Esordio amaro per l’Italia al Torneo Acropolis 2019 di basket: i ragazzi di Romeo Sacchetti hanno subito la strapotenza avversaria soffrendo in tutti i fondamentali. I ragazzi di Thanasis Skourtopoulos, spinti da un grande pubblico, hanno messo in campo tutte le proprie qualità e capacità vincendo con un netto 83-63.

La cronaca

La Grecia riesce ad indirizzare la partita sin dal primo quarto. Antetokounmpo caldissimo dal perimetro e la mobilità di Papapetrou hanno messo in seria difficoltà la difesa azzurra. La fantastica schiacciata di Antetokounmpo porta il risultato sul 12-4. Alessandro Gentile cerca di condurre l’Italia verso la rimonta fino al 14-9. Ancora i canestri di Antetokounmpo e Papapetrou fissano il risultato del primo parziale sul 27-13. Gli azzurri hanno sofferto fin troppo in difesa sia la strapotenza fisica avversaria che la grande mobilità degli ellenici.

Il secondo quarto inizia sulla falsa riga di quello precedente con la tripla di Larentzakis che gli ellenici al massimo vantaggio +20. Nonostante qualche buona trama di Hackett e Belinelli, gli azzurri non riescono ad arginare l’attacco di Antetokounmpo che schiaccia ancora una volta portando il match sul 47-23. Ultima parte del primo tempo in favore degli azzurri che riescono a riavvicinarsi, chiudendo con un canestro di Belinelli che porta la gara sul 47-28. La Grecia approccia molto bene anche l’inizio della terza frazione aperta da un eurostep da paura di Giannis Antetokounmpo. Calathes molto caldo dal perimetro e Papagiannis che fa sentire la sua presenza sotto canestro, rendono sempre più complicato la missione rimonta per l’Italia. Ultimo sussulto di Tessitori che conquista il rimbalzo e schiaccia a due mani fissando il punteggio sul 65-47.

Tessitori ancora protagonista ad inizio di ultimo quarto con tre punti consecutivi che riportano gli azzurri a -15. Si arresta praticamente qui la reazione dell’Italia che, nonostante l’impegno, non è riuscita a mettere in difficoltà la Grecia. I due liberi di Printezis e il contropiede di Della Valle fissano il risultato finale sul 83-63. Una sconfitta della quale la squadra di Romeo Sacchetti dovrà fare tesoro. Al netto delle assenze, l’Italia è sembrata poco lucida in fase offensiva e poco decisa in quella difensiva. Bisognerà resettare tutto velocemente e concentrarsi sulla sfida di domani contro la Serbia.

Grecia-Italia 83-63 (27-13, 22-15, 16-19, 18-16)

Grecia: Larentzakis 11 (2/2, 1/4), Athinaiou 2 (1/1, 0/3), Calathes 11 (1/2, 3/6), Bourousis 8 (2/4, 0/2), Sloukas (0/1 da tre), Papagiannis 2 (1/2), Printezis 12 (4/4), Papanikolaou (0/1, 0/1), Papapetrou 8 (3/8, 0/3), Vasilopoulos 3 (1/1 da tre), Antetokounmpo G. 18 (6/9, 0/1), Antetokounmpo T. 8 (4/5). All: Skourtopoulos T.

Italia: Della Valle 6 (3/6, 0/2), Belinelli 13 (6/9, 0/8), Gentile* 4 (2/8, 0/1), Biligha 11 (4/9, 1/1), Vitali L. (0/1), Hackett 12 (1/6, 1/1), Filloy, Brooks 4 (2/4, 0/1), Tessitori 5 (2/5), Ricci 2 (1/4, 0/5), Abass 6 (1/5, 1/5), Sacchetti B. (0/1 da tre). All: Sacchetti R.

Tiri da due Gre 24/38, Ita 22/57; Tiri da tre Gre 5/22, Ita 3/25; Tiri liberi Gre 20/30, Ita 10/14. Rimbalzi Gre 43 (17 Bourousis), Ita 48 (8 Biligha, Hackett). Assist Gre 19 (7 Calathes), Ita 13 (4 Vitali).