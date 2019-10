Teodosic tiene imbattuta la Virtus, Trento stende Treviso con Gentile, Venezia si rialza con Cremona

Dolomiti Energia Trentino - De'Longhi Treviso 76-71

A cura di Davide Fumagalli. Dopo due sconfitte di fila (tre nelle ultime quattro) tra campionato ed Eurocup, la Dolomiti Energia Trentino ritrova il sorriso grazie al successo sulla De' Longhi Treviso nel match che apre la sesta giornata di Serie A. Una vittoria che scaccia qualche nube in casa Trento e arrivata in rimonta, dopo essere finita a -11 contro una Treviso solida e mai al tappeto, tenuta in piedi dal neozelandese Fotu, 22 punti, e da Cooke, 12. Per l'Aquila è determinante Alessandro Gentile, 29 punti, 10 rimbalzi e i canestri che hanno mandato definitivamente ko i veneti: l'ex Milano ed Estudiantes è spalleggiato da Knox, 13 punti, e da Craft, 10, mentre non si è sentita l'assenza di Rashard Kelly, tornato negli Stati Uniti per la nascita del primo figlio.

La sfida della BLM Group Arena inizia bene per i padroni di casa della Dolomiti Energia che arrivano a +8 con 9 punti di un ispirato Gentile, poi Forray fa +12 e la De' Longhi resta a galla con Chillo che mette la tripla del 25-16 con cui si chiude il primo periodo. Nel secondo quarto si prosegue con lo stesso canovaccio, Ale Gentile fa il bello e il cattivo tempo, l'Aquila è sempre a +9 ma poi si blocca e Treviso risponde. La squadra di Menetti accorcia con le triple di Logan e Nikolic, poi quattro liberi di Fotu valgono il sorpasso sul 38-39. All'intervallo è comunque la Dolomiti Energia a condurre, 40-39 con un canestro di Knox. Dopo la pausa negli spogliatoi è Treviso a farsi preferire: i biancoblu piazzano un break di 9-0 chiuso da Tessitori per il +5. La Dolomiti Energia resta a galla con due canestri del veterano Lechtaler ma al 30' è 57-49 per gli ospiti che ottengono e realizzano una valanga di tiri liberi (19 su 23 alla fine). La De' Longhi è in gas e in avvio di ultimo quarto trova il massimo vantaggio sul +11 (51-62). Per l'Aquila sembra ad un passo un altro ko e invece la squadra di Brienza risorge: Craft, Blackmon e Knox firmano un 10-0 per tornare a -1! Da lì è battaglia fino alla fine, Gentile con due canestri fa +6, Fotu impatta sul 71-71 per Treviso con due triple, e ancora Craft e Gentile con due liberi firmano il 75-71 per Trento. E' l'allungo decisivo perchè Nikolic, Logan e Fotu non segnano più e così gli ospiti alzano bandiera bianca. L'Aquila si impone nonostante il 2 su 13 da tre, compensato dal 57% da due, mentre paga le percentuali sottotono (42% da due, 8 su 27 da tre) e non sono sufficienti i 19 liberi segnati.

La Dolomiti Energia tornerà in campo mercoledì sera alle 20:45 a Malaga contro l'Unicaja in Eurocup (LIVE su Eurosport Player) mentre in campionato rivedrà il parquet sabato 9 novembre alle 20:30 a Pesaro dopo il turno di riposo; proprio Pesaro sarà il prossimo avversario della De'Longhi, domenica prossima alle ore 18:30 (LIVE su Eurosport Player).

Dolomiti Energia Trentino : A. gentile 29, Blackmon 7, Craft 10, Forray 4, Knox 13, Mian, Ladurner ne, King 2, Mezzanotte, Pascolo 7, Lechtaler 4. All. Brienza.

: A. gentile 29, Blackmon 7, Craft 10, Forray 4, Knox 13, Mian, Ladurner ne, King 2, Mezzanotte, Pascolo 7, Lechtaler 4. All. Brienza. De'Longhi Treviso: Nikolic 6, Uglietti, Fotu 22, Cooke 12, Logan 10, Chillo 10, Alviti ne, Tessitori 8, Parks 3, Severini ne, Piccin ne. All. Menetti.

Germani Basket Brescia - Segafredo Virtus Bologna 80-82

A cura di Marco Arcari. Ancora Milos Teodosic, ancora imbattuta la Virtus Bologna. Il regista serbo disputa un sontuoso ultimo quarto e spezza le resistenze di una Brescia comunque coriacea e indomita, trascinata soprattutto da Abass. La Segafredo parte bene, piazzando subito un break di 2-7 propiziato soprattutto dagli 1vs1 di Frank Gaines. Brescia si aggrappa però ad Awudu Abass, il quale la sostiene con 8 punti in fila ed è protagonista del contro-parziale di 8-0. Coach Djordjevic decide così di gettare nella mischia Milos Teodosic e il suo fidato playmaker lo ripaga con giocate di sostanza e qualche momento da spettacolo, permettendo agli ospiti di chiudere il 1° quarto avanti 19-20. La Germani inaugura la seconda frazione con un 7-0 che la rimette avanti (26-20) e in cui è fondamentale Brian Sacchetti nel doppio ruolo di realizzatore e di rifinitore. Giampaolo Ricci piazza la tripla che interrompe l’abulia offensiva di Bologna al 13’ e poi s’inventa anche un gran canestro per il provvisorio -1 (28-27) delle V Nere. Brescia prova a riallungare con le bombe degli esterni, ma le invenzioni di Stefan Markovic per i propri lunghi e un gioco da 3 punti dello stesso regista mantengono a contatto gli ospiti con un break di 0-7 (34-34) a 3’ dal termine del 1° tempo. Il sostanziale equilibrio perdura anche per il tempo restante, con i lunghi delle due formazioni a segnalarsi anche per qualche grande stoppata e per il lavoro a rimbalzo.

