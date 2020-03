Silvia Marziali e Guido Giovannetti, arbitri di basket e medici in lotta contro il Coronavirus

Per il basket sono arbitri, nella vita sono medici e oggi per l’Italia, sono eroi. Guido Giovannetti e Silvia Marziali, classe 1991 lui e 1988 lei. Umbro lui, Marchigiana lei. Avete letto bene, entrambi sono arbitri FIBA, ogni domenica li vediamo nei campi di Serie A maschile e Serie A femminile e non solo, anche nelle competizioni europee. Silvia è stata il primo arbitro donna italiana ad arbitrare in competizioni internazionali, nel 2017 a Girona in una gara di Eurocup femminile. E se l’ultima gara ufficiale è stata circa un mese fa, non c’è più “il lavoro della domenica” perché per Silvia e Guido c’è una partita importante da giocare ogni giorno.

" "Quando diventi un medico, fai una promessa, e lo onori ogni volta che lavori e soprattutto quando c'è un'emergenza. Fai un giuramento per aiutare gli altri. "

Silvia si è laureata in cardiologia per lo sport, e non poteva essere altrimenti. Prima di essere un arbitro, era un playmaker e quella filosofia altruista a quanto pare, la esercita anche nella professione medica.

" "Quando è iniziata l’emergenza coronavirus, volevo aiutare a tutti i costi. Non mi importava cosa. Qualunque cosa io avessi potuto fare, l’avrei fatta. Anche oggi, il lavoro è sempre duro e facciamo sempre dei turni lunghi. E ora hai anche più paure perché sai che puoi portare il virus alla tua famiglia e puoi anche essere infetto "

Guido ha studiato a Perugia ed è al secondo anno di specializzazione al policlinico di Bari. Da Cardiologia al reparto speciale creato proprio per l’emergenza COVID-19.

" "Sicuramente ci sarà sempre un po' di paura, ma è come quando arbitro, per affrontare le paure devi stare calmo e sereno, non c’è altra scelta. Altri tipo di problemi, quelli con i camici e le uniformi che devi indossare perché potrebbero essere contagiosa, in quel caso il problema va affrontato, anche se non è comodo da fare "

L’arbitro salva le partite, o per lo meno le regola e in questo caso l’arbitro-medico salva le vite e tenta di “regolarizzare” il virus, perché non diventi MVP del gioco.

" Sono quello che sono per ciò che faccio sia nel basket che nella medicina. Cerco sempre di bilanciare questi due aspetti della mia vita. Sono le mie due passioni e non posso avere solo l'una e non l'altra "