"Vinciamolo insieme": questa volta Varese e Cantù giocano insieme il derby contro il coronavirus

Il 5 aprile ci sarebbe dovuto essere Varese-Cantù. Uno dei derby più accesi di tutta Italia e di tutta Europa. Per le tifoserie, forse, l'appuntamento più importante dell'anno. Beh con la quarantena in atto e il campionato sospeso (addirittura a rischio) le due società si sono comunque incontrate, ma sul piano della beneficenza.

Sia la Pallacanestro Varese che la Pallacanestro Cantù hanno aderito alla campagna “Vinciamolo insieme” chiamando i propri tifosi, e non solo, a donare l'importo di un biglietto della partita, chi della curva, chi della tribuna gold, per beneficenza. L'intero incasso sarà donato a favore della Croce Rossa di Cantù e del Polo Ospedaliero di Varese, entrambi molto attivi nella battaglia contro il coronavirus in Lombardia.

" Tutti coloro che vorranno giocare questo derby speciale dovranno effettuare la donazione dal sito gofundme.com (CAMPAGNA #vinciamoloinsieme): dai siti internet e dalle pagine social di Pallacanestro Cantù, Tutti Insieme Cantù, Il Basket Siamo Noi e Pallacanestro Varese si verrà indirizzati all’indirizzo corretto della campagna con un solo click! Il via sarà dato giovedì 2 aprile e si potrà donare fino a lunedì 13 aprile. [Il comunicato] "

" Quanto donare? Gli organizzatori hanno pensato di creare alcune fasce il cui ammontare corrisponde al prezzo dei biglietti necessari per assistere a una gara, proprio per significare ancora di più l’idea di partecipazione a sostegno della causa come per una vera e propria occasione agonistica. Eccole: "

-Curva € 5,00

-Galleria € 10,00

-Tribuna Silver € 20,00

-Tribuna Gold € 50,00

-Parterre € 100,00

-Courtside € 200,00

Un bel modo delle due società di affrontare insieme, questa volta, un vero nemico, il virus. Questa l'iniziativa, con la speranza che si possa tornare ad una vera sfida sul parquet nel più breve tempo possibile, ma in totale sicurezza.

L'indirizzo per comprare il biglietto simbolico è gofundme.com/f/vinciamolo-insieme