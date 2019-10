Varese batte la Fortitudo, Reggio Emilia espugna Cantù. Ok Treviso contro Pistoia

Openjobmetis Varese-Pompea Fortitudo Bologna 83 - 60

A cura di Daniele Fantini. Dopo il grandioso sacco di Trieste (+30), la Openjobmetis Varese vive un'altra straordinaria domenica regolando la Fortitudo Bologna 83-60 e soffocando il magic-moment di inizio campionato della stessa Effe, balzata tra le prime della classe dopo le due vittorie consecutive in avvio di stagione.

La squadra di coach Caja gioca un'altra grande partita a livello energetico, difensivo e di spaziature/ritmo offensivo, un mix-killer che la porta a tenere la Fortitudo a soli 60 punti e, dall'altra parte, a tirare con percentuali scintillanti dall'arco per il 14/29 conclusivo (48%). Dopo i 32 punti infilati a Trieste, Josh Mayo ne mette altri 15 giocando un ottimo primo tempo, ma è soprattutto la coppia baltica a fare la differenza: il lettone Ingus Jakovics scrive il suo career-high in Italia con 19 punti e 4 triple, vivendo un paio di momenti di trance agonistica purissima in cui spara nel canestro qualsiasi cosa si trovi tra le mani, mentre l'estone Siim-Sander Vene equilibra alla perfezione l'attacco varesino con spaziature eccellenti, facendosi sempre trovare al posto giusto nelle situazioni di pick'n'pop e rimpiazzo: ne escono 19 punti con 4 triple anche per lui. Determinante anche l'avvio di Jeremy Simmons, che sfiora la doppia-doppia con 9 punti e 13 rimbalzi: sono proprio le sue giocate atletiche sotto canestro a incrinare la resistenza della Effe nelle battute iniziali.

Su sponda Fortitudo c'è poco da salvare al termine di una partita che la vede mostrare un volto totalmente differente rispetto a quello delle prime due partite. Ingannevoli i 18 punti di Pietro Aradori, arrivati in gran parte con l'inerzia ormai già saldamente in mano a Varese (e comunque frutto di un modesto 6/16 dal campo). Il più continuo è stato probabilmente Kassius Robertson, con 15 punti e 4 triple in 22', impalpabile Ed Daniel (a secco in 15'), da dimenticare le prestazioni dei veterani Mancinelli (3 perse deleterie nella prima metà di gara), Leunen, Cinciarini e Stipcevic.

Varese: Peak 6, Mayo 15, Simmons 9, Vene 19, Tambone 8; Jakovics 19, Tepic 3, Natali 2, Gandini, Ferrero 2. N.e.: Seck, De Vita. All.: Caja.

Fortitudo: Leunen 7, Aradori 18, Fantinelli 7, Stephens 2, Robertson 15; Dellosto, Daniel, Cinciarini 4, Stipcevic 4, Mancinelli 3. All.: Martino.

Acqua S. Bernardo Cantù - Grissin Bon Reggio Emilia 75 - 92

A cura di Marco Arcari. Partita pressoché a senso unico quella che va in scena al PalaDesio, con la Grissin Bon Reggio Emilia che domina per larghi tratti di gara e vince con 17 punti di scarto (92-75). Parte fortissimo la formazione di coach Buscaglia, capace di piazzare un break di 0-10 nei primi 3' di gara grazie soprattutto a Simone Fontecchio e alla regia di Gal Mekel. L'Acqua S. Bernardo si affida principalmente alle triple degli esterni per cercare di rimontare lo svantaggio, ma soffre a rimbalzo e paga dazio anche per l'incredibile 9/12 da 2 degli avversari, chiudendo così in ritardo il 1° quarto (15-19). L'inizio del 2° quarto è praticamente identico a quello del precedente periodo, solo che stavolta il break dei biancorossi è di solo 0-5 e Cantù non sprofonda perché si aggrappa a Cameron Young. David Vojvoda (10 punti nel quarto) fa la differenza in fase offensiva per Reggio Emilia, ma gli ospiti pagano anche le troppe perse (10 in 20') e a metà gara sono così avanti di sole 7 lunghezze (32-39).

