Virtus 10 e lode, Milano e Sassari agganciano il 2° posto, mentre Venezia cade a sorpresa a Pistoia

Allianz Pallacanestro Trieste-De' Longhi Treviso 69-61

A cura di Daniele Fantini. Dai fischi per un primo quarto ignobile, al tripudio per una rimonta pazzesca. Trieste trova il miglior modo per festeggiare la nuova sponsorizzazione "Allianz" e interrompere una sanguinosa striscia di quattro sconfitte consecutive che l'avevano spinta nelle zone più basse della classifica: quarto periodo segnato da un parziale assurdo di 29-8 e rimonta completata dal -18 accusato dopo soli 9' di gioco.

Video - John Elmore decisivo con due triple in fila: Trieste batte Treviso rimontando dal -18 00:47

I canestri pesanti decisivi portano la firma di John Elmore, capace di accendersi d'improvviso dopo tre quarti abbondanti di letargo totale per segnare due triple consecutive dal palleggio determinanti per spaccare l'equilibrio della partita e far crollare anche psicologicamente una Treviso ormai sulle ginocchia per le rotazioni cortissime dovute all'assenza di mezzo back-court (out David Logan, Matteo Imbrò e Charles Cooke), ma il vero MVP ed eterno portatore della carretta è Kodi Justice: l'esterno triestino realizza 24 punti con 10/15 al tiro, rivitalizzando la squadra con un grande secondo quarto (Trieste era ritornata a -5 all'intervallo lungo) e riprendendola per mano all'inizio dell'ultimo periodo, davanti a un altro muro di 13 lunghezze da scalare (40-53 al 30'). Nel solco tracciato da Justice si inserisce DeQuan Jones, orribile e nervosissimo per i primi tre quarti, ma poi fondamentale nel ruolo di spalla per lanciare la rimonta nelle battute iniziali dell'ultimo quarto, con una manciata di minuti di puro agonismo (16 punti, 6 rimbalzi).

Video - DeQuan Jones vola e plana in contropiede: bellissima schiacciata contro Treviso 00:30

Su sponda opposta, Treviso vive per la maggior parte della partita sulle ottime percentuali dall'arco (11/26 alla fine) ma, senza due bocche da fuoco come Cooke e Logan, dimostra di non avere altre armi in faretra quando l'aumentata aggressività difensiva di Trieste la costringe a costruire e cercare azioni e conclusioni più complesse e ragionate (soltanto 11/31 da due, 35.5%). Il migliore per continuità e intensità è probabilmente Davide Alviti, capace di aggiornare i suoi career-high in punti (13) e rimbalzi (6). Buon impatto iniziale anche per Jordan Parks (10 e 6 rimbalzi) e Amedeo Tessitori (11 e 9), ma entrambi svaniscono lentamente con il trascorrere dei minuti, risultando poi impalpabili nel finale.

Trieste : Peric 5, Jones 16, Mitchell 9, Elmore 8, Justice 24; Coronica, Cooke 2, Strautins, Cavaliero 3, Da Ros 2. N.e.: Coronica, Janelidze. All.: Dalmasson.

Video - Highlights: Allianz Pall. Trieste-De'Longhi Treviso 69-61 07:20

OriOra Pistoia-Umana Reyer Venezia 89-87

A cura di Davide Fumagalli. Sorpresa al PalaCarrara dove l'OriOra Pistoia batte l'Umana Reyer Venezia e centra la terza vittoria stagionale, tutte nelle ultime tre gare casalinghe. Prosegue invece il campionato da incubo dei campioni d'Italia in carica, fermi a 10 punti e al sesto ko in altrettante gare lontano dal Taliercio (0-6 in trasferta come Pistoia e Pesaro, ndr). Match deciso da un terrificante break di 22-2 di Pistoia tra la fine del terzo e l'inizio dell'ultimo quarto; sul -16 la Reyer rimonta e ha anche il tiro della vittoria, fallito da Daye al pari dei due tap in di Stone e Chappell. A Venezia non bastano i 18 punti di Daye e Chappell, e i 16 di Watt. Nell'OriOra cinque giocatori in doppia cifra: spiccano i 25 punti di Salumu e i 15 di Dowdell.

