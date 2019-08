Torneo Acropolis, Gentile non basta: la Turchia vince 70-72, terza sconfitta di fila per l'Italia

Terza sconfitta consecutiva per l’Italia in questo Torneo Acropolis 2019, per mano della Turchia. Gli azzurri rimangono all’ultimo posto in classifica. Romeo Sacchetti dovrà lavorare duramente in vista del Mondiale che si disputerà a fine di questo mese in Cina. Gentile e compagni devono assolutamente migliorare l’affiatamento in difesa ed essere maggiormente precisi in attacco.

La partita

L’Italia entra in campo subito decisa a mettersi alle spalle le pesanti sconfitte contro Serbia e Grecia. Il primo allungo è firmato Turchia grazie a due canestri di Korkmaz. Gli azzurri, però, rispondono prontamente con Tessitori e soprattutto Alessandro Gentile che con un gioco da tre e un fantastico contropiede, fissa il punteggio sul 19-12. La seconda frazione si apre così come si era chiusa la prima, con Gentile sugli scudi. L’ex Milano segna con fallo ma sbaglia il libero addizionale, raggiungendo la doppia cifra. Belinelli risponde alla tripla di Ilyasova che fissa il punteggio sul 28-24. In questa fase l’Italia è difficoltà in fase difensiva, tanto che la Turchia mette a segno il parziale di 7-0. La risposta della squadra di Meo Sacchetti arriva dalle mani di Hackett con l’ultimo attacco, che chiude il secondo quarto sul punteggio di 35-38 a favore della squadra di Ufuk Sarica.



Ancora Gentile protagonista in avvio di terzo periodo. Doppio contropiede, con un gioco da tre, a portare gli azzurri in vantaggio di 10 punti. Con il gioco da tre di Brooks l’Italia raggiunge il massimo vantaggio sul 54-41. In questa fase del match la squadra di Meo Sacchetti sembra essere completamente padrona del campo. In chiusura di tempo, tanto per cambiare, il figlio del grande Nando scuote la retina con un tiro da tre meraviglioso e una stoppata fantascientifica su Osman. Il tabellone fa segnare il punteggio di 61-48. Dopo una terza frazione di altissimo profilo, gli azzurri avrebbero dovuto gestire il vantaggio ma così non è. Osman e Ilyasova riportano la squadra di Ufuk Sarica fino al 66-63. I ragazzi di Sacchetti non riescono ad arginare gli attacchi avversari e sono poco incisivi in fase offensiva, dove sembrano mancare le idee. A meno di due minuti dal termine Osman e Korkmaz vanno a segno ma gli azzurri non trovare le risorse per replicare e la Turchia si porta sul 72-68. L’unico acuto fino alla fine del match sarà un meraviglioso canestro, manco a dirlo, del citato Gentile che fissa il risultato finale sul 72-70.

TABELLINO

Italia-Turchia 70-72 (19-12, 16-26, 26-10, 9-24)

Italia: Della Valle 6 (0/1, 2/5), Belinelli 6 (3/8, 0/5), Gentile 26 (11/14), Biligha 4 (1/3), Vitali L., Hackett 16 (2/5, 3/6), Filloy ne, Brooks 7 (3/6, 0/1), Tessitori 4 (2/2), Ricci (071 da tre), Abass 1 (0/2 da tre), Sacchetti B. (0/1). All: Sacchetti R.

Turchia: Wilbekin 2 (1/4), Balbay 6 (3/5, 0/2), Birsen 7 (2/2, 0/1), Osman 20 (5/8, 3/6), Ilyasova 16 (5/9, 1/2), Erden 4 (2/5), Mahmutoglu 5 (1/6 da tre), Arar (0/2), Ugurlu, Tuncer (0/1 da tre), Sanli, Korkmaz 12 (3/4, 2/9). All: Sarica U.

Tiri da due Ita 22/40, Tur 21/39; Tiri da tre Ita 5/20, Tur 7/27; Tiri liberi Ita 11/16, Tur 9/13. Rimbalzi Ita 30 (9 Brooks), Tur 36 (11 Ilyasova). Assist Ita 14 (4 Belinelli), Tur 20 (4 Wilbekin).