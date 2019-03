Nessuna operazione chirurgica e Mondiale salvo per Alessandro Gentile. L'ala ex Milano e Virtus Bologna infatti ha riportato soltanto una contusione alla spalla destra nella rovinosa caduta di settimana scorsa nella sfida del suo Estudiantes Madrid contro il Murcia e potrebbe rientrare anche in questa stagione, dopo un periodo di riposo di circa un mese.

Secondo quanto riportato da Sportando, Gentile potrebbe tornare a disposizione dell'allenatore Berrocal tra 30-40 giorni, magari per il derby del 9 maggio contro il Real Madrid. Questo il comunicato medico del club madrileno: "Gentile ha subito una brutta caduta durante la partita contro l'UCAM Murcia che ha causato una commozione alla spalla destra e all'arco sopraccigliare destro".

Quello che è certo è che Alessandro Gentile sarà pronto per la preparazione in vista della FIBA World Cup in Cina: il raduno degli azzurri del ct Meo Sacchetti partirà il 23 luglio e quindi il figlio di Nando sarà tra i convocabili, avendo scongiurato l'ipotesi di un'intervento chirurgico alla spalla infortunata.