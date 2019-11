Splendido gesto del Pistoia Basket: una famiglia veneziana ospite del club toscano

Pistoia Fair City il magnifico progetto lanciato questa stagione dal Pistoia Basket. L’iniziativa del club toscano consiste nell’ospitare per un weekend un tifoso della squadra avversaria a cui viene offerto soggiorno, tour della città e il biglietto per la gara.



Il progetto è partito ufficialmente il 29 Settembre scorso in occasione del primo match casalingo di campionato che ha visto l’OriOra impegnata al PalaCarrara contro la Virtus Bologna. Rispetto, correttezza e accoglienza sono i cardini del progetto voluto dalla società del presidente Massimo Capecchi che domenica però opererà anche nella sfera della solidarietà. Il primo dicembre infatti è in programma la sfida ai campioni d'Italia dell'Umana Reyer Venezia e per l'occasione sarà ospitata un’intera famiglia veneziana vittima dei danni causati dall’acqua alta in laguna nei giorni scorsi. Con questo gesto Pistoia abbraccia idealmente tutta Venezia che ha vissuto momenti di grande difficoltà in queste settimane. Non resta che fare i complimenti per questa bellissima iniziativa.