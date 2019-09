Esulta Pozzecco, Sassari si prende la rivincita su Venezia e vince la Supercoppa Italiana!

BARI, PALAFLORIO - La rivincita è un piatto che va servito freddo e il Banco di Sardegna Sassari, quasi tre mesi dopo la sconfitta in gara 7 della finale Scudetto, batte l'Umana Reyer Venezia e conquista la Zurich Connect Supercoppa 2019, il primo trofeo della stagione 2019-20. La Dinamo si impone 83-80 dopo un tempo supplementare in una gara praticamente sempre controllata che ha visto la squadra di Pozzecco anche a +20 (44-24) e poi rischiare di perderla: decisivo Jamel McLean, 13 punti, e Michele Vitali, che mette due triple letali nell'overtime, mentre il top scorer e MVP è Curtis Jerrells, 19 punti, 17 dei quali in un perfetto primo tempo. Per Venezia, che perde la seconda finale di Supercoppa dopo quella del 2017 a Forlì, non bastano i 19 punti di Chappell e i 15 di Bramos, pesa l'espulsione dopo soli 9' di Austin Daye.

Per Sassari è la seconda Supercoppa dopo quella vinta in casa nel 2014 mentre per Gianmarco Pozzecco è il secondo trofeo da coach della Dinamo dopo la FIBA Europe Cup 2019: per 'Poz' è la seconda Supercoppa dopo quella vinta da giocatore nel 1998 con la maglia di Varese.

Video - "Dedico questa vittoria anche a Meneghin": show di Gianmarco Pozzecco, post-partita da cabaret 02:06

La partita

Il Banco di Sardegna parte fortissimo mentre Venezia, come in semifinale, inizia malissimo: la squadra di Pozzecco tocca il 16-4 e poi la Reyer perde persino Austin Daye, che colleziona in pochi secondi un fallo antisportivo e un tecnico per simulazione e viene espulso. Gli orogranata hanno una timida reazione e chiudono il primo periodo a -11 (22-11) ma nel secondo quarto c'è lo show di Curtis Jerrells: l'ex giocatore di Milano prende fuoco, segna canestri a ripetizione e firma il +16 con un clamoroso gioco da 4 punti. All'intervallo 41-24 per Sassari e Jerrells è a 17 punti senza errori al tiro (5-5 dal campo).

Video - Curtis Jerrells MVP della Supercoppa: il suo primo tempo è da sogno 01:30

In avvio di ripresa Sassari tocca il massimo vantaggio sul +20, 44-24 con una tripla di Spissu, e paradossalmente lì si sveglia Venezia. Sono Bramos, Watt e soprattutto Chappell a suonare la carica, la Dinamo non segna letteralmente più, e la squadra di De Raffaele arriva a -7 (47-40). La rimonta si completa nel quarto quarto con Watt che segna il canestro del 60-60 a 5' dalla fine. Da lì è un botta e risposta clamoroso, Bramos replica a Stefano Gentile, poi Filloy mette la bomba del primo vantaggio Reyer, 69-67, e poi è McLean a realizzare il tap in del 69-69 che porta la sfida al supplementare.

Video - Michele Vitali è decisivo! Due triple in overtime e la Dinamo vola 00:44

Nell'overtime è la Reyer a comandare andando a +3, prima con Bramos, poi Chappell, ma Sassari non ci sta, si aggrappa a Michele Vitali e l'ex giocatore di Brescia è decisivo con due triple, la seconda per l'81-78. E' il vantaggio determinante perchè poi Stone scivola e perde palla a 5" dalla fine sul -1, Pierre segna due liberi e Venezia non riesce a costruire un ultimo tentativo.

Video - La Dinamo Sassari solleva la Supercoppa: è il sesto trofeo nella storia della società 01:08

Il tabellino

BANCO DI SARDEGNA SASSARI - UMANA REYER VENEZIA 83-80 d1ts (22-11, 41-24; 58-48, 69-69)

Sassari: Vitali 8, McLean 13, Gentile 6, Jerrells 19, Pierre 14, Devecchi ne, Bucarelli ne, Bilan 9, Spissu 3, Magro 2, Evans 9. All.: Pozzecco.

Venezia: Filloy 13, Tonut 6, Chappell 19, Stone 3, De Nicolao, Daye, Bramos 15, Watt 11, Cerella 2, Vidmar 11, Pellegrino ne, Casarin ne. All.: De Raffaele.

Video - Highlights, finale Supercoppa: Banco di Sardegna Sassari-Umana Reyer Venezia 83-80 (OT) 09:17

Il grande basket torna su Eurosport

Da martedì 24 settembre, dopo la Zurich Connect Supercoppa LBA, il grande basket italiano ed europeo è pronto a tornare sugli schermi di Eurosport ed Eurosport Player: abbonati subito per non perdere nemmeno una partita di Supercoppa, Serie A, Coppa Italia, Eurolega, Eurocup e Champions League!