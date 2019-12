De'Longhi Treviso-Banco di Sardegna Sassari 79-101

Prestazione sontuosa del Banco di Sardegna Sassari che travolge la De'Longhi Treviso di fronte ad un PalaVerde gremito nel posticipo dela 15esima giornata di Serie A. La squadra di Gianmarco Pozzecco dà spettacolo, chiude con 14 triple a bersaglio e supera i 100 punti per la prima volta in stagione lontano dal PalaSerradimigni. E' l'undicesima vittoria del campionato per la Dinamo che sale a 22 punti, a -2 dalla capolista Virtus Bologna e a +2 sull'inseguitrice Milano. Invece Treviso, senza il suo metronomo Nikolic, incassa il secondo stop interno della stagione e chiude una striscia di cinque vittorie in fila al PalaVerde: per la squadra di Max Menetti è il terzo ko nelle ultime quattro gare e resta così a 12 punti assieme a Trento e Reggio Emilia. Per la Dinamo ci sono sei giocatori in doppia cifra, spicca Pierre con 20 punti, Michele Vitali ne aggiunge 19, mentre per Bilan sono 15 con 7 rimbalzi. Nelle file della De'Longhi ci sono i 19 punti con 9 assist di Logan e 13 per Parks, serataccia invece per Fotu, 2, e Cooke, zero in 11'.

Il posticipo del PalaVerde è equilibrato nei primi minuti, con Parks e Logan che fanno 12-11 De'Longhi, poi Sassari inizia a costruire ottimi tiri dall'arco, Pierre e Spissu realizzano, poi Evans segna 5 punti in fila, e infine Jerrells entra e mette la tripla del 24-12 che completa un break di 13-0. Al 10' è +11 per la squadra di Pozzecco sul 29-18. Nel secondo periodo prosegue lo show del Banco di Sardegna, in attacco non c'è possibilità di fermarli e arriva un altro strappo per il +21 sul 41-20 con Vitali e un Jerrells indemoniato, anche protagonista di un battibecco col pubblico. La De'Longhi ha una reazione e torna a -14 con le bombe di Logan e Alviti, poi Parks schiaccia al volo il -16 ma la gara appare ben indirizzata e all'intervallo è 51-34 in favore di Sassari che ha già infilato 8 bombe.

Nella ripresa c'è poca storia, Spissu infila un'altra tripla per il +24 (38-62), poi Treviso torna a -16 con una schiacciata e una tripla di Tessitori, ma la squadra di Menetti perde immediatamente due palloni sanguinosi e la Dinamo punisce e va all'ultimo riposo sul 79-59. L'ultimo quarto è poco più di un allenamento, alla tripla di Alviti del -15 risponde Michele Vitali, poi si iscrive alla festa pure McLean che scocca la freccia, la numero 14, per il 95-66 del Banco. Il finale del PalaVerde è 101-73 sigillato da due tiri liberi di Lorenzo Bucarelli.

Le due squadre torneranno in campo immediatamente per la 16esima giornata di A, l'ultima del 2019: domenica 29 dicembre Treviso giocherà a Brindisi (ore 19 Eurosport Player) mentre Sassari ospiterà la Vanoli Cremona del grande ex Meo Sacchetti nel posticipo di lunedì 30 alle 20.30, anche in TV su Eurosport 2.

De'Longhi Treviso : Logan 19, Parks 13, Chillo 12, Severini 2, Piccin 2, Alviti 9, Uglietti 8, Tessitori 5, Cooke, Imbrò 7, Saladini ne, Parks 13, Fotu 2. All. Menetti.

: Logan 19, Parks 13, Chillo 12, Severini 2, Piccin 2, Alviti 9, Uglietti 8, Tessitori 5, Cooke, Imbrò 7, Saladini ne, Parks 13, Fotu 2. All. Menetti. Banco di Sardegna Sassari: M. Vitali 19, Pierre 20, McLean 8, Bucarelli 2, Magro, Devecchi, Bilan 15, Jerrells 11, Evans 13, Spissu 13, S. Gentile. All. Pozzecco.

Video - Highlights: De'Longhi Treviso-Banco di Sardegna Sassari 79-101 06:17

* * *