BARI, PALAFLORIO - Una rimontona, un overtime e 100 punti superati: per essere la prima partita della stagione, ci sono tutti gli ingredienti per un'altra grande annata di emozioni a spicchi. La Dinamo Sassari si prende la prima semifinale di Supercoppa piegando la Vanoli Cremona 101-94 in overtime e riprende la trama della favola della scorsa stagione, quando la squadra di Gianmarco Pozzecco infilò quella mitica serie di vittorie consecutive che la portò a sollevare la FIBA Europe Cup e a raggiungere la finale-scudetto poi persa in gara-7 contro la Reyer Venezia.

Buona parte di quel gruppo è cambiata, ma l'estate non ha scalfito lo spirito combattivo forgiato dal Poz nei suoi sette mesi sulla panchina sassarese: dopo aver inseguito per tre quarti, la Dinamo agguanta e soprassa Cremona in apertura di ultimo periodo facendo quadrato su se stessa, su un'intensità e fisicità difensiva ritrovata dopo un avvio troppo blando, e sulle invenzioni di Marco Spissu, enfant du pais DOC e tra i migliori della partita con 16 punti, 6 rimbalzi e 7 assist. Poi, per spezzare nuovamente la resistenza di una Cremona mai doma, capace di rialzare la testa dal fondo del barile con un controparziale di 11-0 innescato da due triple pazzesche di Travis Diener dal palleggio, entrano in gioco la tattica e le letture, con quella serie di ricezioni profonde all'inizio dell'overtime che portano la Dinamo a colpire a morte lì nel ventre molle di una Cremona che deve ancora capire come poter supplire alla mancanza di fisicità e atletismo dovuta all'addio di Mangok Mathiang.

Con 7 uomini in doppia cifra guidati dai 18 punti di Dwyane Evans e 101 punti realizzati di squadra, Sassari si presenta ai blocchi di partenza con una batteria di fuoco rinnovata ma potenzialmente ancora di elite per il nostro campionato: Michele Vitali, rientrato da Andorra, mette canestri importanti dopo un avvio un po' titubante, Miro Bilan si conferma giocatore di tasso tecnico e QI cestistico superiore per la nostra Serie A e, soprattutto, attenzione alla coppia degli ex-Olimpia Curtis Jerrells e Jamel McLean, due elementi di enorme esperienza internazionale capaci di dare un volto molto pericoloso al roster di Pozzecco anche nella campagna in Champions League (debutto mercoledì 16 ottobre, LIVE-Streaming su Eurosport Player).

Video - Marco Spissu alza, Jamel McLean schiaccia al volo: ecco il primo highlight della stagione 00:21

Su sponda Cremona, detto della mancanza di fisicità a centro-area (50-27 la lotta a rimbalzo in favore di Sassari, che ne raccoglie addirittura 24 offensivi), spiccano i 25 punti con 5 triple di Matt Tiby, "4 tattico" dalle caratteristiche perfette per il gioco di Meo Sacchetti, e la mentalità già in formato-playoff di Travis Diener (16 punti, 5 assist e un livello di forma fisica ancora invidiabile per un giocatore della sua età e con il suo trascorso).

Video - Pozzecco, vittoria e dedica: "Meneghin viene prima di tutti, anche di mia mamma" 00:52

Il tabellino

VANOLI CREMONA-BANCO DI SARDEGNA SASSARI 94-101 (21-14, 49-46; 69-66, 87-87)

Cremona: Tiby 25, Saunders 16, Sobin 4, Diener 16, Mathews 11; Ruzzier 7, De Vico 4, Palmi 6, Gazzotti, Stojanovic 5, Akele. N.e.: Sanguinetti. All.: Sacchetti.

Tiby 25, Saunders 16, Sobin 4, Diener 16, Mathews 11; Ruzzier 7, De Vico 4, Palmi 6, Gazzotti, Stojanovic 5, Akele. N.e.: Sanguinetti. All.: Sacchetti. Sassari: Evans 18, Spissu 16, Pierre 11, Vitali 12, Bilan 11; McLean 16, Bucarelli 2, Gentile 2, Jerrells 13. N.e.: Devecchi, Magro. All.: Pozzecco.

