone 2, Simmons 8, Vene 11, Jakovics 14, Gandini, Seck, De Vita. All. Caja.