A inizio ripresa Teodosic sale in cattedra con triple e assist per i compagni, ma nel volgere di 3 possessi commette 2 falli personali, di cui 1 antisportivo. In seguito ai falli del regista serbo Brescia piazza un parziale di 8-0 e successivamente allunga anche sul +8 in varie occasioni, grazie soprattutto alle triple. Markovic ha però progetti diversi per la serata e, con 5 punti in fila, riaggancia i padroni di casa proprio in chiusura di 3° quarto (62-59). La formazione di coach Esposito riparte subito col piglio giusto nei primissimi possessi dell’ultima frazione e trova il nuovo +7 (68-61), ma Markovic continua a essere un fattore e in un amen riporta la sfida in parità a quota 68, costringendo i padroni di casa al timeout. Teodosic ritorna a macinare punti in uno dei momenti di maggiore difficoltà delle V Nere, ma è la bomba di Ricci, a coronare un break di 0-9, che sembra poter spezzare i perduranti equilibri a 2’ dalla sirena (74-77). È ancora Teodosic però a trovare la bomba che vale il successo, il sesto consecutivo in questa LBA. Il regista serbo è ovviamente l’MVP grazie a 25 punti (10 nell’ultimo quarto), ma ottime prove anche di Ricci (11 punti, con 3/6 da 3) e soprattutto Markovic (17, con 5/8 al tiro). Alla Germani Basket Brescia non bastano la doppia-doppia di Abass (18 punti e 12 rimbalzi) e altri 3 giocatori in doppia cifra per punti realizzati.

Germani Basket Brescia : Zerini 4, Warner 3, Abass 18, Cain 6, Vitali 5, Laquintanta 3, Lansdowne 14, Dalcò n.e., Guariglia n.e., Horton 13, Moss 4, Sacchetti 10. All. Esposito.

: Zerini 4, Warner 3, Abass 18, Cain 6, Vitali 5, Laquintanta 3, Lansdowne 14, Dalcò n.e., Guariglia n.e., Horton 13, Moss 4, Sacchetti 10. All. Esposito. Segafredo Virtus Bologna: Gaines 4, Deri n.e., Pajola, Baldi Rossi, Markovic 17, Ricci 11, Cournooh, Hunter 11, Weems 2, Nikolic n.e., Teodosic 25, Gamble 12. All. Djordjevic.

Umana Reyer Venezia-Vanoli Cremona 67-55

A cura di Daniele Fantini. Dopo aver riportato in equilibrio il record in Eurocup (2-2), l'Umana Reyer Venezia si ri-arrampica a quota .500 anche in campionato (3-3) superando la Vanoli Cremona 67-55 nell'ultimo anticipo del sabato sera della sesta giornata di Serie A, remake della combattutissima serie delle semifinali-scudetto della scorsa stagione.

La Reyer imposta e controlla il ritmo sin dalle battute iniziali, giocando il suo basket difensivo e compassato: gli orogranata non concedono mai più di 17 punti in un singolo quarto e soltanto 23 nell'intero secondo tempo, viziato da contenuti tecnico-tattici di bassa qualità generale. Aiuta, e molto, una Cremona con poche e annebbiate idee offensive, azzoppata dalle contemporanee assenze di Travis Diener e Michele Ruzzier, che costringono Wesley Saunders a re-inventarsi playmaker per lunghi tratti di gara.

Venezia gestisce il primo tempo appoggiandosi ai lunghi per sfruttare i vantaggi di stazza (con Vidmar) e di letture (con Mitchell Watt, autore di 15 punti), e innescando a ripetizione Austin Daye (16 punti e 9 rimbalzi), ma fatica a costruire un break importante: leziosa e sorniona, si fa riagguantare da un ottimo secondo quarto di Jordan Mathews (poi però totalmente scomparso) per il 37-32 dell'intervallo lungo. L'inizio di terzo quarto è stridulo per entrambe le squadre: Venezia si ingolfa con un quintettone che rovina le spaziature, Cremona resta viva con qualche spruzzata di zona ma non vede mai la luce in attacco: quando De Raffaele restituisce alla squadra un assetto più leggero con le seconde linee, ecco arrivare l'allungo sul +15, poi rintuzzato dall'unica vera fiammata di un nervosissimo Saunders a fil di sirena (55-45 all'ultimo mini-riposo).

Partita e inerzia, però, sono ormai ben indirizzate. Venezia tiene alta la pressione difensiva, schiacciando una Vanoli senza fluidità e bontà di letture in attacco: senza strafare, la Reyer controlla ritmo ed energie negli ultimi minuti risolvendo la pratica con una tripla di Andrea De Nicolao (10 punti e 6 assist, ottimo dalla panchina) e un paio di penetrazioni di Stefano Tonut. Per Cremona, reduce dalla bella vittoria contro l'Olimpia Milano, arriva la terza sconfitta nelle prime cinque gare di campionato.

Umana Reyer Venezia: Chappell 8, Stone, Bramos, Vidmar 5, Daye 16; De Nicolao 10, Cerella 6, Tonut 7, Watt 15, Casarin, Filloy. N.e.: Pellegrino. All.: De Raffaele.

Chappell 8, Stone, Bramos, Vidmar 5, Daye 16; De Nicolao 10, Cerella 6, Tonut 7, Watt 15, Casarin, Filloy. N.e.: Pellegrino. All.: De Raffaele. Vanoli Cremona: Tiby 8, Matthews 7, Stojanovic 13, Saunders 11, Sobin 2; Palmi 10, De Vico, Akele 2, Gazzotti 2. N.e.: Diener, Sanguinetti, Zanotti. All.: Sacchetti.