Video - Coast to coast e prodezza in rovesciata di Carl Wheatle 00:40

La gara del PalaCarrara inizia con Venezia che prova subito a scappare sul 19-10 con una bomba di Bramos ma Pistoia non resta a guardare, risponde e al 10' è sotto 21-16 per il canestro sulla sirena di Landi. Nel secondo quarto è un botta e risposta a suon di bombe, la Reyer tiene il naso avanti, tocca il +6 e poi arriva sul 40-35 dopo l'ottava tripla firmata da Mazzola: all'intervallo è 46-41 per gli ospiti guidati da un ispirato Chappell. La musica non cambia nella ripresa, la squadra di De Raffaele conduce ma non riesce a scrollarsi l'OriOra che sorpassa sul 57-56 coi missili di Petteway e Dowdell e poi, sul 64-68, piazza il parzialone che spacca la gara. Il break dice 22-2: lo apre Wheatle con una rovesciata e fallo per il 69-68 del 30', poi Pistoia dilaga coi canestri dello stesso Wheatle, Salumu e Dowdell, e arriva fino all'86-70. A 5' dalla fine sembra chiusa ma Venezia, coi tanti campioni che ha, risorge. De Nicolao, Watt e Daye fanno -7 con un parziale di 9-0, poi è Chappell a realizzare il canestro del -2, 89-87, a 34" dal termine. Il finale è tambureggiante ma non segna più nessuno, nè Pistoia con Johnson, nè con Venezia con Daye, Stone e Chappell, e così al suono della sirena il PalaCarrara può esplodere di gioia per la terza domenica di fila!

Nel prossimo turno, domenica 8 dicembre, l'OriOra Pistoia giocherà a Brescia mentre Venezia osserverà il turno di riposo e tornerà in campo domenica 15 alle ore 17 al Taliercio nella super sfida contro Milano.

Pistoia : Della Rosa 3, Petteway 11, D’Ercole 3, Quarisa n.e., Brandt 6, Salumu 25, Landi 2, Dowdell 15, Johnson 14, Wheatle 10. All. Carrea.

Video - Highlights: OriOra Pistoia-Umana Reyer Venezia 89-87 06:34

Banco di Sardegna Sassari - Germani Basket Brescia 76-70

A cura di Marco Arcari. Torna al successo il Banco di Sardegna Sassari, nonostante l’assenza in panchina di coach Pozzecco, sostituito egregiamente da Edoardo Casalone. Parte meglio la formazione ospite, trascinata dai canestri di Luca Vitali, il quale comincia però con 2 perse molto insolite per un playmaker della sua caratura (2-6). Il Banco di Sardegna ci mette un po’ a carburare, ma quando lo fa trova in Dwayne Evans (7 punti nel 1° quarto) e in Miro Bilan i principali terminali offensivi del proprio gioco. Le triple fanno la differenza a favore della Germani (3/8, contro lo 0/5 dei padroni di casa, nei primi 10’) e le consentono di rimanere perfettamente agganciata nel punteggio a fine periodo (15-15). Le difficoltà di Sassari al tiro pesante proseguono anche in apertura della frazione successiva, mentre Brian Sacchetti diventa fulcro dei possessi avversari e dà un minimo vantaggio alla squadra di coach Esposito (17-23 al 14’). Marco Spissu trova finalmente la prima bomba per i suoi, dopo 8 errori consecutivi di squadra, ma il triangolo offensivo di Brescia continua a fare molti danni alla difesa biancoblu. Le bombe spingono la Germani al provvisorio +10 (22-32), mentre Angelo Warner e Awudu Abass regalano spettacolo con tiri perfettamente costruiti e grandi schiacciate. Evans continua a macinare punti (9 nel 2° quarto) e cerca di tenere a contatto il Banco di Sardegna, ma tocca anche a Bilan piazzare i canestri che fruttano il -3 (39-42) a metà gara.

