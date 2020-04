Il general manager della Vanoli, Gianmaria Vacirca, propone un'idea rivoluzionaria per dare maggiore identità alla società e sostenere coach Meo Sacchetti anche in chiave azzurra, aggiungendo magari la partecipazione alla Champions League. E il presidente della FIP gongola: "Per noi sarebbe fantastico".

La Vanoli Cremona potrebbe diventare "Club Italia" a partire dalla prossima stagione di Serie A 2020-21. Questa l'idea del general manager Gianmaria Vacirca che starebbe pensando di allestire una squadra con solo due stranieri e un nucleo importante di giocatori italiani per l'allenatore Meo Sacchetti che è anche il ct della nazionale. A Cremona ci sono già quattro italiani sotto contratto, ovvero Ruzzier, Akele, De Vico e Sanguinetti, mentre gli altri andrebbero ingaggiati sul mercato: in più Vacirca pensa alla partecipazione alla Champions League FIBA per dare visibilità al progetto.

Vacirca si è espresso in questi termini a La Provincia di Cremona e a Superbasket:

Cremona ha bisogno di caratterizzarsi e sposare un'identità, questa proposta basata sugli italiani da lanciare potrebbe essere il nostro marchio di fabbrica sposando quella creatività che il coach e la proprietà auspicano in chiave futura. E per essere ancora più attrattivi sarebbe opportuno far valere la possibilità di giocare la Champions League alla quale avremmo diritto sul campo

Un'idea che ovviamente ha fatto molto piacere al presidente della Federazione Gianni Petrucci che, alla Gazzetta dello Sport, ha detto:

Per noi sarebbe fantastico. Un progetto del genere potrebbe veramente rappresentare l'ossatura su cui costruire il futuro della Nazionale

E poi ha articolato la sua idea: "Progetti simili sono stati messi in campo in altre discipline e nazioni e anche da noi in passato, ma l'idea di vedere una squadra di italiani utilizzata al massimo livello, in un campionato sempre più competitivo, gestita dall'allenatore della Nazionale per noi potrebbe essere una grande svolta. Non mettiamo becco sulle strategie di un club, ma di certo sarebbe un bell'assist alla Federazione. Con Meo ci confrontiamo spesso e abbiamo idee molto simili, tra l'altro Cremona è presieduta da una grande persona come Aldo Vanoli".

