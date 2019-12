Segafredo Virtus Bologna - AX Armani Exchange Milano 83-70

A cura di Davide Fumagalli. L'atteso big match della Serie A tra le due formazioni più vincenti, Virtus Bologna e Olimpia Milano (43 Scudetti complessivi), è della Segafredo che di fronte al proprio pubblico in Fiera vince nettamente e con merito contro l'AX Armani Exchange e chiude il 2019 in vetta alla classifica, a +4 su Sassari e a +6 sui biancorossi e Brescia. Per la squadra allenata da Djordjevic è il primo successo in campionato contro Milano dal 10 novembre 2013 (79-71), esattamente una serie di 12 gare conquistate dai meneghini, mentre è il secondo di fila dopo quello di febbraio in Coppa Italia a Firenze. Padroni di casa guidati dal tandem Teodosic-Markovic: 15 punti e 6 assist il primo, 8 e 12 assist il secondo; il miglior marcatore è Hunter, 19 punti, mentre Gamble ne aggiunge 13, più 9 di Weems, 7 di Ricci e 6 di Baldi Rossi. All'Olimpia, reduce dal ko di Kaliningrad col CSKA Mosca, bastano Rodriguez, 19 punti, e Micov, 16: pesa il 21 su 55 al tiro (42% da due).

Video - Teodosic e Markovic, i gemelli dell'assist: 18 contor Milano! Ecco i più belli 02:13

Il big match della Fiera inizia con toni alti, con Teodosic, Markovic, Scola e Rodriguez subito protagonisti: Gamble segna il 17-10, poi il "Chacho" segna 8 punti consecutivi per il -2 (20-18) e alla prima pausa è 24-20 con Teodosic che serve Gaines con una magia "no look". Nel secondo periodo la Virtus scappa sul 29-22 ma Milano risponde con un break di 10-0, sorpassa con una tripla di Cinciarini e poi va a +3 con uno spinto in area di Gudaitis (31-34). A ridare forza a Bologna sono Gaines, Ricci e il solito Teodosic che manda a segnare Hunter per il 46-40 con cui si va negli spogliatoi. Nella ripresa la gara va ad elastico, con la Segafredo a condurre e l'AX Armani Exchange a risalire: Teodosic e Markovic fanno +10 (55-45), Rodriguez mette un missile per il -5 e poi trova Brooks per il canestro al volo del 63-56 al 30'. L'equilibrio resiste ancora qualche minuto nell'ultimo quarto, poi Weems segna il +13 (69-56) e alla fine sono Baldi Rossi e Teodosic con due bombe siderali a fare +16 (81-65) e a chiudere il discorso.

Video - Sergio Rodriguez è la luce dell'Olimpia Milano: punti e assist per il Chacho 01:36

L'Olimpia Milano tornerà in campo venerdì 3 gennaio in casa contro lo Zenit San Pietroburgo per l'ultimo turno dell'andata della regular season di Eurolega, e poi domenica 5 gennaio alle 17 al Forum nel derby contro Cantù (anche su Eurosport 2). Un solo impegno, in Serie A, per la Virtus Bologna, domenica alle 17:30 sul campo della Dolomiti Energia Trentino.

Segafredo Virtus Bologna : Hunter 19, Deri, Baldi Rossi 6, Weems 9, Nikolic, Teodosic 15, Gamble 13, Cournooh ne, Pajola, Gaines 6, Markovic 8, Ricci 7. All. Djordjevic.

: Hunter 19, Deri, Baldi Rossi 6, Weems 9, Nikolic, Teodosic 15, Gamble 13, Cournooh ne, Pajola, Gaines 6, Markovic 8, Ricci 7. All. Djordjevic. AX Armani Exchange Milano: Moraschini 1, Gudaitis 8, Roll, Brooks 5, Della Valle 2, Tarczewski 3, Burns 2, Scola 9, Cinciarini 3, Biligha 2, Micov 16, Rodriguez 19. All. Messina.

Video - Highlights: Segafredo Virtus Bologna-AX Armani Exchange Milano 83-70 07:06