Video - Lansdowne con l'assist no-look, Abass con la super schiacciata: showtime Brescia contro Sassari 00:39

2 triple consecutive dei padroni di casa inaugurano la ripresa e ridestano il PalaSerradimigni (45-42), mentre Brescia esaurisce il bonus di falli dopo appena 3’ e il parziale diventa allora di 17-0 (24-0 se si considera anche il finale di 1° tempo) in favore di Sassari, con Michele Vitali in versione go-to-guy. David Moss interrompe il break dopo oltre 7’ in cui gli ospiti non trovano nemmeno un punto a cronometro fermo (56-44 al 27’), ma sono soprattutto Warner e Tommaso Laquintana a impedire alla formazione di coach Esposito di sprofondare definitivamente e di dare un senso all’ultima frazione (61-54 al 30’). La Germani sembra poter rientrare completamente in partita grazie alla tripla di Sacchetti, ma le bombe consecutive di Stefano Gentile e di Curtis Jerrells spezzano nuovamente gli equilibri quando mancano 5’ alla fine (74-61). Moss ne ha ancora per tentare un ultimo disperato assalto, ma nemmeno i suoi 7 punti nell’ultimo quarto bastano alla squadra di coach Esposito per centrare la rimonta. Con questo successo Sassari aggancia l’Happy Casa Brindisi al 2° posto in classifica, a quota 14 punti. MVP della sfida Evans, autore di 20 punti e 4 rimbalzi, mentre Jerrells e Spissu chiudono con 3/7 dalla distanza a testa. Ottimo Vitali nel momento del parziale decisivo: la guardia chiude con 9 punti e 8 rimbalzi. A Brescia non bastano i 13 punti, con 7 rimbalzi di Moss e i 10 punti di Warner, ma è pesata molto l'assenza di Ken Horton, infortunatosi alla mano e probabilmente assente dai parquet per i prossimi 2 mesi.

La Germani Basket Brescia tornerà in campo l'8 dicembre, contro l'OriOra Pistoia, nell'anticipo casalingo domenicale (palla a due alle ore 12:00); per il Banco di Sardegna Sassari invece trasferta ad alta quota in quel del PalaPentassuglia di Brindisi, sempre domenica 8 dicembre (ore 17:00).

Sassari : Spissu 16, McLean 1, Bilan 12, Re n.e., Bucarelli n.e., Devecchi, Evans 20, Magro n.e., Pierre 3, Gentile 5, Vitali 9, Jerrells 10. All. Pozzecco.

Video - Highlights: Banco di Sardegna Sassari-Germani Basket Brescia 76-70 07:39

AX Armani Exchange Milano - Grissin Bon Reggio Emilia 89-78

A cura di Davide Fumagalli. Non è stata una passeggiata ma l'AX Armani Exchange Milano batte la Grissin Bon Reggio Emilia al Forum, riscatta lo scivolone del Pireo con l'Olympiacos e sale al secondo posto della classifica alla pari di Brindisi e Sassari. E' il secondo successo consecutivo per la squadra di Ettore Messina mentre la Reggiana incappa nel terzo ko delle ultime quattro gare giocate. Sfida segnata dal dominio a rimbalzo dell'Olimpia, 50 a 35, con ben 23 carambole offensive: bene Scola e Micov, 14 punti a testa (anche 8 assist per il serbo), dominante Tarczewski con 11 punti e 12 rimbalzi. Per Reggio 15 punti di Upshaw, ultimo ad arrendersi, e 12 di Owens.

Video - Josh Owens mette in piedi uno show a suon di schiacciate al Forum 00:54

La sfida del Forum vede Milano partire forte e andare a +7 con Rodriguez che innesca Scola e Biligha, la Reggiana risponde dopo l'ingresso di Poeta che innesca Pardon e firma il -1 del primo quaerto, 24-23. Nel secondo periodo la Grissin Bon fa spettacolo con le schiacciate di Owens, Milano invece colpisce di fioretto con Scola che mette 5 punti consecutivi e regala il +6 ai suoi all'intervallo, 44-38. Dopo la pausa negli spogliatoi l'inerzia passa a Reggio Emilia, 7-0 e sorpasso sul 45-44. Gli ospiti vanno anche a +3 e lì arriva la relica di Milano che piazza un break di 9-0 e poi sale in cattedra Tarczewski che segna 8 punti consecutivi e fa +12, 68-56. Al 30' è massimo vantaggio sul +13, 75-62, con le triple di Roll e Nedovic. Nell'ultimo periodo si segna poco e ci sono tanti errori, la Grissin Bon non molla e risale fino a -5, 80-75, Milano però non cede, ritrova la via del canestro con Scola per il +7 e poi sono Nedovic e Brooks a griffare gli ultimi 7 punti per il definitivo 89-78.

