AX Armani Exchange Milano-De'Longhi Treviso 91-67

Dopo la vittoria di giovedì in Eurolega contro il Panathinaikos l'Olimpia Milano ritrova il sorriso anche in campionato. Nell'anticipo di mezzogiorno della 18esima giornata, nell'insolito scenario del PalaLido (ora Allianz Cloud), l'AX Armani Exchange supera nettamente la De'Longhi Treviso e torna al successo dopo le sconfitte contro Virtus Bologna e nel derby contro Cantù: la squadra di Ettore Messina scappa nell'ultimo periodo (30-11) dopo 30' in cui i veneti erano stati a contatto e pure avanti. Milano ha 18 punti da Sykes, il protagonista dell'allungo decisivo, e 15 da Gudaitis e Scola, dominanti contro i lunghi avversari: l'Olimpia stravince la lotta a rimbalzo, 49 a 31 (16 in attacco), e tira il triplo dei liberi, 36 su 45 contro 11 su 15. Per la De'Longhi, al quinto stop consecutivo (1-8 in trasferta), ci sono 17 punti da Logan e 10 da Parks.

Video - Kaleb Tarczewski pronto al decollo: schiacciata con fallo su alleyoop di Keifer Sykes 00:30

La partita vede un buon avvio di Treviso che con le triple di Nikolic e Alviti, e Fotu, scappano sul 19-11 e costringono Messina al timeout, dopo del quale l'Olimpia reagisce e torna sotto (19-22 al 10'). Nel secondo periodo Milano alza l'intensità difensiva e soprattutto inizia il dominio in area con Gudaitis e Tarczewski, costringendo la De'Longhi ad una caterva di falli. Gli ospiti però restano a galla, Parks e Logan rispondono a Tarczewski, e all'intervallo è parità sul 41-41.

Nella ripresa è una battaglia, due triple di Alviti tengono davanti Treviso, Nikolic fa addirittura +5 (50-55), ma Gudaitis si rimette al lavoro, pareggia dalla lunetta, segna a rimbalzo, poi Sykes ruba palla e si invola per il 61-56 al 30'. E' un colpo che fa male a Treviso perchè, già senza Chillo, perde anche Tessitori per falli e viene travolta dal cambio di ritmo di Milano. Moraschini fa +9 in avvio di ultimo quarto, poi dopo la bomba del -6 di Logan l'Olimpia fa il vuoto: Cinciarini e Gudaitis danno il +10, poi Sykes segna 7 punti in fila e dà il +19. Nel finale Milano dilaga, Roll e Brooks segnano dall'arco, si iscrivono alla festa anche Burns e Della Valle e il finale è 91-67.

Video - Non si passa dalle parti di Paul Biligha: cancella Isaac Fotu con la stoppata veloce 00:28

Milano ora avrà il doppio turno di Eurolega a Istanbul contro l'Efes e a Tel Aviv col Maccabi, poi domenica prossima 19 gennaio avrà il derby a Brescia alle 20.45 (in streaming su Eurosport Player). La De'Longhi giocherà invece sabato sera alle 20.30 in casa contro la Vanoli Cremona (anche in tv su Eurosport 2).

AX Armani Exchange Milano : Della Valle 2, Biligha 1, Gudaitis 15, Moraschini 7, Roll 6, Tarczewski 8, Nedovic 4, Cinciarini 5, Burns 3, Sykes 18, Brooks 7, Scola 15. All. Messina.

De'Longhi Treviso: Tessitori 2, Logan 17, Alviti 9, Nikolic 8, Parks 10, Imbrò 4, Chillo 2, Uglietti 4, Severini, Piccin, Fotu 8, Cooke III 3. All. Menetti.

