Varese schianta Roma e la aggancia in classifica! +30 per i biancorossi a Masnago

Openjobmetis Varese-Virtus Roma 99-69

Quarta vittoria di fila in casa per la Openjobmetis Varese che supera la Virtus Roma nell'anticipo di mezzogiorno dell'undicesima giornata e la aggancia a quota 10 punti in classifica. La squadra di Attilio Caja riscatta il ko di Reggio Emilia e prosegue nel trend positivo alla Enerxenia Arena; per i capitolini è invece il secondo stop di fila dopo quello interno contro Treviso, in generale il quarto nelle ultime sei uscite. La Openjobmetis, che chiude col 75% da due e 14 su 33 da tre, manda cinque giocatori in doppia cifra: l'MVP è Peak con 22 punti, bene anche Jakovics con 18, a 12 ci sono Mayo e capitan Ferrero. Nella Virtus 15 punti a testa di Jefferson e Buford.

Video - Jeremy Simmons fa esplodere Varese con una schiacciata devastante contro Roma 00:26

La sfida di Masnago inizia in modo equilibrato e si resta in sostanziale parità fino al 16-17: lì Varese prende fuoco, produce un parziale di 14-0 coi canestri di Mayo, Clark, Peak e due triple di Jakovics, vola sul 30-17 e poi alla prima pausa è 34-19 con una bomba a fil di sirena di Tambone (7 su 9 dall'arco di squadra). Nel secondo periodo le cose non migliorano per Roma: la squadra di Bucchi è imballata in attacco, non trova soluzioni e presta il fianco alla Openjobmetis che prosegue nel suo show. Simmons schiaccia, Tambone realizza in faccia a Jefferson, Ferrero e Peak colpiscono dall'arco per il massimo vantaggio, +23, sul 48-35 e poi sul 53-30. A quel punto Varese si rilassa un attimo, sbaglia un paio di conclusioni con spazio e la Virtus risponde: 9-0 e -14, realizzato da Jefferson e Buford. Gli ospiti però non vanno oltre nella rimonta, Kyzlink fallisce due liberi, gli americani forzano alcuni attacchi e Varese torna in controllo. La schiacciata di Simmons e il gioco da tre punti di Peak firmano il 58-39 con cui si torna negli spogliatoi.

Video - LJ Peak è MVP di Varese-Roma: 22 punti coronati da due splendide schiacciate 00:51

Nella ripresa la reazione di Roma, anche minima, non c'è, Varese riparte col piede sull'acceleratore e chiude il discorso. Apre Simmons con una tonante schiacciata su alley oop per il 60-39, poi il centro si ripete con un'altra affondata da Top 10 e gli fa eco Peak volando per il tap in del 76-50 dopo il gioco da 4 punti, tripla con fallo, di Jakovics. Al 30' è 79-54, il quarto periodo si apre con il +32 di Tambone che chiude un break di 10-0 e il match va in archivio, con la Openjobmetis che conserva un margine sempre attorno ai 30 punti.

Il finale è 99-69: nel prossimo turno Varese giocherà il derby contro Cantù a Desio, domenica 8 dicembre alle 17, anche in diretta TV su Eurosport 2, mentre la Virtus Roma riceverà l'Allianz Trieste al PalaEur, alle 20.45.

Openjobmetis Varese : Ferrero 21, Jakovic 18, Peak 22, Simmons 8, Tambone 7, Clark 11, Mayo 12, Vene 9, Natali, Gandini, De Vita, Seck ne. All. Caja.

Virtus Roma: Buford 15, Jefferson 15, Moore 2, Dyson 12, Alibegovic 11, Baldasso 3, Rullo 3, Kyzlink 7, Pini 1, Farley ne, Cusenza ne, Spinosa ne. All. Bucchi.