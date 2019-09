BARI, PALAFLORIO - Conta il giusto, ma vincere fa sempre bene. La Happy Casa Brindisi ribalta il -18 dell'intervallo lungo con un secondo tempo di grinta e intensità e batte in volata la Vanoli Cremona 87-84 nella finalina per il terzo posto della Supercoppa 2019, spinta da una grande reazione della truppa degli italiani. Nonostante Darius Thompson chiuda come top-scorer con 17 punti e l'assist acrobatico per la tripla decisiva di Kelvin Martin a un minuto dalla sirena, coach Vitucci si gode una partita di grande sostanza di Raphael Gaspardo (probabilmente il vero MVP con 15 punti, 3 rimbalzi e 2 assist), un Alessandro Zanelli capace di dare difesa e giusti ritmi offensivi in un ottimo secondo tempo, e un Antonio Iannuzzi in versione jolly da combattimento, emerso con ferocia nel momento dell'aggancio e sorpasso a cavallo dei due periodi finali.

Video - Highlights, finale 3°-4° posto Supercoppa: Vanoli Cremona-Happy Casa Brindisi 84-87 04:47

Brindisi vince la partita con le stesse armi utilizzate da Cremona per costruire quello che sembrava poter essere un comodo cuscinetto di vantaggio nel primo tempo: difesa, gruppo e sostanza, intangibles che tendono a fare sempre la differenza, anche in partite come queste, quelle classiche da doppio volto, come spesso accade quando la posta in gioco è relativamente bassa e l'energia ondivaga. Il 37-19 pro-Vanoli del secondo periodo viene azzerato dalla violenta risposta brindisina da 29-12 nel terzo quarto, e sono poi la difesa/compattezza della squadra di Vitucci (armi già ben delineate nella bellissima scorsa stagione) a tenere al palo Cremona per più di cinque minuti nell'ultimo periodo e ad operare il sorpasso con un altro break di 11-0.

Video - Recupero, falcata e schiacciata: Raphael Gaspardo come un velocista in contropiede 00:27

Su sponda Cremona, che tiene Travis Diener a riposo in vista dell'inizio della stagione (la Vanoli debutterà domenica 29 settembre contro Treviso, LIVE-Streaming su Eurosport Player), spiccano i 15 punti di Jordan Mathews, autore di un primo tempo pregevole ma poi malamente scomparso nella ripresa, e i 12 a testa di Matt Tiby (ma meno infuocato rispetto alla partita di sabato contro Sassari, dove aveva colpito duramente dall'arco) e Vojislav Stojanović, forse il più continuo e frizzante sui 40 minuti. Brindisi aprirà invece la stagione giovedì 26 settembre ospitando Cantù, gara in LIVE-Streaming su Eurosport Player.

Il tabellino

VANOLI CREMONA-HAPPY CASA BRINDISI 84-87 (18-18, 55-37; 67-66)

Cremona: Mathews 15, Sobin 8, Ruzzier 10, Tiby 12, Stojanovic 12; De Vico 6, Palmi, Sanguinetti 3, Saunders 8, Akele 7. N.e.: Diener. All.: Sacchetti.

Mathews 15, Sobin 8, Ruzzier 10, Tiby 12, Stojanovic 12; De Vico 6, Palmi, Sanguinetti 3, Saunders 8, Akele 7. N.e.: Diener. All.: Sacchetti. Brindisi: Martin 9, Thompson 17, Radosavljevic 9, Banks 2, Brown 4; Zanelli 12, Gaspardo 15, Iannuzzi 10, Ikangi 2, Campogrande 7. N.e.: Cattapan, Guido. All.: Vitucci.

Il grande basket torna su Eurosport

Da martedì 24 settembre, dopo la Zurich Connect Supercoppa LBA, il grande basket italiano ed europeo è pronto a tornare sugli schermi di Eurosport ed Eurosport Player: abbonati subito per non perdere nemmeno una partita di Supercoppa, Serie A, Coppa Italia, Eurolega, Eurocup e Champions League!