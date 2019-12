Serie A: Pesaro esonera Federico Perego, al suo posto Giancarlo Sacco

Dieci sconfitte, zero vittorie: questo il bilancio della Carpegna Prosciutto Basket Pesaro nella Serie A 2019-2020, che è ad oggi a serissimo rischio di retrocessione in A2 dopo moltissimi anni di salvezze anche mirabolanti arrivate nelle ultime giornate. La situazione attuale, però, ha convinto la VL a operare sul mercato degli allenatori, sollevando dalla propria panchina Federico Perego e richiamando in città un pesarese doc, Giancarlo Sacco. Si tratta del primo cambio al ponte di comando di una squadra nel massimo campionato.

Giancarlo Sacco, nato il 25 gennaio 1957, è stato protagonista dei primi anni d’oro dell’allora Scavolini, crescendo sotto l’ala di Petar Skansi e Aza Nikolic e poi, da capo allenatore, vincendo la Coppa Italia nel 1985 e portando la squadra alla finale scudetto nello stesso anno, oltre a due finali di Coppa Saporta (che era, nei fatti, la Coppa delle Coppe, ma veniva chiamata anche Coppa Europa). Ha poi iniziato a girare vorticosamente tutta l’Italia: Pallacanestro Livorno (da non confondersi con la Libertas, che raggiunse la finale scudetto: in quegli anni i derby erano estremamente accesi), Trapani (quattro volte), Varese (due), Marsala, Cantù, Fabriano, di nuovo Pesaro, Ragusa, Osimo, Pavia, Rimini, Casalpusterlengo, Barcellona Pozzo di Gotto, Recanati, Bergamo (portata nel 2018 a una salvezza in A2 ai limiti del miracoloso) e infine Legnano. La seconda esperienza varesina, della stagione 2001-2002, è anche la sua ultima in Serie A.

Nel frattempo, la società presieduta da Ario Costa continua la ricerca di un miglioramento per il roster: notizie risalenti a un paio di giorni fa davano la VL in attesa di risposta da un esterno, non meglio specificato, che aveva giocato in NBA nella scorsa stagione.

federico.rossini@oasport.it