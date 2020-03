Allianz Pall. Trieste-OriOra Pistoia 97-80

A cura di Daniele Fantini. Lunga pausa e scontro-salvezza sono ingredienti perfetti per formare una miscela esplosiva, in un senso o nell'altro. Ed è Trieste a prendersi la parte buona sfoderando la miglior prestazione offensiva della stagione, 97 punti e un perentorio +17 per brindare a un successo di importanza doppia, considerando anche il ribaltamento della differenza canestri rispetto al -4 dell'andata. Nonostante l'assenza per motivi disciplinari di Akil Mitchell e uno starting-five molto leggero con Derek Cooke nel ruolo di centro, Trieste prende presto in mano il ritmo della partita giocando una pallacanestro rapida, efficace e divertente, lontanissima parente di quegli attacchi spesso stentati visti per buoni tratti della stagione. Le percentuali dall'arco fanno la differenza: il 12/29 della formazione di coach Dalmasson eclissa l'asfittico 5/21 della OriOra, mai realmente capace di aprire il campo e trovare un'alternativa alle soluzioni in avvicinamento di Angus Brandt (17 punti) e ai tiri dal mid-range del debuttante Randy Culpepper (20 punti, 8/17 al tiro), efficace a corrente alternata.

Video - Kodi Justice aziona il mirino dall'angolo: tripla sulla sirena del secondo quarto 00:46

Senza l'esperienza di Zabian Dowdell, volato in Germania, Pistoia cancella nella metacampo difensiva i miglioramenti (almeno iniziali) in pericolosità sul perimetro: la squadra di coach Carrea perde contatto alla metà di un secondo periodo giocato su ritmi da sparatoria molto alti e non riesce a trovare un antidoto nemmeno con qualche passaggio a zona. Trieste controlla un Terran Petteway molto impreciso (16 punti ma 3/12 dal campo) e trova spazi per attaccare con efficacia in ogni angolo del campo: il +11 di fine primo tempo (50-39 con tripla sulla sirena di Kodi Justice) si dilata presto sul +18 grazie a un ispiratissimo DeQuan Jones e un altro parziale a inizio quarto periodo spegne l'ultimo tentativo di rimonta pistoiese costruito con l'unico discreto sprazzo di difesa a uomo (dal 72-61 di fine terzo quarto all'82-63 del 33'). L'Allianz veleggia anche sul +21 (massimo vantaggio sul 92-71) annullando le ultime spingardate di Culpepper e chiude in passerella spingendo Pistoia al penultimo posto in classifica.

Video - Trieste dilaga e fa accademia contro Pistoia: Fernandez serve Peric con un assist dietro-schiena 00:24

L'MVP va a DeQuan Jones, alzatosi elettrico dalla panchina e capace di bombardare il canestro avversario da ogni posizione (23 punti, 5/7 da due e 4/7 dall'arco). Molto efficace anche Kodi Justice (17 punti, 4/8 dall'arco), così come la presenza di Hrvoje Peric sotto i tabelloni (16 punti, 7 rimbalzi) e la regia di Juan Manuel Fernandez (13 punti, 7 assist).

Justice 17, Cooke 6, Washington 10, Fernandez 13, Peric 16; Jones 23, Hickman 4, Cavaliero 3, Cervi 2, Da Ros 3. N.e.: Demarchi, Coronica. All.: Dalmasson. OriOra Pistoia: Culpepper 20, Petteway 16, Johnson 8, Salumu 13, Brandt 17; Wheatle, Della Rosa, Landi 6. N.e.: Mati, Del Chiaro. All.: Carrea.

Video - Highlights: Allianz Pall. Trieste-OriOra Pistoia 97-80 07:53

* * *

Virtus Roma-Banco di Sardegna Sassari 88-93

A cura di Davide Fumagalli. Dopo la sconfitta con Burgos in Champions, quella con Brindisi in Coppa Italia e quelle negli ultimi due turni di A, la ripresa del campionato è felice per il Banco di Sardegna Sassari che si impone in un PalaEur deserto e quasi spettrale contro la Virtus Roma, al nono ko consecutivo e scivolata al penultimo posto con Trieste e Pistoia. La gara è tutt'altro che semplice per la Dinamo di Pozzecco che, sul +19 all'intervallo, si fa rimontare nel quarto periodo fino al -1, ma poi riesce a salvarsi e a portarsi a 32 punti in classifica, solitaria al secondo posto. Determinanti Dwayne Evans con 23 punti, 13 rimbalzi e i tiri liberi decisivi, e Miro Bilan, 22 punti, 18 dei quali in un perfetto primo tempo. A Roma, senza Davon Jefferson, non bastano i 17 punti di Kyzlink e Alibegovic, mentre i nuovi Barford e Webster chiudono con 13 e 7 punti rispettivamente. Soprattutto la Virtus paga il 5 su 26 da tre di squadra, oltre al -9 a rimbalzo (43-34).

Video - Spissu fa volare Evans per la schacciata: showtime Sassari 01:00

Il match, nonostante le porte chiuse e un clima "glaciale", inizia su buoni ritmi, Roma risponde a Sassari che si affida a Bilan e ad Evans vicino a canestro, e al primo riposo è vantaggio 24-19 Dinamo con la tripla di Michele Vitali. Nel secondo periodo la squadra di Pozzecco allunga con le triple di Stefano Gentile e la gran schiacciata di Evans sul alzata di Spissu per il +13 (30-43), Roma torna a -11 con Kyzlink ma all'intervallo è +19 per Sassari sul 54-35 con 18 punti di un devastante Bilan con 7 su 7 da due.

Video - Giocata da playground di William Buford che "sfrutta" l'avversario e realizza 00:23

Nella ripresa Sassari resta in controllo ma non chiude il discorso, così Roma, aggrappata all'esperienza di White e all'intraprendenza di Kyzlink e Alibegovic, torna sotto. I capitolini arrivano più volte a -9, al 30' sono in ritardo di 11 punti sul 73-62, ma hanno il merito di non crollare. Viceversa la Dinamo rallenta, va fuori giri e lascia aperta la porta della rimonta: la Virtus la oltrepassa, Barford mette la tripla del -9, Kyzlink lo imita col -6 e poi mette i liberi del -4 sul 76-80. Poco dopo Barford vola in campo aperto per il -2 e Alibegovic segna in taglio il -1, 82-83 a 2' dalla fine. Lì Evans mette i liberi del nuovo +3, la Virtus manca il pareggio con due triple forzate di Barford e Webster che si spengono sul ferro, e poi di nuovo sul -3 la squadra di Bucchi spreca tutto con l'infrazione di 5" sulla rimessa. Al suono dell'ultima sirena è Sassari a sorridere, vittoria meritata, anche se andava chiusa prima per evitare un finale rocambolesco e rischioso.

Virtus Roma : Alibegovic 17, Barford 13, Webster 7, White 12, Kyzlink 17, Buford 14, Pini, Rullo 4, Baldasso, Farley ne, Spinoza ne, Cusenza ne. All. Bucchi.

: Alibegovic 17, Barford 13, Webster 7, White 12, Kyzlink 17, Buford 14, Pini, Rullo 4, Baldasso, Farley ne, Spinoza ne, Cusenza ne. All. Bucchi. Banco di Sardegna Sassari: Bilan 22, Evans 23, Pierre 4, Vitali 15, Spissu 10, Smith 6, Coleby, Gentile 13, Bucarelli ne, Devecchi ne, Magro ne. All. Pozzecco.