Shelvin Mack si presenta a Milano: "Sono qui per essere un vero leader assieme al Chacho"

Con Sergio Rodriguez sarà il "timoniere" della nuova Olimpia Milano, così come precisato dallo stesso Ettore Messina, che l'aveva già inseguito (invano) ai tempi del CSKA Mosca e che, per poterlo avere oggi in squadra, ha rinunciato a Mike James, il giocatore-alpha su cui l'Armani aveva pensato e costruito la squadra la scorsa estate, salvo poi veder naufragare malamente il progetto. Shelvin Mack arriva a Milano dopo 8 stagioni NBA sparse tra Washington, Philadelphia, Atlanta, Utah, Orlando, Memphis e Charlotte e due finali NCAA, compresa quella "fiabesca" del 2011 dove, al fianco di Gordon Hayward, sfiorò un leggendario upset con la sua Butler ai danni di Duke. Classe 1990, 191 cm per 92 kg, Mack è una combo-guard con fisico, ordinato, difensivamente tenace e con un repertorio offensivo più ampio di quanto sia riuscito a mostrare in NBA, dove ha spesso coperto il ruolo di giocatore di rotazione/comprimario. Ecco come si è presentato al suo arrivo in biancorosso.

La scelta di Milano e il rapporto con Ettore Messina

" Sono contento di essere qui, si respira quasi un ambiente NBA, si vede che a Milano c'è cultura cestistica e tradizione. Coach Ettore Messina mi ha spiegato il progetto che voleva mettere in atto qui ed è stato subito un matrimonio perfetto d'intenti: parlando con lui, ho visto le condizioni giuste per venire a Milano. In questi primi giorni mi sono trovato ad allenarmi con un bel gruppo: anche se dobbiamo ancora conoscerci bene, mi sembra una squadra solida, pronta a competere, con la mentalità che mi piace, possiamo vincere tante partite. "

L'Eurolega per giocare tanto e ad alto livello

" Non mi preoccupo di essere un rookie in Europa. Mi preoccuperei se non fossi preparato, ma mi sento pronto per la stagione. L'Eurolega è un campionato di alto livello, è un'opzione che noi americani consideriamo sempre per poter giocare tante partite a un tasso competitivo elevato, cui si aggiunge la possibilità di viaggiare e conoscere posti nuovi. Quest'anno mi interessava trovare una squadra con cui poter giocare tanto, perché sono ancora nella parte migliore della carriera e perché l'anno scorso, essendo stato scambiato a metà stagione in NBA, non sono riuscito a trovare gli ambienti giusti. Sono venuto a Milano per mostrare quello che ho imparato in tutti questi anni di NBA. Sono pronto a prendere in mano la squadra assieme a Sergio Rodriguez. "

Una mente già da allenatore in fieri

" Sono sempre stato un leader in tutte le squadre in cui ho giocato, anche per il mio ruolo di point-guard, dovendo gestire e dettare il ritmo del gioco. Farò quello che serve alla squadra per vincere, che sia segnare tanto in certe partite o giocare più di sistema in altre. Ho costruito la mia carriera prendendo un po' della mentalità di tutti gli allenatori che ho avuto, i più importanti sono stati Brad Stevens al college e Quinn Snyder a Utah (è stato anche assistente di Messina al CSKA Mosca, ndr). Frank Vogel mi ha definito un allenatore in campo? Sono d'accordo, perché ogni point-guard è un po' coach di se stesso ed estensione della mente dell'allenatore in campo. Mi piace studiare i giochi e mi vedo come un possibile futuro allenatore, anche perché mi piace molto aiutare i ragazzi a imparare a giocare. "