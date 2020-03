Gregg Popovich confermato alla guida di Team USA nonostante il rinvio delle Olimpiadi al 2021

Il binomio Gregg Popovich-Team USA continuerà a esistere anche nel 2021, nonostante il rinvio delle Olimpiadi estive di Tokyo di un anno, dovuto alla pandemia globale di coronavirus che sta bloccando lo sport in tutto il mondo. A questo non sta facendo eccezione la NBA, ferma dal 12 marzo dopo la positività di Rudy Gobert (Utah Jazz).

A rivelarlo è la ESPN, sulla base di alcune dichiarazioni rese da Jerry Colangelo, managing director di USA Basketball, relative all’impegno che si sposta di un anno e all’emergenza legata al COVID-19.

Il rinvio delle Olimpiadi, per Team USA, a suo modo è una buona notizia, perché con i piani della NBA di riprendere a giugno e finire la stagione ad agosto, se non addirittura a settembre, le superstar della lega professionistica americana non sarebbero state disponibili, con ogni probabilità.

Quest’anno il training camp della squadra americana (una volta ridotta a 12 la lista preliminare dei 44) sarebbe iniziato il 4 luglio, non esattamente un giorno casuale, a Las Vegas. Amichevoli sarebbero state previste a Las Vegas, San Francisco e Shanghai prima di andare a Tokyo.

Video - Best Olympics moments : le stelle NBA alle Olimpiadi 04:17

