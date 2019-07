Tamberi è sempre uno spettacolo! Non solo in pedana ma anche al playground

Palleggi tra le gambe, canestri con tiri in sospensione, grandi schiacciate, il solito sorriso. No, non è un campione del basket, bensì Gianmarco Tamberi, primatista italiano del salto in alto con una grandissima passione per la pallacanestro. L'atleta marchigiano, oro ai Mondiali indoor e oro agli Europei nella sua specialità, è stato il grande ospite del playground dei Giardini Margherita di Bologna per il "Charity Game", una partita di beneficenza tra All Star Couponlus e Selezione Giornalisti di Bologna.

