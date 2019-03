La LBA Lega Basket Serie A ha definito oggi la assegnazione della prossima Supercoppa alla città di Bari che sarà disputata al Palaflorio il 21 e il 22 settembre prossimi. La notizia è stata resa ufficiale questa mattina nel corso di un incontro a Palazzo di Città tra il sindaco Antonio Decaro e il presidente della Lega Basket Egidio Bianchi, alla presenza dell’assessore allo Sport Pietro Petruzzelli e dello staff dell’area business e dell’area sportiva della Lega Basket.

“Per la nostra città è un grande onore poter ospitare una manifestazione sportiva così prestigiosa - ha commentato il sindaco Decaro -. Per la prima volta accoglieremo i più grandi cestisti del campionato italiano che per due giorni offriranno agli amanti della pallacanestro uno spettacolo di altissimo livello. Negli ultimi anni abbiamo dato prova di essere all’altezza di ospitare grandi eventi come questo, caratterizzandoci sempre più come una città sportiva. E la scelta di Bari come sede della Supercoppa di basket dimostra che abbiamo lavorato nella giusta direzione. Sono sicuro che i baresi accoglieranno giocatori, staff e ospiti con il calore che li contraddistingue”.

L'AX Armani Exchange ha vinto la Supercoppa 2018 battendo la FIAT Torino nella finale disputata al PalaLeonessa di Brescia.LaPresse

“Per noi è motivo di orgoglio portare in una città come Bari un evento molto importante per la Lega Basket - ha dichiarato il presidente Egidio Bianchi -. Si tratta di una piazza perfetta in quanto, oltre ad avere l’entusiasmo necessario a supportare questa manifestazione, ha tutte le caratteristiche per offrire la giusta accoglienza agli appassionati che vorranno seguire l’evento. Da oggi cominciamo a lavorare per l’organizzazione e la comunicazione della Supercoppa e penso ci siano tutti i presupposti per presentare una manifestazione di altissimo livello, capace di coinvolgere l’intero territorio metropolitano”.

Le gare dell’Evento che aprirà ufficialmente la prossima stagione si disputeranno al Palaflorio che ha una capienza di 5.000 posti. Sono già sicure di partecipare alla Supercoppa le due finaliste della ultima edizione della Final Eight di Coppa Italia e cioè la Vanoli Cremona, prima classificata, e la Happy Casa Brindisi, seconda classificata mentre le altre due partecipanti usciranno dalla classifica finale del campionato.

Bari, "casa" della Nazionale azzurra

Il Palaflorio di Bari ha ospitato nel 2011 3 gare di qualificazione della Nazionale Italiana agli Europei disputate rispettivamente contro Israele (71-79), Finlandia (82-73) e Lettonia (109-93). L’ultimo evento della Lega Basket che si è disputato al Sud è stata la Final Eight di Coppa Italia che si è disputata ad Avellino nel 2010 e vinta dalla Montepaschi Siena mentre in precedenza era stato il PalaPentimele di Reggio Calabria ad ospitare la prima edizione della Final Eight nel 2000.