A inizio ripresa l'Acqua S. Bernardo sprofonda anche a -14 (40-54), soffrendo particolarmente le giocate della coppia Mekel-Owens, che con semplici ma efficaci pick&roll taglia in due la difesa biancoblu in più occasioni. I padroni di casa cercano di restare in partita, attaccando sistematicamente il ferro avversario, ma le triple in successione di Reggie Upshaw e di Leonardo Candi riscrivono il massimo vantaggio biancorosso (+17) e consentono alla Grissin Bon di chiudere sul 53-68 il 3° quarto. Con un altro parziale (0-7) nel primo minuto dell'ultima frazione, Reggio Emilia tocca anche il +22 e rende sostanzialmente la restante parte di gara una pura gestione del vantaggio. Mekel ottimo direttore d'orchestra (11 punti e 10 assist), capace sostanzialmente di mandare in doppia cifra ben 5 compagni (Vojvoda 15, Fontecchio, Owens e Upshaw 14, Johnson-Odom 13). Per Cantù si salva solamente Kevarrius Hayes (16 punti e 6 rimbalzi).

Cantù : Young 16, Collins, Procida n.e., Clark 16, La Torre 2, Hayes 16, Wilson 7, Burnell 8, Baparapè n.e., Simioni, Rodriguez 6, Pecchia 4. All. Pancotto.

Reggio Emilia: Johnson-Odom 13, Fontecchio 14, Pardon 4, Candi 3, Poeta 4, Vojvoda 15, Infante n.e., Owens 14, Upshaw 14, Cipolla n.e., Diouf n.e., Mekel 11. All. Buscaglia.

De' Longhi Treviso - OriOra Pistoia 87 - 72

A cura di Davide Fumagalli. Dopo due sconfitte arriva la prima storica vittoria in Serie A per la De' Longhi Treviso che al PalaVerde supera l'OriOra Pistoia in un match dal sapore di "scontro salvezza" tra due formazioni ancora a zero. E' il primo successo in A per la città di Treviso dopo 7 anni, quando l'allora Benetton superò 72-61 Venezia al Taliercio il 29 aprile 2012 nella terz'ultima giornata del campionato 2011-12.

La gara del PalaVerde vede una grande partenza dei padroni di casa, 9-0 con le triple di Nikolic e Cooke, ma Pistoia si sveglia dopo 4' e chiude il primo periodo a -6, 15-9 ma con già 11 palle perse. Nel secondo quarto la De' Longhi vola a +15 (27-12) con le giocate di un ottimo Severini, l'OriOra però non ci sta e resta a galla, grazie anche alla prodezza di Della Rosa che segna da metà campo sulla sirena per il -8, 41-33. La musica non cambia nella ripresa, la squadra di Menetti tiene sempre la testa avanti anche se i toscani non cedono e risalgono fino al -4 (44-40) con una tripla di Petteway, sempre pericoloso quando accende il suo motore. Al 30' è 63-56 con Pistoia rimessa in piedi da due prodezze di Dowdell. La resistenza dell'oriOra perà si sbriciola nell'ultimo periodo, abbattuta dalle bombe di Logan, Parks, Severini e Fotu: sono 13 le bombe della serata della De' Longhi su 27 tentativi contro le 7 di Pistoia che però ha 20 palle perse. Per Treviso spiccano i 17 punti a testa di Fotu e Logan, 13 arrivano da Nikolic mentre sono 11 quelli di Severini. Nelle file pistoiesi ci sono 17 punti di Petteway, 15 di Johnson e 14 di Brandt.

De' Longhi Treviso : Uglietti, Fotu 17, Logan 17, Nikolic 13, Severini 11, Bartolini ne, Piccin ne, Chillo 4, Tessitori 4, Cooke 10, Parks 9. All. Menetti.

OriOra Pistoia: Landi 5, Dowdell 9, D'Ercole 5, Petteway 17, Johnson 15, Della Rosa 3, Wheatle 4, Quarisa ne, Salumu, Brandt 14. All. Carrea.

Segafredo Virtus Bologna - Umana Reyer Venezia

