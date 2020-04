Stefano Gentile: "Giusto fermarsi, in futuro servirà allargare il bacino d'utenza del nostro basket"

" Penso che abbia più senso aver fermato il campionato: il primo è la salute, la sicurezza, avere un certo tipo di attenzione e di rispetto verso le persone che stanno lottando in questi mesi per qualcosa di molto più prezioso dello sport, la vita. Un’altra questione è prettamente economica. "

Così Stefano Gentile, guardia del Banco di Sardegna ha detto, intervenendo in diretta Instagram sulla pagina Basket dalla Media, relativamente alla scelta congiunta di FIP e LBA di fermare il campionato di Serie A.

" Per quanto riguarda tutti gli altri sport eccetto il calcio sappiamo benissimo che le maggiori entrate per le società provengono dai tifosi che vengono a vedere le partite. I diritti televisivi per il basket sono molto inferiori rispetto a quelli per il calcio, quindi l’unico sport che ha un senso economico per riprendere il campionato è sicuramente il calcio. Per il basket, continuare senza pubblico sarebbe stata una spesa ulteriore per le società piuttosto che un guadagno. "

Il playmaker della Dinamo, che ha un altro anno di contratto con la squadra sarda e ha confermato di trovarsi benissimo a Sassari (dove oltretutto potrebbe nascere il suo primogenito), ha aggiunto un’interessante osservazione sull’aspetto comunicativo della pallacanestro italiana.

" Sarà importante sviluppare una politica in futuro per cercare di spingere il basket il più possibile su tutte le piattaforme di streaming, così come c’è adesso, ma anche in chiaro, cercando di renderlo il più visibile possibile per attirare più pubblico. Io sono convinto che se magari per due o tre anni la Lega sacrificasse un minimo di entrate da parte della televisione e rendesse il campionato disponibile in chiaro, avremmo un bacino d’utenza molto più grande e in seguito si potrà parlare di diritti tv con un’incidenza importante all’interno dell’economia del sistema basket italiano. "

Sassari e le ultime due stagioni.

" Mi sono trovato benissimo qui, c’è un seguito pazzesco. Abbiamo trovato tifosi ovunque, anche l’anno scorso viaggiando in Europe Cup. Pur non andando in grandi città, erano dappertutto: dall’Olanda all’Ungheria. L’affetto verso la società è incredibile, c’è grande orgoglio nel rappresentare l’isola e verso le proprie origini, testardaggine e voglia di prevalere. Mi ricorda la mia gente, che ha sempre fame di dimostrare e attaccamento alla terra e io mi rivedo molto col popolo sardo per certi versi. Poi c’è la bravura della società, del presidente, delle persone che creano contenuti all’interno della società; tutto fa si che ci sia una squadra competitiva e che il popolo sardo possa essere vicino ad essa come in poche altre realtà in Italia. "

I ricordi della stagione appena conclusa: tra la vittoria in Supercoppa e la fine non positiva dell'avventura in Champions League.

" I ricordi sportivi più belli sono senza dubbio la vittoria della Supercoppa e il periodo delle 8 vittorie di fila, risultati di squadra dove siamo riusciti a fare il massimo. L’ultimo periodo è stato difficile perché abbiamo viaggiato, giocato a porte chiuse, periodi fermi, non abbiamo espresso il nostro miglior basket e dispiace anche per come sia finita la Champions League. Però è stata una stagione con una coppa su due e sicuramente il bilancio è positivo. Avevamo la squadra per poter arrivare in fondo anche quest’anno, cosa non scontata e c’è un po’ di rammarico perché sia finita così. "

Pozzecco allenatore: istrionico si, ma molto efficace quando c’è da lavorare sul campo.

" Ha dalla sua tanta esperienza, da giocatore e da allenatore, avendo iniziato già qualche anno fa facendo anche il vice. Credo sia perfetto per i giocatori: ti dà una linea guida da seguire di squadra, che è principalmente difensiva, una filosofia a cui tutti si devono attenere, mentre in attacco ti lascia la libertà di esprimerti. Se lui si fida di te puoi veramente sbizzarrirti e ti escono partite dove esprimi veramente quello che sai fare, cosa non così scontata. Poi è il primo che fa la battuta, ti strappa un sorriso, anche se per quanto è competitivo non ha ancora imparato a giocare a Mario Kart (videogioco che va per la maggiore tra i giocatori della Dinamo, ndr) e siccome perderebbe, non ci si mette nemmeno (dice ridendo). "