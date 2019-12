Segafredo Virtus Bologna-Happy Casa Brindisi 99-87

A cura di Davide Fumagalli. Dopo la riscossa in Eurocup contro Patrasso, la Virtus Bologna ritrova il successo anche in campionato battendo la Happy Casa Brindisi in Fiera nel secondo anticipo della 13esima giornata. E' l'11esimo successo in A per la squadra di Sasha Djordjevic che resta in testa alla classifica e imbattuta in casa: 12 vittorie di fila fra le mura amiche, una striscia iniziata lo scorso anno dopo il ko proprio contro Brindisi. Sontuosa la prova della Segafredo, guidata dal "maestro" Teodosic, 10 punti e 10 assist, e da un buon Markovic, 7 rimbalzi e 6 assist: sugli scudi Cournooh, 15 punti, Gaines e Weems, 14 a testa. La Happy Casa, senza Martin e in attesa di Domininque Sutton, incappa invece nel terzo ko di fila: non bastano i 22 punti del capitano Banks, i 19 di Thompson e i 18 di Stone.

: Cournooh 15, Nikolic, Hunter 7, Baldi Rossi 8, Pajola 7, Delia 9, Markovic 5, Gaines 14, Ricci 10, Deri ne, Teodosic 10, Weems 14. All. Djordjevic. Happy Casa Brindisi: Stone 18, Thompson 19, Brown 8, Zanelli 14, Cattapan ne, Banks 22, Ikangi, Iannuzzi 2, Gaspardo 4, Campogrande. All. Vitucci.

Dolomiti Energia Trentino-Virtus Roma 82-88

A cura di Daniele Fantini. La Virtus Roma infila il secondo successo consecutivo dopo quello della scorsa settimana su Trieste e aggancia momentaneamente il gruppone a quota 14 punti che si snoda tra il quarto e l'ottavo posto, l'ultimo buono per i playoff e la qualificazione alle Final Eight di Coppa Italia. La squadra di coach Bucchi gioca la più classica delle trasferte, resistendo a un paio di spallate molto potenti nei due periodi centrali e rimanendo in scia per tentare la zampata finale, puntualmente arrivata con dimensioni mastodontiche, grazie a un parzialone di 0-18 nei primi 6 minuti di un quarto periodo che affossa una Trento irriconoscibile.

Eppure, è l'Aquila a tenere in mano il timone a lungo, dando l'impressione di poter controllare le ormai classiche scorribande della coppia composta da Jerome Dyson (23 punti, 6 assist ma anche 8 palle perse) e Davon Jefferson (17 punti e 11 rimbalzi): spinta dal redivivo James Blackmon (season-high da 28 punti con 4 triple) e da un inizio quasi infallibile di Alessandro Gentile (13 punti, 5 rimbalzi, 6/11 dal campo con percentuali però sporcate nel finale), Trento tocca prima il +9 (42-33) con un break di 10-0 nel secondo periodo tenendo Roma senza punti per cinque minuti, e poi il +12 (59-47) con un avvio di ripresa in carrozza e la Virtus ancora ad annaspare per 3'20". Ma nel momento topico, con la partita da chiudere, Trento allenta i fili, penalizzata anche dai problemi di falli di Aaron Craft (rimpiazzato da un Toto Forray imprecisissimo da 4/16 al tiro) e dalla serata da pura comparsa di Rashard Kelly (0 punti con 0/6 al tiro e 0/4 ai liberi).

Roma ne approfitta registrando per qualche minuto una difesa per ampi tratti fin troppo ballerina, ed esaltandosi sul lato opposto con le giocate da vero artista di Jerome Dyson, questa sera ben spalleggiato anche da William Buford (18 punti) e Amar Alibegovic (13 con 9 rimbalzi prima di fermarsi per problemi di crampi): il break di 0-18 costruito nei primi 6' del quarto periodo lancia la Virtus sul +11 (67-78) e si trasforma in una mazzata non assorbibile per una Trento improvvisamente precipitata sul piano fisico, mentale e di coesione, dispersasi in un deserto tecnico di attacchi improvvisati e forzature senza costrutto. Le ultime cartucce sparate da Blackmon trovano la pronta risposta di Dyson, e l'Aquila esce tra i fischi del pubblico, in una situazione emotiva molto precaria alla vigilia della partita decisiva per il passaggio del turno verso le Top 16 di Eurocup (martedì 17 dicembre contro l'Unicaja Malaga, LIVE-Streaming su Eurosport Player).