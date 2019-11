Trento supera Brindisi e festeggia al meglio la 200esima gara in A! Decisivo Ale Gentile

Dolomiti Energia Trentino-Happy Casa Brindisi 78-67

E' stata dura ma alla fine la Dolomiti Energia Trentino ritrova il successo dopo due sconfitte di fila e festeggia al meglio il traguardo delle 200 partite in Serie A, 200 come quelle nel massimo campionato anche di Toto Forray, un highlander. L'Aquila supera la Happy Casa Brindisi nell'anticipo dell'11esima giornata: per la seconda forza del torneo è il primo ko dopo tre vittorie di fila, un risultato che lascia un po' di amaro in bocca alla squadra di Frank Vitucci perchè arrivato solo nel finale e con la pesante assenza del leader Adrian Banks, a casa per la nascita del figlio. La Happy Casa vive una brutta serata dall'arco come dimostra il 4 su 24 da tre e non bastano i 17 punti di Martin, i 14 di Brown e i 12 di Thompson. Viceversa Trento ha un buon apporto da Blackmon, 14 punti, e Kelly, 17, nel finale però la vincono Pascolo, 9 punti, e Ale Gentile, 19 punti, 8 nel quarto periodo.

Video - Ale Gentile in versione Arsenio Lupin: rubata e schiacciata 00:23

Il match, l'undicesimo tra le due squadre (5-5 il bilancio), viaggia sempre sui binari dell'equilibrio, alla prima pausa Brindisi conduce 16-14 sfruttando rimbalzi offensivi e perse degli avversari, poi nel secondo quarto Trento prova a cambiare marcia e arriva a +7, 32-25, con una tripla di Mezzanotte e Kelly. Gli ospiti però ricuciono e all'intervallo è 34-31. Nella ripresa la Happy Casa ha qualcosa in più, l'energia di Martin e Brown vale il +7, ribadito dalla bomba di Campogrande per il 54-47. La Dolomiti Energia fatica ma resta a galla e la tripla allo scadere di Mezzanotte per il -2, 54-52, ridà vigore al PalaTrento. L'ultimo quarto è una battaglia, Forray e Pascolo riportano davanti l'Aquila, Gaspardo impatta sul 63-63 ma lì la gara si spezza. E' Alessandro Gentile a fare la differenza, segna tre canestri sui successivi quattro attacchi di Trento, poi dopo il timeout di Vitucci realizza il +8 e serve a Pascolo l'assist per il gioco da tre punti che chiude il discorso sul 76-65.

Video - Spettacolo in contropiede con Martin e Stone: è il marchio di fabbrica di Brindisi 00:44

La Happy Casa Brindisi proverà a riscattarsi mercoledì sera in Champions League sul campo di Saragozza (ore 20:30, anche in diretta TV su Eurosport 2) mentre nel weekend di Serie A Trento aprirà ancora sabato sera al PalaDozza contro la Fortitudo Bologna (7 dicembre, ore 20:30, in streaming su Eurosport Player), Brindisi invece avrà il big match casalingo contro Sassari domenica 8 dicembre alle 17 (in streaming su Eurosport Player).

: Mezzanotte 6, A. Gentile 19, Kelly 17, Mian 4, Pascolo 9, Knox 2, Blackmon 14, Forray 7, Lechtaler ne, Voltolini ne, King. All. Brienza. Happy Casa Brindisi: Zanelli 4, Brown 14, Martin 17, Thompson 12, Stone 9, Gaspardo 8, Campogrande 3, Ikangi, Cattapan ne, Iannuzzi ne. All. Vitucci.