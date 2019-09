Tre mesi fa, avevamo lasciato la Dinamo Sassari e Gianmarco Pozzecco immersi in uno strano mix di sensazioni: c'era la gioia per quella serie pazzesca di risultati utili consecutivi, l'euforia per la conquista del primo titolo internazionale con la FIBA Europe Cup, l'esaltazione per il raggiungimento della finale-scudetto, ma anche la tristezza, la delusione e la frustrazione per un traguardo sognato, avvicinato e poi soltanto sfiorato. Oggi, siamo ancora qui a parlare di Sassari e del suo condottiero, chiudendo quel cerchio rimasto monco con la decisiva sconfitta in gara-7 contro la Reyer Venezia e riaprendone potenzialmente un altro, perché il messaggio che ci ha lasciato questa Supercoppa sembra già chiaro: anche quest'anno, la Dinamo ha un posto sicuro tra le più serie contender per scudetto e Coppa Italia.

Roster rivoluzionato, ma mercato perfetto per la filosofia di Pozzecco

Nonostante il roster sia cambiato per più di metà rispetto alla scorsa stagione, Sassari non ha perso l'identità e lo spirito combattivo infuso da Pozzecco sin dalla sua primissima esperienza sulla panchina della Dinamo, con quella rocambolesca vittoria in rimonta (ancora su Venezia) nei quarti di Coppa Italia: la società ha lavorato in maniera molto intelligente sul mercato, ricostruendo un gruppo con caratteristiche che ben si sposano con la filosofia dell'allenatore.

Se nella scorsa stagione Sassari ha costruito buona parte del suo successo sulla fisicità e la capacità di sfruttare al meglio le qualità del frontcourt, quest'anno Pozzecco ha a disposizione un reparto lunghi ancora più assortito e funzionale: al confermato Dyshawn Pierre (uno dei segreti di Pulcinella della trasformazione della squadra nell'era post-Esposito), si sono aggiunti Miro Bilan (meno istrionico del suo predecessore Jack Cooley, ma con un bagaglio tecnico-tattico e di conoscenza del gioco superiore), Jamel McLean (versatile per coprire i ruoli di 4 e 5, dotato di un buon tiro dalla media distanza e forte di una grossa esperienza internazionale) e Dwayne Evans, probabilmente la vera scommessa del lotto (e per ora già vinta), un ibrido con caratteristiche da 3-4, con un pizzico di fisicità in meno di Rashawn Thomas ma con una testa e una pericolosità sul perimetro probabilmente superiori.

Meno scommesse, più esperienza: attenzione a Jerrells-McLean

Pensando anche alla Champions League, con Bilan e McLean, Sassari ha chiaramente abbracciato la volontà di dare alla squadra un'impronta molto più esperta e internazionale, un quadro chiuso con gli innesti sul perimetro di Curtis Jerrells e Michele Vitali, rientrato dopo un anno trascorso all'estero e in Eurocup con Andorra. Non è un caso se i momenti migliori si sono visti con la coppia Jerrells-McLean in campo (vedi i secondi quarti di entrambe le partite di Supercoppa) e se è stato proprio Vitali a piazzare, con enorme freddezza, le due triple decisive nella finale con Venezia. Nel complesso, la squadra sembra essere stata assemblata nuovamente con un animo versatile e imprevedibile: Sassari funziona quando può esprimersi in transizione sfruttando la propria forza difensiva ma anche giocando in maniera più compassata, cercando soluzioni interne con quel quartetto di lunghi dalle caratteristiche individuali così diverse ma allo stesso tempo complementari.

In tutto questo, attenzione a Curtis Jerrells, meritato MVP del trofeo: più libero di esprimersi rispetto allo scorso anno con Milano, il texano è il tipico giocatore a due velocità, pericoloso sia in transizione (la tripla dal palleggio o su rimorchio è un suo classico) che a difesa schierata, con quel ritmo compassato tutto suo che lo porta spesso a costruire un buon tiro per i lunghi allo scadere dei 24". Ripetendoci, non è un caso se il primo break è stato scavato proprio con le triple di Jerrells ma i momenti decisivi contro Cremona e Venezia sono passati per le mani dei lunghi o dei mezzi-lunghi (Pierre ed Evans in particolare contro la Reyer) grazie alla loro doppia dimensione.

Senza dimenticare la difesa...

Finora abbiamo soltanto accennato alla difesa, ma la qualità e l'intensità nella propria metacampo sono ancora un perno fondamentale per lo scacchiere della Sassari di Pozzecco. La Dinamo ha svoltato la partita contro Cremona nella ripresa partendo proprio dall'energia difensiva e ha indirizzato la finale con Venezia con un primo tempo da soli 24 punti subiti. Certo, poi ha subito la violenta risposta della Reyer proprio con la stessa moneta, ma già l'anno scorso abbiamo spesso sottolineato come le armi delle due finaliste non fossero poi così tanto dissimili tra loro...

