La Reyer rimonta da -22 e supera in volata Brindisi! Venezia-Sassari la finale di Supercoppa

BARI, PALAFLORIO - Ancora loro, Venezia e Sassari! Come nella scorsa finale Scudetto, risolta in favore dei lagunari alla settima partita, saranno ancora Umana Reyer e Banco di Sardegna a contendersi la Supercoppa italiana 2019, il primo trofeo della nuova stagione. I campioni d'Italia in carica staccano il pass per la finale battendo 78-73 la Happy Casa Brindisi al termine di un match dai due volti: infatti la squadra di De Raffaele si è trovata sotto 28-6 nel primo tempo (-22), prima di una clamorosa rimonta nel terzo periodo (31-11). Sugli scudi Austin Daye, 26 punti, e Mitchell Watt, 17. A Brindisi non bastano i 23 di Banks e i 20 di John Brown, unici in doppia cifra.

Video - Terzo quarto show della Reyer Venezia: ribaltata Brindisi con un parziale di 31-11 01:17

La partita

Con Sassari già in finale dopo il successo in overtime su Cremona, al PalaFlorio tocca a Brindisi, che gioca quasi in casa, e a Venezia. L'inizio è scioccante, la Happy Casa parte a cento all'ora trascinata da Thompson e John Brown, e va al primo riposo avanti 19-6. La Reyer non segna mai (2 su 10 nei primi 10') e si innervosisce, Brindisi non leva il piede dall'acceleratore e arriva fino a +22, 28-6. La partita sembra segnata ma gli orogranata sono pur sempre i campioni d'Italia e si svegliano: Watt sale in cattedra, Filloy porta regia e lucidità e all'intervallo è -10, 33-23, un affare per la Reyer.

Video - John Brown fa impazzire i tifosi di Brindisi: recupero e schiacciata a una mano in contropiede 00:34

Dopo la pausa nell'intervallo l'inerzia resta a Venezia, la squadra di De Raffaele rientra al meglio sul parquet e colma del tutto il gap. Favoloso Austin Daye che segna 9 punti di fila e firma il sorpasso sul 39-38, poi Chappell e Bramos infilano le triple del +10 e così al 30' la Reyer conduce 54-44, con 31 punti segnati nel solo terzo periodo. Nell'ultimo quarto ci si aspetta l'allungo dei campioni d'Italia ma Brindisi, presa per mano dal capitano Adrian Banks, rimonta e arriva fino al -2 (72-70) con un canestro più fallo. Il finale è acceso, Venezia non sbaglia però alcun tiro libero, la Happy Casa invece non è precisa e nemmeno fortunata su una palla uscita sul fondo (assegnata a Venezia con l'instant replay), e così è l'Umana Reyer a spuntarla. Domenica andrà a caccia della prima Supercoppa dopo la finale persa nel 2017 contro Milano a Forlì.

Video - De Raffaele: "Vittoria con il nostro DNA difensivo, ora finale con Sassari, una storia infinita..." 00:52

Il tabellino

UMANA REYER VENEZIA - HAPPY CASA BRINDISI (6-19, 23-33; 54-44)

Venezia: Bramos 8, Chappell 6, Daye 26, De Nicolao, Stone 2, Vidmar 3, Filloy 8, Watt 17, Tonut 8, Pellegrino ne, Cerella ne, Casarin ne. All.: De Raffaele.

Bramos 8, Chappell 6, Daye 26, De Nicolao, Stone 2, Vidmar 3, Filloy 8, Watt 17, Tonut 8, Pellegrino ne, Cerella ne, Casarin ne. All.: De Raffaele. Brindisi: Brown 20, Martin 4, Campogrande 3, Banks 23, Thompson 6, Zanelli 2, Gaspardo 5, Iannuzzi 4, Radosavljevic 6, Ikangi, Cattapan ne, Guldo ne. All.: Vitucci.

Video - Highlights, semifinale Supercoppa: Umana Reyer Venezia-Happy Casa Brindisi 78-73 07:39

Il grande basket torna su Eurosport

Da martedì 24 settembre, dopo la Zurich Connect Supercoppa LBA, il grande basket italiano ed europeo è pronto a tornare sugli schermi di Eurosport ed Eurosport Player: abbonati subito per non perdere nemmeno una partita di Supercoppa, Serie A, Coppa Italia, Eurolega, Eurocup e Champions League!