Video - Sergio Rodriguez distribuisce cioccolatini, Scola e Biligha raccolgono e segnano 00:40

L'Olimpia Milano tornerà in campo giovedì sera in casa contro la Stella Rossa in Eurolega e poi domenica alle 16.30 giocherà sul campo del fanalino di coda Pesaro; Reggio Emilia giocherà invece alle 19 al PalaVerde contro Treviso.

Milano : Della Valle 2, Micov 14, Biligha 4, Moraschini 4, Roll 11, Rodriguez 8, Tarczewski 11, Nedovic 10, Cinciarini, Burns 2, Brooks 9, Scola 14. All. Messina.

Video - Highlights: AX Armani Exchange Milano-Grissin Bon Reggio Emilia 89-78 08:05

Carpegna Prosciutto Pesaro - Vanoli Cremona 63-74

A cura di Marco Arcari. 4° successo consecutivo per la Vanoli Cremona, che deve sudare però più di quanto non dica il punteggio finale per avere ragione di Pesaro. La Carpegna Prosciutto avrebbe più volte l’occasione di riaprire la sfida nell’ultima frazione ma, eccezion fatta per qualche giocatore, spreca davvero troppo e non riesce a capitalizzare. Sequenza di errori incredibili nei primi 2’30’’ e tocca allora a Zach Thomas sbloccare la sfida coi primi 2 punti. Jaylen Barford (7 punti nei primi 5’) cerca di scuotere i padroni di casa, ma appena riesce a carburare a livello offensivo la Vanoli piazza un break importante e costringe la panchina biancorossa al timeout (9-13). La formazione di coach Sacchetti, complice l’ingresso sul parquet di Ethan Happ, comincia a dominare a rimbalzo (16 a 9 il computo delle carambole in favore degli ospiti nel 1° periodo), ma sbaglia tiri ottimamente costruiti dallo stesso centro e non riesce a chiudere la frazione oltre le 5 lunghezze di vantaggio (13-18). La Carpegna Prosciutto cerca di affidarsi alle giocate individuali di Clint Chapman, ma sprofonda a -10 (18-28) a metà 2° quarto, costringendo coach Perego a bruciare anticipatamente il 2°, e ultimo, timeout a disposizione nella prima metà di gara. Jordan Mathews piazza 2 triple in fila, mentre Pesaro chiude i primi 20’ di gioco con un pessimo 1/16 da 3 di squadra e non riesce neanche a contenere le rapidissime transizioni offensive degli avversari, sprofondando a -13 (27-40).

Video - Paul Eboua atleticamente incontenibile: schiaccia, stoppa ed è uno dei migliori contro Cremona 01:33

La coppia Happ-Saunders continua a martellare anche in apertura di ripresa, mentre la Carpegna Prosciutto non riesce proprio a ingranare a livello offensivo, continuando a sbagliare molto anche e soprattutto da oltre l’arco dei 6.75 (35-51 a metà 3° quarto). Paul Eboua dà vita a un bel duello a distanza con Nicola Akele, uscendone netto vincitore, ma sono le triple in chiusura di periodo a dare ancora un po’ di speranza ai padroni di casa (45-59). Lo stesso Eboua trascina Pesaro al -10 nei primi possessi dell’ultima frazione, ma è ancora Simone Zanotti, con un’altra bomba della sua gara, a risvegliare la Vitifrigo Arena (54-63) a 6’30’’ dalla fine del match. La squadra di coach Perego ha davvero tante occasioni per riaprire definitivamente la sfida, complici anche le numerose palle perse della Vanoli negli ultimi minuti, ma non riesce a capitalizzare come potrebbe e dovrebbe. Federico Mussini è l’unico ad approfittare degli errori avversari (8 punti per lui negli ultimi 10’) e a 1’ dalla fine tocca allora a Mathews, con un’altra tripla, chiudere definitivamente i conti e trascinare al successo Cremona. Grandi prove di Saunders (16 punti e 6 rimbalzi) e di Happ (doppia-doppia da 12 punti e altrettanti rimbalzi). A Pesaro non bastano la doppia-doppia di Barford (15 punti e 11 rimbalzi) e le giocate atleticamente devastanti di Eboua.

