Torna il grande basket LIVE su Eurosport Player: tutta la Serie A, Eurolega, Eurocup e Champions!

Il grande basket torna su Eurosport Player per la terza stagione consecutiva, con un’offerta completa comprendente tutte le partite di Serie A, Eurolega, Eurocup, Champions League, Supercoppa e Coppa Italia. Con una partita per ogni giornata di campionato italiano e un big-match per ogni giornata di Eurolega su Eurosport 2 che sarà il canale dedicato al basket, visibile sulle piattaforme SKY (canale 211), DAZN e Now TV. Su Eurosport Player, la piattaforma OTT di Eurosport, sarà invece possibile vedere in LIVE-streaming HD e in re-LIVE on-demand TUTTE le partite di Serie A, Eurolega, Eurocup, Champions League, Supercoppa e Coppa Italia; il servizio su Eurosport Player è disponibile anche su TIM Vision.

Si parte con la Supercoppa, LIVE su Eurosport 2 ed Eurosport Player

Il primo appuntamento della stagione cestistica sarà la Supercoppa, in programma tra sabato 21 e domenica 22 settembre al PalaFlorio di Bari. Saranno quattro le squadre a contendersi il primo trofeo dell’anno in un sistema a Final Four: Reyer Venezia (campione d’Italia), Banco di Sardegna Sassari (finalista scudetto), Vanoli Cremona (vincitrice della Coppa Italia) e Happy Casa Brindisi (finalista di Coppa Italia). Le quattro partite (due semifinali, finalina 3°-4° posto e finalissima) saranno trasmesse LIVE su Eurosport 2 e in LIVE-Streaming HD sulla piattaforma di Eurosport Player. Questo il calendario:

L’offerta su Eurosport Player: TUTTE le partite in LIVE-Streaming e on-demand

Se volete gustarvi tutto il basket italiano ed europeo la destinazione è una sola! Eurosport Player è la piattaforma OTT di Eurosport, su cui sarà possibile vedere in LIVE-Streaming HD e in re-LIVE on-demand TUTTE le partite di Serie A, Eurolega, Eurocup, Champions League, Supercoppa e Coppa Italia.

Per soli 49.99 euro all’anno, potrete vivere così ogni minuto del campionato italiano e delle coppe europee, che quest’anno vedranno impegnate sette squadre del nostro Paese: AX Armani Exchange Milano (Eurolega), Dolomiti Energia Trento, Germani Brescia Leonessa, Virtus Segafredo Bologna e Umana Reyer Venezia (Eurocup), Banco Sardegna Sassari e Happy Casa Brindisi (Champions League).

Ma Eurosport Player va ben oltre il grande basket: l’abbonamento a soli 49.99 euro annuali permette infatti di accedere a TUTTI i contenuti di Eurosport, dal tennis, al ciclismo, agli sport invernali fino alle Olimpiadi di Tokyo 2020.

L’offerta su Eurosport 2

Una parte dell'offerta del basket di Eurosport Player verrà trasmessa anche sulle piattaforme SKY (canale 211), DAZN e Now TV sul canale Eurosport 2. Ogni domenica alle 17:00 la diretta di una partita di campionato di Serie A, anticipata dallo speciale “Aspettando LBA”, rubrica condotta da Guido Bagatta e Giulia Cicchinè che presenterà la giornata analizzando anche quanto successo negli anticipi del sabato sera.

Il lunedì sera di Eurosport 2 sarà poi interamente dedicato al basket. Il palinsesto si aprirà con un resoconto sulla settimana di Eurolega e sulle italiane impegnate in Eurocup e Champions League, proseguirà con la trasmissione in differita del match più bello del weekend (selezionato dalla redazione Basket) e si chiuderà con l’“Highlights Show”, rubrica nella quale potrete gustare il meglio di tutte le partite di campionato del weekend.

Infine, su Eurosport 2 verranno trasmesse due partite delle Coppe Europee ogni settimana con una selezione tra i big match di Eurolega e i match delle italiane in Eurocup e Champions League.

Tutto quello che troverete su Eurosport.com, la nostra app e i social

L’offerta del grande basket si completa con la nostra app, il nostro portale web it.eurosport.com e i nostri canali social. Su app e web potrete trovare resoconti e tabellini di ogni giornata, video delle giocate più spettacolari, highlights di tutte le partite di Serie A, Eurolega e delle italiane impegnate in Eurocup e Champions League, approfondimenti scritti, interviste e molti altri contenuti da commentare insieme a tutti gli altri appassionati di basket in una delle più grandi comunità digitali in Italia.

pagine social ( , Altri contenuti aggiuntivi arricchiranno l’offerta sulle nostre Instagram ), con video, story e quiz dedicati al mondo del basket italiano ed europeo!