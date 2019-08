Torneo di Shenyang, l’Italia rimonta la Serbia ma alla fine cede per 71-65

Nella partita inaugurale dell’AusTiger Cup giocata a Shenyang, ultimo test in vista dei Mondiali di Cina che iniziano il 31 agosto, l’Italia ha perso con onore dalla Serbia per 71-65, punteggio ben diverso dal 96-64 subito sei giorni fa dagli stessi avversari nell’Acropolis Tournament di Atene.

La partita comincia senza Alessandro Gentile, in quanto il figlio di Nando resta fuori per una dorsalgia che tuttavia, da quanto riporta il sito FIP, non sembra grave: al suo posto Giampaolo Ricci. Sono recuperati invece Danilo Gallinari e Gigi Datome: quest’ultimo è nel quintetto di partenza con Daniel Hackett, Marco Belinelli, Jeff Brooks e Paul Biligha. Dopo un grande inizio del Beli con due triple la Serbia tiene e poi va anche in fuga chiudendo il primo quarto sul 27-17. Nel secondo periodo gli azzurri si riavvicinano un paio di volte ma i nostri avversari li ricacciano sotto e all’intervallo lungo comandano per 47-34.

Stesso copione nel terzo quarto con la compagine di Sasha Djordjevic che mantiene il distacco sotto controllo e a 10 minuti dalla fine il punteggio è sul 59-48. Ma i ragazzi di Meo Sacchetti dal 48-64 piazzano un parziale clamoroso di 17-0 che manda l’Italia addirittura in vantaggio sul 65-64 con un gioco da tre punti di Awudu Abass, ma in poco più di un minuto e mezzo la Serbia opera l’allungo decisivo di 7-0 chiudendo vittoriosa per 71-65 con l’ultima tripla di Stefan Jovic a 13 secondi dalla sirena. Domenica alle 9,30 per gli azzurri ci sarà la Francia sempre a Shenyang.

Italia-Serbia 65-71 (17-27, 17-20, 14-12, 17-12)

Italia: Belinelli* 18 (2/4, 3/9), Biligha* (0/4), Vitali L. (0/1 da tre), Gallinari 11 (3/6, 1/6), Hackett* 15 (1/3, 4/6), Filloy 3 (0/1, 1/4), Brooks* 6 (3/3, 0/3), Tessitori 2, Ricci ne, Abass 3 (1/6, 0/1), Sacchetti B. (0/1 da tre), Datome* 7 (1/2, 1/3). All: Sacchetti R.

Serbia: Simonovic 6 (1/1, 0/1), Bogdanovic* 15 (2/4, 3/8), Bjelica* 8 (0/1, 2/5), Lucic ne, Raduljica 4 (2/2), Bircevic* 3 (0/1, 1/1), Jokic 5 (2/4, 0/2), Milutinov* 10 (4/6), Micic 1(0/4, 0/1), Guduric 8 (2/6, 1/3), Jovic* 11 (1/2, 3/6), Marjanovic ne. All: Djordjevic A.

Tiri da due Ita 11/29, Ser 14/31; Tiri da tre Ita 10/34, Ser 10/27; Tiri liberi Ita 13/17, Ser. 13/20 Rimbalzi Ita 32 (6 Gallinari, Abass), Ser 40 (7 Milutinov). Assist Ita 10 (3 Hackett), Ser 15 (3 Micic).