Video - Ethan Happ finta il passaggio, brucia il difensore col primo passo e inchioda la schiacciata 00:19

Pesaro : Barford 15, Drell, Mussini 11, Pusica 2, Miaschi 2, Eboua 11, Chapman 4, Alessandrini n.e., Basso n.e., Thomas 10, Totè n.e., S. Zanotti 8. All. Perego.

Segafredo Virtus Bologna - Acqua S. Bernardo Cantù 89-70

A cura di Daniele Fantini. Dopo aver osservato il turno di riposo, la Segafredo Virtus Bologna ricomincia la marcia con percorso netto in campionato (10-0) regolando in maniera netta e meritata una Cantù che si ritrova ora agganciata nei bassifondi della classifica da Trieste e Pistoia, davanti alla sola Vuelle Pesaro: la squadra di Djordjevic si gode un successo corale e di squadra, con grande alternanza di protagonisti nelle varie fasi della partita. Spiccano, ovviamente, i numeri di Milos Teodosic, autore di 15 punti con 11 assist in soli 22' in uscita dalla panchina e capace di premiare a ripetizione la sua coppia di big-man, regalando perle per i balzi di Vince Hunter (13 punti e 9 assist) e per le ricezioni profonde in vernice di Julian Gamble, ottimo nello sfruttare i vantaggi fisici contro la front-line canturina con una serie di movimenti sul piede perno di vecchia scuola (13 punti). Estremamente positivo anche Kyle Weems, nonostante il difficile momento psicologico per i problemi familiari: l'ala bianconera è protagonista di una serata solidissima con 15 punti, 5 rimbalzi e un paio di giocate fondamentali per spaccare la partita nel terzo periodo.

Video - Teodosic trova Hunter direttamente dalla rimessa: schema perfetto! 00:42

Dopo un buon primo quarto (21-21) e la buona risposta mentale e tecnica per replicare al primo tentativo di allungo della Virtus nel secondo periodo (dal 36-26 al 41-36 all'intervallo lungo), Cantù crolla nelle fasi iniziali della ripresa, imbrigliata in un attacco statico e spuntato con (ancora una volta) scarse percentuali dall'arco (7/27) e sballottata in difesa dalle genialate di Teodosic sul perimetro e dalla superiorità sotto i tabelloni della coppia Gamble-Hunter. La Virtus, ben spinta emotivamente anche da un ottimo Alessandro Pajola (5 punti, 4 recuperi e tantissima energia difensiva), costruisce un parzialone di 28-13 per volare sul +20 all'ultimo intervallo (69-49) e risponde con autorità al disperato tentativo di rimonta canturina lanciato da Wes Clark, capace di trascinare la sua squadra fino al -11 con palla in mano.

Se Clark è il migliore in campo per gli ospiti con 17 punti, 6 rimbalzi e 7/13 al tiro, steccano invece Cameron Young, poco efficace nonostante gli 11 punti macchiati da un 4/11 al tiro e un tragico plus/minus di -30 in soli 15 minuti di gioco, e Corban Collins, che litiga malamente con il ferro per tutta la serata fermandosi a soli 6 punti con 1/7 dalla distanza. La squadra di coach Cesare Pancotto, alla quarta sconfitta consecutiva, è ora attesa a una sfida psicologicamente molto difficile: domenica prossima, alle ore 17.00, sfiderà la Openjobmetis Varese nel derby, in diretta TV su Eurosport 2.

Video - Highlights: Segafredo Virtus Bologna-Acqua S. Bernardo Cantù 89-70 07:03

Bologna : Gamble 13, Markovic 10, Hunter 13, Teodosic 15, Weems 15, Cournooh 6, Gaines 3, Pajola 5, Ricci 2, Deri 2, Nikolic. All. Djordjevic.

