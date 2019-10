Si chiamerà “Sveva Trieste”: nome e maglia speciale contro Brescia dedicate alla piccola guerriera

Piccola grande Sveva. Qualche settimana fa avevamo scritto di come la tua forza d’uragano, pur non essendo stata direttamente conosciuta da tutti, era stata così potente da cambiare un regolamento.

I tuoi sorrisi e il tuo coraggio erano bastati alla Federazione Italiana Pallacanestro per eliminare il minuto di silenzio per ricordati su tutti i campi d’Italia e rendere quel momento “un minuto di applausi” in onore tuo e di tutti i bambini e le famiglie che tutti i giorni combattono le malattie.

Pensa che quella settimana sarebbe dovuta essere la volta dell’applauso anche del PalaRubini e della sfida tra la tua Trieste e l’Olimpia Milano. Poi ha pianto anche il cielo e la gara si è disputata al PalaLido e non hai sentito l’applauso dell’Allianz Dome.

“Lei voleva prima vedere quanti applausi sarebbero arrivati dagli altri palazzetti per poi avere l’ultimo saluto dal suo PalaTrieste” ci hanno detto.

Bene, piccola grande Sveva, anche stavolta hai sorpreso tutti. O forse Trieste ha sorpreso te?

Nella sfida interna contro la Germani Brescia, la Pallacanestro Trieste che non ha sponsor sulla maglia, muterà nome in “Sveva Trieste” con una maglia speciale e, come scritto in una nota ufficiale del club “sarà solo la prima di una serie di iniziative che verranno a svolgersi durante la partita di sabato 19, per fare da corollario all’incontro di basket e far emergere un sorriso sulla bocca di tutti, quel sorriso che ha sempre caratterizzato il viso di Sveva”

In più, Trieste porterà con sé il ricordo di Sveva per tutta la stagione, con un piccolo logo che sarà presente nelle maglie da gara per la Serie A.

" E’ una dedica che sentiamo di fare con tutto il cuore. La giornata di sabato deve essere un momento sereno, pensando a quanta energia e vitalità ha fatto emergere Sveva, che ha avuto anche la forza di unire da Nord a Sud tutti i campi da gioco dell’Italia. Noi giocheremo con Sveva nel nostro cuore per tutta la durata del campionato: lo faremo portando sulla maglia un simbolo, quel cuore che ha sempre caratterizzato Sveva. Quel cuore che rappresenta l’amore di tutti noi per lei "

Così si è espresso il Presidente della Pallacanestro Trieste, Gianluca Mauro alla vigilia del match.

Che gran cavolata dire che non ci sei, quando poi lontani non si è mai. Vero, piccola grande Sveva?